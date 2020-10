– Det er ein sjukdom som kan føre til mange smerter. I tillegg kan det føre til ufrivillig barnløyse. Slik som det har gjort for meg i mange år, seier nestleiar Hadia Tajik i Arbeidarpartiet.

Ho snakkar om sjukdommen endometriose, som rundt 10 prosent av norske kvinner har. Tajik er ein av dei.

Ap-toppen gjestar Lindmo fredag for å snakke om den nye boka si, «Fridom – ei politisk og personleg historie». Den kjem ut i oktober.

I boka fortel Tajik om eit liv i politikken, og deler personlege historier knytte til dei politiske sakene ho har vore involvert i. På privaten har ikkje alt vore enkelt.

Hadia Tajik fortel om alle skuffelsane med assistert befruktning fram til ho vart gravid.

Sleit med å få barn

I slutten av juni vart det kjent at Tajik ventar barn med partnar Kristian Skard. Nyheita vart kunngjord av Ap-nestleiaren i ein Facebook-post.

Men vegen dit var lang, fortel Tajik på Lindmo. Ho måtte gjennom hormonbehandlingar, og opplevde fleire mislykka prøverøyrsforsøk.

– Det er ganske tøft. Det var verre enn eg trudde. Eg prøvde å lese meg opp. Eg trudde eg var mentalt førebudd, men det var ikkje mogleg å lese seg opp på noko slikt, seier Tajik.

Me vert ein til i familien. No er eg tre månader på veg. Kristian og eg gler oss veldig 👶🏻❤️ Publisert av Hadia Tajik Lørdag 27. juni 2020

– Vi sette oss saman for å snakke om korleis livet skulle bli utan barn. For ein må jo vere realistisk oppi alt dette her. Men eg har vore ganske langt nede. Mange gonger.

Heldt prøvinga skjult

Offentleg skulle ho vere nestleiar i eit Arbeidarparti som slit på målingane, og som gong på gong måtte handtere skuldingar om usunn partikultur – seinast denne hausten.

På Lindmo fortel ho om å stå i debattar med hetetokter som ei biverknad av hormonbehandlinga.

Men ho heldt forsøka skjult for partikollegaene:

– På jobben visste nesten ingen om dette, det har gjort at eg har fått lov til å ha jobben som ei frisone medan dette har stått på. Slik at eg har sloppe å fortelje kor krevjande det har vore, seier Tajik.

Roser Tajik for openheita

– Eg har hatt mange prøverøyrsforsøk. Første gongen gjekk eg inn i det med naivitet og store voner. Og skuffelsen blir stor når du ikkje klarer det, fortel ein rørt Tajik.

Styreleiar Lise Boeck Jakobsen i foreininga Ønskebarn rosar Tajik for å vere open.

– Mange av desse spørsmåla er ofte såre og vanskelege å snakke om, så det at ein offentleg person er open om det, betyr mykje, seier Jakobsen til NRK.

Ifølgje Jakobsen slit kvart sjette par i verda med infertilitet, og kan opplevast som stigmatiserande å snakke om.

– No har det vorte lettare å snakke om denne problematikken, men likevel så er det ein del stigma knytt til dei diskusjonane, så når offentlege personar pratar så lettar det på desse stigmaa, og gjer det meir greitt, seier Jakobsen.