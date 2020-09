Høyre faller 4,2 prosentpoeng til 24,1 prosent på Norstats partibarometer for oktober.

– Vi var jo på et veldig høyt nivå på forrige måling, så dette er en liten korreksjon. Vi er fortsatt landets største parti, og det gir selvfølgelig motivasjon til å stå på hver dag og vise at vi har de gode løsningene for landet, sier Høyres nestleder Tina Bru.

I septembermålingen kunne partiet vise til oppslutning 28,3 prosent. I oktober ser bildet slik ut:

Høyre går kraftig tilbake, men er fortsatt landets største parti med en oppslutning på 24,1 prosent.

De andre regjeringspartiene, Venstre og KrF, ligger begge under sperregrensen på henholdsvis 3,6 og 3 prosent. Samtidig fosser Frp frem og stiger med tre prosentpoeng til 14,4 prosent.

Arbeiderpartiet faller 2,3 prosentpoeng til 21,7 prosent. De får ikke flertall alene med sine tidligere regjeringspartnere Sp (13,1 prosent) og SV (7,1 prosent).

De røde og grønne partiene (Ap, Sp, SV, MDG og R) får solid flertall med 95 mandater. Rødt og MDG får på denne målingen 9 mandater hver.

Selv om målingen viser rødgrønt flertall, vil 52 prosent ha Erna Solberg som statsminister. 29,8 prosent ønsker Jonas Gahr Store.

Partibarometer oktober 2020 Periode 21/9–27/9. 956 intervjuer. Feilmarginer fra 1,3–3,2 pp. Parti Endring +1,4 R 5,2 % +1,4 −1,0 SV 7,1 % −1,0 −2,3 AP 21,7 % −2,3 +0,9 SP 13,1 % +0,9 +0,8 MDG 4,9 % +0,8 +0,2 KRF 3,0 % +0,2 +0,2 V 3,6 % +0,2 −4,2 H 24,1 % −4,2 +3,0 FRP 14,4 % +3,0 +1,1 Andre 2,9 % +1,1 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Tallene er sammenliknet med stortingsvalgmålingen for september. 956 intervjuer er gjennomført, hvorav 696 har oppgitt partipreferanse.

Frp fosser frem

Men skal Erna Solberg bli statsminister for nok en periode, må hun få regjeringssamarbeidspartnerne Venstre og KrF over sperregrensen.

Hadde denne målingen vært resultat i et stortingsvalg hadde det ikke blitt borgerlig flertall. Både Venstre (3,6 prosent) og KrF (3 prosent) havner under sperregrensen og får kun to mandater hver.

Høyres nestleder, Tina Bru. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg tenker det er veldig hyggelig at vi fortsatt er landets største parti, og dette er jo en god måling for borgerlig side samlet sett, sier Bru.

For mens Venstre og KrF fortsatt ligger under sperregrensen, stiger Fremskrittspartiet med tre prosentpoeng til 14,4 prosent.

– Først og fremst er dette en veldig oppmuntrende tilbakemelding. Det viser at velgerne setter pris på at Fremskrittspartiet er et tydelig opposisjonsparti, sier Frp-leder Siv Jensen.

Mens Høyre ender opp med totalt 44 mandater, får Venstre og KrF to hver. Frp får 26, og med det får borgerlig side til sammen 74 mandater. For å få stortingsflertall kreves det 85 av totalt 169 mandater.

Frp-leder Siv Jensen. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Fremskrittspartiet er nå først og fremst opptatt av å bli størst mulig fram mot valget om et år. Vi vet at størrelse betyr noe i politikken. Jo større vi blir, jo mer kraft får vi til å få gjennomført mest mulig politikk også de neste årene.

– Kommer dere til å støtte en fortsatt Solberg-ledet regjering?

– Fremskrittspartiet mener det samme nå som vi har ment hele tiden. At vi i utgangspunktet ikke støtter en regjering som vi selv ikke er en del av.

Aps svakeste måling siden januar 2018

Selv om de røde og grønne partiene får solid flertall med 95 mandater på målingen, faller Arbeiderpartiet til 21,7 prosent.

– Det viser at vi har en stor jobb foran oss og at vi skal bruke høsten og hver eneste dag fram til valget nå veldig godt. Så er vi i en ganske dramatisk situasjon i Norge også, folk står uten jobb, forskjellene mellom folk øker, og det er den viktigste jobben for oss nå å synliggjøre, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

Dette er den dårligste målingen til Arbeiderpartiet siden januar 2018, som var midt i partiets Metoo-krise.

– Vi liker aldri å få dårlige målinger, selvsagt. Så har vi ligget stabilt på for dårlige målinger for en periode, men nå er det hardt arbeid som gjelder hver eneste dag. Vi har hatt en lang programprosess i partiet. Nå er det programmet lansert, det skal ut å diskuteres, og jeg har troen på at vi kommer til å styrke oss på målinger nå.

Støre har tidligere gjort det klart at det er Senterpartiet og SV som er partiets klare samarbeidspartnere i en fremtidig regjering, men denne målingen gir de tre partiene kun 77 mandater.

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng. Foto: Siv Sandvik / NRK

Rødt (5,2 prosent) og MDG (4,9 prosent) får ni mandater hver. Det gir de røde og grønne partiene til sammen 95 mandater og stortingsflertall.

– Vår jobb nå og ambisjon er å klare å skaffe et rødgrønt flertall etter stortingsvalget neste høst, også er det velgerne som avgjør hvilke partier man må forhandle med og diskutere med for å få et flertall for en ny regjering, sier Stenseng.