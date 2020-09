Etter en svært opprivende debatt om Trond Giskes posisjon i partiet foran Trøndelag Aps årsmøte, trakk Giske seg både som lederkandidat for fylkespartiet og som mulig stortingskandidat for Ap. Ap-leder Jonas Gahr Støre var raskt ute med å si at dette var nødvendig for partiet.

Et klart flertall av trønderske velgere mener dette var en riktig avgjørelse, viser en fersk meningsmåling Norstat har utført for NRK Trøndelag.

Mens 64 prosent av velgerne fra det tidligere Sør-Trøndelag mener det var riktig, synes 57 prosent det samme i Nord-Trøndelag.

Mens 16 prosent mener nei i sør, svarer 24 prosent mener nei i nord. Resten har svart at de ikke vet.

Selv om Trøndelag er ett fylke, er fylket fortsatt delt i to valgdistrikt til stortingsvalg. Målingen er derfor utført separat for Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Om meningsmålingen Ekspandér faktaboks Målingen er utført av Norstat for NRK Trøndelag i perioden 8.-13. september.

Spørsmålet som er stilt til trønderske velgere, er: Var det riktig av Trond Giske å trekke seg fra lederkampen og stortingsnominasjonen i Trøndelag Ap?

600 personer er spurt i det tidligere Nord-Trøndelag og det samme antallet er spurt i det tidligere Sør-Trøndelag.

Giske sier han opplever mye støtte

Trond Giske sier til NRK onsdag at mange har forståelse for hans valg om å trekke seg.

– For meg var det rent menneskelige grunner til at jeg trakk meg. Hverken jeg eller familien min kunne stå i et medietrykk hvor usanne og udokumenterte anklager fra mange år tilbake, ble satt rett på trykk. Jeg tror mange forstår det, selv om mange er skuffet over at jeg gjorde det. Jeg har opplevd en stor varme og stor forståelse fra folk for at det var umulig å stå i.

Giske sier han fortsatt møter mye støtte blant folk han møter.

– Jeg syns den varmen og støtteerklæringene jeg har fått på SMS, e-post og på gata rundt omkring, varmer enormt.

Selv om han snart ikke lenger vil være en del av Arbeiderpartiet, er Giske klar på at han fortsatt kommer til å kjempe for verdiene partiet står for.

– Jeg kommer til å slåss for arbeid til alle, jobber over hele Trøndelag, en god skole, god omsorg. Alle de hjertesakene jeg brenner for, selv om jeg ikke gjør det i de posisjonene jeg har hatt og som mange hadde håpet at jeg skulle være i.

Trond Giske trakk seg som kandidat til toppvervene i Trøndelag Ap etter en heftig debatt, før fylkesårsmøtet i august.

Bred støtte

NRK Trøndelag og Adresseavisen publiserte tirsdag en meningsmåling som viser skrekktall for Ap i Trøndelag. Nyvalgt fylkespartileder Ingvild Kjerkol la i går noe av skylda på uro i partiet i forbindelse med at Giske trakk seg.

Beslutningen om å trekke seg får bred støtte blant trønderske velgere av begge kjønn og alle aldre.

Svarene viser samme tendens hos begge kjønn i begge fylker. Heller ikke alder ser ut til å ha særlig innvirkning på svarene.

I gruppa 18–29 år i sørdelen av fylket er det 56 prosent ja, 11 prosent nei og 33 prosent vet ikke. I norddelen svarer denne aldersgruppa 55 prosent ja, 13 prosent nei og resten vet ikke. I aldersgruppa 60+ i nord, sier 59 prosent ja, 23 prosent nei og resten vet ikke, men i sør er tallene for 60+ 68 prosent ja, 16 prosent nei og resten vet ikke.

Delte meninger på gata

På gata i Orkanger i Trøndelag mener enkelte NRK snakker med at Giske ikke burde ha trukket seg.

UENIG: Oskar Solstad synes at Trond Giske ikke burde ha trukket seg. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Jeg mener at det ikke var rett. Han kunne fortsatt som han har gjort. Han har gjort en bra jobb, synes jeg, sier Oskar Solstad til NRK.

Mari Hoem synes også det var feil av Ap-politikeren å trekke seg.

– Jeg tenker det var feil. Fordi grunnlaget var litt feil. Han skulle stått på sitt og bare fortsatt videre, sier Hoem.

Sylvi Nossum mener derimot at Giske tok en riktig beslutning.

– Jo, jeg mener han har skapt så mye uro opp igjennom og jeg synes egentlig at han har litt for lite respekt i forhold til varslerne. Jeg synes ikke han har tatt det så godt på alvor.

ENIG: Sylvi Nossum mener at Trond Giske tok en riktig beslutning. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Støtte blant mulige samarbeidspartier

92 prosent av SV-velgerne i nord mener det var riktig at Giske trakk seg, mens bare 8 prosent sier nei.

– Målingen viser at Giskes beslutning om å trekke seg har størst støtte i Aps mest aktuelle samarbeidspartier: SV, Rødt og MDG. Med Giske ut av toppvervene, virker det i hvert fall som om det ikke skal være et hinder for samarbeid, sier politisk kommentator i NRK Trøndelag Linda Bjørgan.

– Målingen gir også Støre og Trøndelag Ap svar på at utfallet av bråket rundt Giske, blir godt mottatt blant velgerne. Så nå er det opptil partiet selv å bygge opp tilliten og se om det er mulig å legge stridighetene bak seg, sier Bjørgan.