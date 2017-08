Fire pågrepet etter Game of Thrones-lekkasje

Fjerde episode av HBO’s populære tv-serie ble ulovlig delt på nettet, før HBO sendte den. Tyvene kalte seg Mr. Smith, og sendte en video til HBO-sjef Richard Pepler. Der krevde de «sin 6 måneders lønn i bitcoin», noe de antydet var mer enn seks millioner dollar.

Indisk strømmetjeneste

Nå har indisk politi siktet fire personer i saken. Tre av dem arbeider i selskapet Prime Focus Tecknology, som oppbevarer film- og TV-serier for den indiske strømmetjenesten Hostar. Den fjerde er en tidligere medarbeider, skriver BBC.

Game of Thrones har de siste årene vært den mest piratkopierte serien på nettet., og har fans over hele verden. Norge har en stjerneskuespiller, som også er med i den sjuende og nest siste sesongen, Kristofer Hivju.

I dette intervjuet med NRK før premieren, lovet han spektakulære scener i sesongen som HBO er i full gang med å sende ut.

Den norske skuespilleren Kristofer Hivju er blitt internasjonalt kjent i rollen som Tormund Gigantbane i suksess-serien Game of Thrones. Du trenger javascript for å se video. Den norske skuespilleren Kristofer Hivju er blitt internasjonalt kjent i rollen som Tormund Gigantbane i suksess-serien Game of Thrones.

Falske scener

I et intervju har Hivju også fortalt at sikkerheten er høy på settet og at de stadig må passe seg for innpåslitne paparazzifotografer som bruker mer og mer moderne metoder for å få glimt av hva som skjer under innspilling.

Problemet med tyverier og lekkasjer har blitt så stort at produsentene har begynt å iscenesette falske scener for å lure pressen og mulige tyver.