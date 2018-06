HBO har bestilt pilot til «Game of Thrones»-oppfølger

Selskapet har over lengre tid utviklet fem potensielle oppfølgere til «Game of Thrones». Handlingen i oppfølgeren det skal lages en pilot av foregår over tusen år før handlingen i originalserien, skriver The Verge.

Det er ikke kjent når piloten potensielt vil bli klar for visning.

STARK: Legenden om Stark-familien er blant temaene i oppfølger-piloten, ifølge HBO. Her er Sophie Turner i rollen som Sansa Stark. Foto: Helen Sloan / AP

George R.R. Martin, forfatteren av «Game of Thrones»-bøkene, har skrevet manuset for piloten sammen med Jane Goldman.

– Bare en ting er sikkert. Fra de grusonne hemmelighetene i Westeros historie til «the White walkers» sanne opprinnelse, og mysteriene i Øst og legenden om Stark-familien ... Historien er ikke som vi tror, skriver HBO om handlingen i den nye oppfølgerpiloten.

Populær serie

«Game of Thrones» er den mest populære serien i HBOs historie, men tv-serien har bare én sesong igjen. Den siste sesongen spilles for tiden inn i Nord-Irland, og er ventet å komme neste år, ifølge The New York Times.

SKREV BOKSERIE: George R.R. Martin skrev den populære bokserien «A Song of Ice and Fire», som serien er basert på. Foto: Nathan Denette / AP

«Game of Thrones» er en amerikansk tv-serie produsert av HBO siden 2011. Serien er basert på fantasy-bokserien «A Song of Ice and Fire» av George R.R. Martin.

Handlingen foregår hovedsakelig på det fiktive kontinentet Westeros, hvor flere familier kjemper om makten.

Serien er HBOs mest sette noensinne, etter å ha gått forbi «The Sopranos» i 2014.

Flere bøker

I mai fikk Game of Thrones-fansen en annen gledelig beskjed. «Fire and blood», den nye boken fra universet kommer ut på norsk den 20. november med tittelen «Ild og blod».

Boken er den første av to bind om Targaryan-slekten, med handling 300 år tilbake i tid, ifølge forlaget Gyldendal som har rettighetene til å gi ut bøkene av forfatteren George R.R. Martin.

Samtidig med boknyheten ble det bekreftet at boken «The Winds of Winter» ikke vil bli utgitt i løpet av 2018.