En bitteliten sushi-restaurant i Stavanger stakk av med én Michelin-stjerne under årets utdeling på Vasateatern i Stockholm.

Sushibaren heter Sabi Omakase og blir drevet av Roger Asakil Joya som opprinnelig er fra Manila på Filippinene.

Joya var selv tilstede under utdelingen og var iført Michelins ikoniske kokkeantrekk, slik som Esben Holmboe Bang ved MAAEMO i Oslo i København i fjor. Antrekket var skreddersydd, så han må ha visst om dette en stund.

Roger Asakil Joya får stjerne av Michelin-sjef Michael Ellis på scenen i Vasateatern i Stockholm. Foto: Morten Nesvik / NRK

Les også vår store reportasje om Sabi Omakase her: Ekstremsushi

– Jeg visste de hadde vært hos oss

– Jeg er beæret over å få denne stjernen, sa Joya selv fra scenen.

Etter at utdelingen var slutt, ble han intervjuet av NRK.

– Det er fantastisk og en ære og å få en sånn anerkjennelse

– Hvor lenge har du visst dette?

– Jeg visste de hadde vært hos oss da de twitret om det. Da tenkte jeg; Oi, de har vært hos meg, sier Joya og ler.

– Det kjennes helt fantastisk, det er veldig bra for motivasjonen. Og det er også bra for motivasjonen til alle kokkene som jobber i Sabi sushi. Nå er vi over 100 kokker til sammen.

– Jeg er så svett og så glad. Hekkan så bra! sa Njål Solland som er gründer og eier av Sabi Omakase til NRK i Stavanger, samtidig som Joya ble klappet opp på scenen.

Roger Asakil Joya driver Sobi Omakase i Stavanger. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Les også: – Jakten på Michelin-stjernene tok nesten livet mitt

MAAEMO beholder sine stjerner

– Det kreves voldsomt mye å beholde tre stjerner, sa sjefen for Michelin-guiden Michael Ellis fra scenen i Stockholm.

Så ble sjefskokken på Maaemo, Esben Holmboe Bang, kalt opp på scenen.

– Jeg føler at jeg vinner tre stjerner hver dag, sa han.

– For meg er de tre stjernene den hellige gral.

Også Geranium i Danmark beholder sine tre stjerner. Det var ingen nye trestjernes restauranter i Norden i år.

Bent Stiansens Statholdergaarden i Oslo beholder også sin stjerne. Restauranten har dermed fått Michelin-stjerne 20 år på rad.

For første gang ble også Færøyene og Island inkludert i Michelin-guiden, henholdsvis med restaurantene «Koks» og «Dill»

Ingen stjerner til Bergen eller Trondheim

– Trondheim er ikke så rart, men det er både merkelig og uprofft at restaurant Lysverket ikke har fått en stjerne i dag, sa redaktør for matmagasinet Nord, Anya Seeberg Liaaen i NRKs direktesending.

– Bergen har all grunn til å være skuffet.

Les også: Slik jobber Michelin-inspektørene

Syv stjerner totalt

Den nordiske versjonen av Michelin-guiden ble lansert i 2015. Og i fjor prydet Bergen forsiden, på tross av at byen ikke fikk noen stjerner.

Etter tre år har Norge nå totalt syv stjerner. De fordeler seg slik: