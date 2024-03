Tilhørerbenken i Oslo tingrett er fylt opp av venner og familie av den tiltalte. En 39 år gamle kvinne må i dag svare på hvilken forbindelse hennes 17 år gamle sønn og ei 15 år gammel jente inngikk i 2021.

– Dette er ikke et ekteskap. Hvor mange ganger må jeg si det? Dette er feiring av det vi kaller «søz», svarer den tiltalte kvinna.

To saker om barneekteskap

Dette er den andre rettssaken om barneekteskap på kort tid med tiltalte fra samme område i Bulgaria.

Tidligere i mars i år ble en 26-åring og hans familie dømt til 7 og 11 måneders fengsel for barneekteskap med en 14-årig jente.

I begge sakene svarer de tiltalte at det kun var inngått en «søz», slik at de to kunne treffes fritt. De omtaler det som mindre forpliktende enn en norsk forlovelse, der jenta ikke flytter inn hos gutten.

I rettssalen i dag har politiadvokat Philip Mathew Green prøvd å finne ut hva en «søz» innebærer og når de egentlig giftet seg. For de to er gift nå, men tvisten står rundt hvorvidt jenta ble gift før eller etter hun var 16 år.

Politiadvokat Philip Mathew Green. Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Det er mange datoer fram og tilbake. Den tiltalte kvinna sier de to ungdommene giftet seg i januar 2022, én måned før jenta fylte 16 år. Mens Green mener de inngikk ekteskap eller ekteskapslignende forhold allerede i mai 2021.

Den tiltalte sier at det i Bulgaria ikke er noe problem at en som er én måned under 16 år gifter seg. Videre sier hun:

– Hadde vi visst at man ikke kunne gifte seg når man er ung i Norge, da hadde vi ikke gjort det. Hvorfor skulle jeg komme hit og skape problemer for meg selv? spør hun.

Aktoratet la i dag ned påstand om 10 måneders fengsel for den tiltalte kvinnen.

Oppdaget på Torp

Det var da den fornærmede jenta kom med fly fra Romania 9. mai 2023 at hun ble stoppet på Torp flyplass i Sandefjord.

Politiet oppdaget henne sammen med to menn som ikke så ut til å være verken far eller bror. Politiet ble bekymret og kjørte henne til barnevernsvakta i Tønsberg kommune.

Politiets første mistanke var menneskehandel, men etter en stund skiftet saken retning til at de tok ut tiltale for organisering av barneekteskap.

Forsvarsadvokat Petar Sekulic forsvarer den tiltalte 39-åringen. Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Grunnen til at saken nå føres i en norsk rett er at den tiltalte mora hadde bostedsadresse i Norge på det tidspunktet ekteskap eller ekteskapslignende forhold skal ha blitt inngått i Bulgaria.

Forsvareren til den 39-årige kvinna sier saken er svært vanskelig for henne.

– Det er klart det vil oppleves som dramatisk hvis hun skulle domfelles, all den tid man selv ikke mener man har gjort noe galt. Vi har en lignende sak fra Agder lagmannsrett, men det var et langt mer alvorlig forhold. Derfor mener jeg reaksjonen bør være på langt under 10 måneder, sier Petar Sekulic.

Han la ned påstand om at klienten bør frifinnes.

Videoer er viktige bevis

Flere videoer som er lagt ut på nettet, er sentrale bevis i saken. I videoen der de to skjærer tårnkake, ser man flere festkledde mennesker som kommer hjem til huset til 15-åringen.

Hun har på seg en stor hvit kjole, får et rødt bånd knyttet rundt livet og et rødt slør foran ansiktet. Så blir hun ført ut på gårdsplassen der hennes utkårede får løfte av sløret og kysser henne på panna.

Både den tiltalte kvinnen og offeret, den da 15 år gamle jenta, er klare på at videoene ikke viser ekteskapsinngåelse, selv om den ene videoen er titulert med ordet «bryllupsfeiring». Den teksten får vi vite at det er kameramannen som har lagt til.

– Hvit kjole brukes i bryllupet

Politibetjent Tove Møller i Sør-Øst politidistrikt er fagansvarlig for menneskehandel.

Hun var en av dem som oppdaget jenta på Torp Flyplass og vitnet i rettssaken i dag. Hun har jobbet mye med menneskehandel, men har også kjennskap til det aktuelle området i Bulgaria og tradisjoner der.

– De som tilhører samme gruppe som tiltalte, slutter ofte tidlig på skolen. Når jentene kommer i puberteten, er det vanlig å gifte seg, forklarer Møller.

Tove Møller, politioverbetjent i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Sør-Øst politidistrikt

I rettssaken er det lagt fram videobevis som ser ut til å være fra tre ulike anledninger. Møller forklarer hvordan man kan skille de ulike festene fra hverandre.

– De fargede kjolene brukes for å feire «søz» og så brukes en hvit kjole i bryllupet, sier Møller.

Politiadvokat og aktor i saken Philip Green trekker fram at de tiltalte i saken i Agder lagmannsrett og i denne saken kommer fra samme geografiske område.

– Det er langt på vei de samme tradisjonene når det gjelder inngåelse av en ekteskapslignende forbindelse, sier han til NRK.

Dom blir trolig forkynt rett over påske.