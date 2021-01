Totalt skal rekordmange 26 artister være med. 12 av disse konkurrerer i finalen, seks forhåndskvalifiserte og seks finalister stemt frem av publikum.

Mandag ble de fire neste artistene presentert for offentligheten. De skal konkurrere i den andre delfinalen førstkommende lørdag.

Disse deltar i andre delfinale, 23. januar:

Se igjen artistlanseringen her.

Delfinalene som ble innført tidligere i år videreføres neste år, og den første av fem delfinaler er allerede førstkommende lørdag.

Hver mandag blir fire nye artister presentert.

Les om artistene som er med i finalen

Hør låtene på Spotify / Tidal

Raylee «Hero» Tekst og melodi: Andreas Stone Johansson, Anderz Wrethov, Laurell Barker, Thomas Stengaard og Frazer Mac Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Hero» av Raylee.

Raylee Charlotte Kristiansen (23) fra Tromøya utenfor Arendal gjorde stor suksess med låten «Wild» under MGP 2020 der hun kom til finalen i Trondheim. Låta er strømmet over 6 millioner ganger på Spotify og hun høstet mange godord fra MGP- og Eurovision-fans også utenfor Norge.

Raylee ga ut sin første plate allerede som 11-åring. Da var hun kjent som barnestjernen «Lotta». I 2008 spilte hun hovedrollen i musikalen «Annie».

De siste årene har Raylee etablert seg som voksen artist, og har gitt ut flere låter. Nå senest i høst slapp hun låten «Unspoken». Året 2020 hadde hun en rekke store opptredener på blant annet Allsang på grensen på TV2 og Palmesus Classics livestream på VG, etterfulgt av en egen juleturné.

Raylee har vært med i Stjernekamp på NRK i 2014, og i 2015 deltok hun i Melodi Grand Prix med låten «Louder». I 2016 danset hun seg til en tredjeplass i «Skal vi danse» på TV 2.

– I år skal vi tilbake til 80-tallet. Det kan bli spennende. Jeg har en skikkelig power-låt, girlpower denne gangen, sier hun.

Alle som fulgte MGP i fjor forsto at dette er en artist som både har talent for sang og dans.

Til artistoversikt

Maria Solheim «Nordlyset» Tekst og melodi: Andreas Gjone, Camilla North, Elsbeth Rehder, Torgeir Ryssevik og Maria Solheim Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Nordlyset» av Maria Solheim.

Maria Solheim (38) vokste opp i Øksnes, en liten fiskerikommune i Nordland, men bor nå i Svelvik.

Maria fikk platekontrakt som 17-åring og flyttet til Oslo etter endt skolegang. Debutplaten Barefoot kom i 2001, til svært gode kritikker fra et samlet pressekorps.

– Jeg begynte å sende inn litt låter for noen år siden, uten å si det til noen. For det er et eller annet som trigger en slags barnlig glede. Så er det så fint at MGP har plass til så mye, sier Solheim.

Både Marias andre og tredje plate fikk spellemannominasjoner, og ved sin fjerde utgivelse i 2006 hadde hun turnert, gitt ut musikk og spilt konserter rundt om i Asia, USA og Europa.

Maria har sunget i både dåp og konfirmasjon til prinsesse Ingrid Alexandra og i 2008 deltok Solheim på Kronprinsesse Mette Marits salmeplate «Sorgen og gleden».

I 2009 gav hun ut singelen «Rom For Alle» som solgte til platina og lå flere uker på VG-listens førsteplass for solgte singler.

– Låten min er en låt jeg har fått lov til å oversette til nordnorsk.

I 2013 og 2019 mottok Maria Statens ettårige kunstnerstipend for sin låtskriving. Solheim inngikk et samarbeid med NRK Super i 2012, og skrev flere sanger for barnekanalen. Samarbeidet førte til et fast samarbeid med tidligere NRK Super profil Silje Sirnes Winje. Duoen mottok i 2020 Spellemannspris for sin andre utgivelse «Bråkebøttebaluba».

I 2019 var hun låtskriver og artist på EP-en «Blåtoner», et samarbeid med artistene Ole Børud og Lewi Bergrud. Maria Solheim jobber for øyeblikket med sitt syvende soloalbum med forventet utgivelse i 2021.

Daniel Owen «Psycho» Tekst og melodi: Daniel Elmrhari, Paria Ahmadzade, Marius Hongve, Henrik Høven, Patrick Brizard, Jørgen Troøyen, Leif Inge Fosen og Marcus Nilsen Ulstad Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Psycho» av Daniel Owen.

Den 21 år gamle artisten Daniel Johansen Elmrhari er født og oppvokst på Ellingsrud i Oslo. Han fattet i tidlig alder stor interesse for dans, og litt senere kom interessen for sang.

Mange husker kanskje Daniel som 11-åringen som vant Norske Talenter på TV2. Siden da har han opptrådt på store og små scener rundt om i landet. Å få lov til å ta VG-lista med storm på Rådhusplassen i Oslo i 11-12-årsalderen er noe som neppe går i glemmeboka for den unge artisten.

– Låten heter «Psycho», og handler om følelsen en forelskelse kan gi deg. Man kan overtenke ulike scenarioer og føle seg litt som en psykopat, sier Daniel lattermildt.

I 2015 ga han ut sin første låt og nå satser Daniel Owen for fullt på å kombinere studier med en karriere innen musikk og R & B-sjangeren som ligger hans hjerte aller nærmest.

Ketil Stokkan «My Life is OK» Tekst og melodi: Ketil Stokkan Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «My life is OK» av Ketil Stokkan

Ketil Stokkan (64) er født og oppvokst i Harstad, og bor i Nordkjosbotn. Han jobber som lærer i grunnskolen og samtidig som han spiller mange konserter hvert år.

– Jeg hadde ikke tenkt å være med igjen. Men akkurat nå er det ingen andre steder å vise seg frem. Det er ydmykt å bli valgt ut blant 1000 innsendte låter, sier Stokkan.

Han har vært med i MGP tre ganger tidligere, første gang i 1983 med «Samme charmeur» som han kom på andre plass med. 1986 vant Ketil Stokkan den norske finalen i Melodi Grand Prix med udødelige «Romeo», og fikk med den en 12. plass i den internasjonale finalen. I 1990 vant han igjen den norske finalen med Brandenburger Tor.

– Jeg er mer nervøs nå, enn jeg har vært noen gang.

Stokkan begynte sin musikalske karriere i ulike band allerede på ungdomsskolen. I 1977 ble han medlem av ZOO fra Stokmarknes, og gav med dem ut 6 album, hvorav 2 av disse ble belønnet med gullplatetrofeer. De mest kjente låtene fra perioden med ZOO er «Evig Ung» og «Vent, ikkje legg på».

Deretter fulgte en periode med ulike dansebandprosjekt og soloplater.

Stokkan har gitt ut fire album og flere enkeltlåter/singler i perioden 2011–2017. Det siste albumet, «Nu kjør vi», ble spilt inn live i Trondheim i 2017. Nå venter både Ketil og bandet hans, «Funky Ducks», på at pandemien skal slippe taket, og at konsertmarkedet åpner igjen, men først er det MGP for fjerde gang.

Disse deltar i finalen, 20 februar.

TIX «Ut Av Mørket» Tekst og melodi: Andreas Haukeland Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Ut Av Mørket» av TIX.

Bak navnet TIX finner vi Andreas Haukeland (27) fra Bærum, en av Norges aller største artister. Andreas forteller at karakteren med pels, solbriller og pannebånd fikk navnet TIX som følge av en oppvekst med diagnosen Tourettes syndrom. Han valgte å ta eierskap til kallenavnet og gjorde det til sitt artistnavn.

I 2015 fikk han sitt første store gjennombrudd med russelåten «Sjeiken» som ble det årets partylåt for russen. Til tross for omfattende debatt blant foreldre og i musikkbransjen, lå hans første album «Dømt og Berømt» over 70 uker på VG-lista.

– Det har vært et annerledes år, og livet mitt handler om å lage musikk til folket. Hvilket sted bedre enn MGP, sier TIX.

I 2018 tok TIX sitt neste skritt på veien mot å bli Norges største popstjerne da han slapp sin første ikke-russelåt, «Shotgun». Samtidig bemerket han seg som låtskriver i inn- og utland med verdenshiten «Sweet but Psycho» med Ava Max, som ble årets mest spilte låt.

Siden den gang har TIX hatt hele syv låter som nummer 1 på Spotify i Norge, og underveis har han omvendt både bestemødre og barn til fans. Under koronavåren 2020 ble låten «Karantene» allemannseie over natten og i starten av mai hadde han hele 11 låter på topp 200 i Norge.

TIX har vært å se både som deltaker i Paradise Hotel og som dommer i Idol.

Til artistoversikt

Atle Pettersen «World On Fire» Tekst og melodi: Atle Pettersen, Jesper Borgen, Magnus Clausen, Alexander Pavelich og Peter Daniel Newman Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

«World On Fire» slippes fredag 5. februar, og Atle Pettersen opptrer i den fjerde delfinalen, lørdag 6. februar.

Atle Pettersen (31) er en vokalist, låtskriver og programleder fra Skien.

Han er tidligere kjent som vokalist i bandet Above Symmetry og The Scheen. I 2014 vant The Scheen Emergenza festival, verdens største musikkonkurranse for usignerte band med hele 34 000 deltakere fra 150 land.

Atle Pettersen hadde sitt gjennombrudd i X Factor i 2010, og ga samme år ut debutsingelen «Light on» som soloartist. Låten nådde 6. plass på VG-lista. I 2011 kom debutalbumet «Based on a true Story», som gikk rett inn på en 3. plass på VG-lista.

Atle er godt bevandret i musikkonkurranser på TV, og har ved siden av debuten i X Factor vært å se i både Stjernekamp 2013 og The Hit 2014. Han vant dessuten Skal vi danse i 2011.

De siste fire årene har han også vært programleder for Beat for Beat på NRK.

– Hele livet mitt har jo ledet opp til dette øyeblikket. Endelig skal jeg stå på MGP-scenen, sier Atle.

De senere år har han gitt ut mest musikk på norsk og har også skrevet låter for andre artister, blant annet «Darkside» for Alan Walker. Høsten 2020 gav han ut sitt første julealbum «Tusen julelys».

Til artistoversikt

Stavangerkameratene «Barndomsgater» Tekst og melodi: Tommy Fredvang, Lars Horn Lavik, Robin Sharma og Glenn Lyse Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

«Barndomsgater» slippes 22. januar, og bandet opptrer i den andre delfinalen, lørdag 23. januar.

De fire artistene som utgjør Stavangerkameratene har i tillegg til utgivelser og konserter blitt kjent for et stort publikum via TV.

Kjartan Salvesen vant Idol i 2004, Tommy Fredvang er bl.a. kjent fra X Factor i 2009, Stjernekamp i 2015 og suksessen «Vi elsker ABBA», Glenn Lyse vant Idol i 2007 og Ole Alexander Mæland har bakgrunn som vokalist i Elle Melle og deltok i The Voice i 2012.

– Det har jo blitt et sterkt vennskap. Det startet med mye krangling, og nå er det bare sang og musikk, humrer Salvesen.

Fire år etter sin debut har gutta i Stavangerkameratene nå to album bak seg, over 50 millioner strømminger på Spotify, over 6 millioner visninger på YouTube, flere gull- og platinatrofeer og en rekke norgesturnéer. De regnes i dag som en av Norges mest populære liveband.

– Låten vår handler litt om det vi alle har vært igjennom, å kunne reflektere litt over levd liv og være stolt av det man har fått til. Vi gleder oss til årets fest, sier Fredvang.

Til artistoversikt

Kaja Rode «Feel Again» Tekst og melodi: Magnus Martinsen, Mirjam Johanne Omdal, Andreas Gjone og Erika Dahlen Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

«Feel Again» slippes fredag 29. januar, og Kaja Rode opptrer i den tredje delfinalen, lørdag 30. januar.

Kaja Rode er en 22 år gammel sanger født i Oslo som deltok på The Voice 2017, der hun fikk alle dommerne til å snu seg på blind audition. Hun vokste opp i Ulsteinvik på vestlandet og gikk på musikklinja ved Volda videregående skole.

Kaja har tross sin unge alder stått på mange scener og har lang erfaring med å opptre på ulike arrangementer. Hun elsker musikken til blant andre Sam Smith, John Legend og Sia, og inspireres også av mange norske artister.

Hvordan reagerte du da du fant ut at du er med i MGP?

– Jeg måtte gråte litt. Det var så overveldende, men det var veldig gøy, sier Kaja.

Til daglig studerer Kaja Retail Management på BI og jobber med låtskriving, og hun har de siste årene jobbet mye med musikken og å utvikle stemmen sin videre. Nå er hun klar for MGP, i et samarbeid med låtskrivere som kom til via NRK og MGP. Det har resultert i en låt som virkelig får vist fram artisten Kaja Rode.

Til artistoversikt

Rein Alexander «Eyes Wide Open» Tekst og melodi: Rein Alexander Korshamn, Christian Ingebrigtsen og Kjetil Mørland Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

«Eyes Wide Open» slippes fredag 12. februar. Rein Alexander opptrer i den femte delfinalen, lørdag 13. februar.

Sang og musikk stod sentralt i Rein Alexanders (49) oppvekst. Allerede som sølvgutt tok sangen ham rundt i hele Norge og verden over. I dag er han en skolert og selvlært, rutinert formidler og fortolker av mange musikalske stilarter.

Norge, USA, Island, London, Italia og Sverige er steder han har kalt hjemme, både som student og profesjonell.

Han har mottatt utmerkelser ved skoler som Royal Academy of Music og The Reykjavík Academy of Singing and Vocal Arts. I 2003 stemte det norske folket ham fram til seier i NRK-programmet Kjempesjansen.

Rein Alexander har gjort utallige konserter og turneer for store publikum. Han har også spilt roller som Jean Valjean i «Les Misérables», Anatoly i «Chess», Terje Vigen, Caston i «Skjønnheten og udyret», Shere Kahn i «Jungelboken», Anton Fugger i «Which Witch» med flere.

I 2020 deltok Rein i delfinale under MGP, der han tok det norske folk med storm med sangen «One Last Time», og dermed tok seg videre til den store finalen i Trondheim.

– Jeg har gledet meg et år, jeg nå, sier Rein.

– Jeg har vært heldig å kunne jobbe med fjorårets vinnere Christian Ingebrigtsen og Kjetil Mørland. Sammen har vi laget en kjempebra partylåt, med budskapet om at vi må ta vare på hverandre for å ha denne livsgleden hver dag.

Til artistoversikt

KEiiNO «Monument» Tekst og melodi: Tom Hugo Hermansen, Alexander Nyborg Olsson, Fred Buljo, Alexandra Rotan og Rüdiger Schramm Foto: Peder Carlsen / Keiino Foto: Peder Carlsen / Keiino

Hør «Monument» av KEiiNO.

Kombinasjonen av dansbar pop og samisk joik trollbandt Europa, og KEiiNO fikk flest publikumstemmer av alle under Eurovision 2019.

«Spirit in the Sky» var verdens nest mest virale låt på Spotify, den var på hitlistene i flere europeiske land, toppet VG-lista og ble nominert til Spellemann for Årets låt.

– «Monument» er en mer voksen versjon av «Spirit in the Sky». Vi viser at vi har kommet litt videre, sier Fred som også røper at han endelig får vist frem rappingen sin.

Siden debuten i MGP 2019 har KEiiNO gitt ut 14 sanger som til nå er strømmet over 60 millioner ganger. De har turnert over hele Norge, spilt for fulle hus i Europa og Australia og ble utnevnt til FN-ambassadører for urfolksspråk. Nå stiller de seg igjen til disposisjon for poplandslaget.

De forteller at «Monument» handler om sporene vi etterlater oss, opplevelsene man husker, de sterke relasjonene. Den er en hyllest til de som beriker andres liv, men som ikke får statuer reist eller gater oppkalt etter seg.

– Låten ble til på en liten hytte på Sørlandet, da Fred stilte spørsmålet «hva står igjen etter et endt liv?». Hvilke opplevelser og relasjoner er det livet har bestått av? Dette er en hyllest til de som ikke får reist monumenter eller statuer etter seg, sier Rotan.

Blåsemafian feat. Hazel «Let Loose» Tekst og melodi: Jørgen Lund Karlsen, Sigurd Evensen, Stig Espen Hundsnes, Benjamin Sefring og Caroline Teigen Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hør «Let Loose» av Blåsemafian.

Blåsemafiaen er en av de mest anerkjente blåserekkene i Norge og Europa og består av Sigurd Evensen (27) fra Oslo på trombone, Stig Espen Hundsnes (32) fra Stord på trompet og Jørgen Lund Karlsen (27) fra Fredrikstad på saksofon.

Blåsemafian har samarbeidet med en rekke artister som Marcus & Martinus, Madcon, Cezinando, Angelina Jordan i tillegg til opptredener ved flere TV-produksjoner.

– Vi har jobbet for masse artister. Den seneste tiden har vi jobbet for oss selv, som produsenter og låtskrivere. Da må vi jo kjøre på med det største sirkuset innen denne sjangeren. Veldig stas, sier Evensen.

De siste årene har mafiaen tatt steget frem på scenen for selv å være artisten. De leverer høy energi, unik attitude og musikalitet på internasjonalt nivå.

Featuring artist på Let Loose er Caroline (Hazel) Teigen.

Til artistoversikt