Gaute (29) overlevde terroren – en av få aktive igjen i AUF

77 mennesker ble drept 22. juli 2011. Åtte etter bomben i regjeringskvartalet. 69 under skytingen på AUFs sommerleir på Utøya.

Mange husker helt sikkert den dagen. Men det er ikke gitt lenger. Heller ikke innad i AUF.

Skjervø er i dag nestleder i AUF. 29-åringen er en av de siste overlevende etter terroren som fortsatt er aktiv i ungdomspartiet.

– 22. juli ble starten på en høyreekstrem bølge i Europa. AUF har en helt særegen kunnskap på hva disse holdningene kan føre med seg, sier Skjervø.

Gaute Skjervø (til venstre), Astrid Hoem og Jonas Gahr Støre på AUFs sommerleir på Utøya i fjor. Foto: Anikka Byrde / NTB

Fra den fineste til den verste dagen

Mandag møttes Skjervø statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og lokallagsleder i AUF Sagene Waris Ahmed til en samtale om 22. juli i Nyhetsmorgen.

Skjervø forteller om hvordan han opplevde å være tett på det største terrorangrepet i Norge i fredstid.

Dagen før terroristen gikk i land på Utøya beskriver Skjervø som kanskje den fineste dagen i livet frem til da.

Sammen med kameratene fra Levanger la de seg med store forventninger – selveste Gro Harlem Brundtland skulle komme.

Bakken på Utøya slik den pleier å være. Her fra AUFs sommerleir i fjor. Foto: Privat

– Følte meg ikke som en noen ville ta livet av

Idyllen på Utøya skulle raskt snu.

Mens terroristen begynte å skyte rundt seg på øya, så Skjervø flere bli skutt.

– Vi visste vi ikke hvor mange som angrep oss, hva motivasjonen var. Jeg følte meg ikke som en noen ville ta livet av, så jeg tenkte først at jeg ikke hadde noen grunn for å være redd, forteller Skjervø.

Alvoret skulle likevel raskt synke inn.

– Det varte og varte. Det tok aldri slutt, sier han videre.

Skjervø ble med i en gruppe som la på svøm. Han takker frivillige i båt som reddet han opp fra vannet.

Jonas Gahr Støre, Waris Ahmed og Gaute Børstad Skjervø møttes for å snakke om deres forhold til 22. juli. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

– Stor personlig kostnad

29-åringen fra Levanger er i dag en av få aktive AUF-ere igjen som opplevde terroren på Utøya. Skjervø er i dag nestleder i ungdomspartiet.

Nylig ble det klart at nåværende AUF-leder, Astrid Hoem, som også var på Utøya, ikke tar gjenvalg.

For Skjervø var det slettes ingen enkel beslutning å komme tilbake til øya han hadde flyktet fra.

Skjervø er opptatt av at Utøya igjen fylles med liv og politikk. Her er Waris Ahmed (t.h) på sommerleir i fjor. Foto: Privat

De første fire årene etter angrepet var han kun tilbake én gang.

– Det er en stor personlig kostnad å ha vært så redd som mange av oss overlevende har vært. Jeg er veldig glad for at jeg har fått muligheten til å komme tilbake, sier Skjervø.

– Jeg er en del av et fåtall som har valgt å komme tilbake til politikken. Andre har fått familie, gått videre og andre veier. Det er selvsagt greit det også, men jeg synes det er synd at vi ikke har de folka som skulle vært med i kampene vi står ovenfor, fortsetter han.

Fortsatt politibeskyttelse

Skjervø forteller at de møter alle nye på Utøya slik de alltid ville gjort. Med åpne armer og plass til alle.

– Likevel med et bakteppe at AUFs sommerleir tretten år etter fortsatt må ha politibeskyttelse døgnet rundt.

– Vi har et ansvar å forvalte den historien. For meg er det viktig at det er kjærligheten og ikke hatet som skal vinne. Derfor er det viktig for meg å fortsette kampen.

Det er statsminister Jonas Gahr Støre enig i. Han mener det er bra at øya har blitt tatt i bruk igjen.

– At både sommerleirstemningen og politikken er tilbake på øya vitner om at demokratiet og ikke terroren har vunnet, sier han.

For både Støre og Skjervø er det viktig at historien om det som skjedde 22. juli blir fortalt i mange år fremover.

Jonas Gahr Støre mener vi aldri må slutte å fortelle historiene fra det som skjedde 22. juli 2011. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Var på hytta

– Å dra inn til Utøya dagen etter angrepet er et av de sterkeste inntrykkene jeg har hatt, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Statsministeren selv var ikke på Utøya da angrepet skjedde, men hadde vært der dagen før.

Han var på hytta med familien da meldingene om en eksplosjon i regjeringskvartalet kom inn. Morgenen etter dro han inn til Utøya og Sundvolden hotell hvor han møtte de etterlatte og overlevende.

– Da fikk jeg se og oppdage hvilken katastrofe dette virkelig var, sier Støre.

Ny generasjon AUF-ere

Om en drøy uke pakker hundrevis av spente AUF-ere bagen for igjen å dra tilbake på den tradisjonsrike sommerleieren.

En av disse, leder i Sagene AUF, Waris Ahmed. Hun var bare tre år da terroren rammet Norge.

Selv husker Ahmed ingenting fra den vonde dagen i 2011, men har fått det fortalt fra moren sin.

– Vi var på ferie. Mamma har fortalt at hun ble ringt av pappa som var igjen i Oslo. Han fortalte at det hadde vært en eksplosjon i byen. Mamma ble redd og ville hjem, forteller hun.

Det gikk bra med far, som heldigvis ikke var i nærheten av eksplosjonen

Selv om Ahmed bare er 16 år har hun vært på sommerleir før. Hun gleder seg mye.

– Selv om historien er mørk er det veldig fint å kunne gå inn i det gamle kafebygget å se på historien. Det er veldig koselig å være på sommerleir, sier hun.