Konserter, festivaler og andre kulturarrangement er avlyst. Folk er bekymret for kulturnæringen og konsekvensene det vil få på grunn av koronavirus.

En av de er artisten Petter Carlsen som skulle spille flere konserter i Nord-Norge denne uken. Etter alle kanselleringene følte han på usikkerheten.

– Jeg tenkte jeg måtte få meg en annen jobb.

Brukte under 48 timer på planleggingen

Helsedirektoratet vedtok torsdag flere tiltak som ble tatt i bruk for å hindre koronaviruset i å spre seg. Et av tiltakene var å stenge alle kulturarrangement.

Flere arbeidere i sceneteknikk selskapet VALY var samlet da de fikk beskjeden om hvilke tiltak regjeringen vedtok. Beskjeden var tung og fordøye.

– Det var en veldig trist stemning. Folk hadde gitt opp, sier leder i VALY John Henrik Guttorm.

HYLLES: Leder i VALY hyller guttene som sto på for å få scenen og studioet på plass. Foto: VALY Sessions

VALY fant derfor ut at de måtte gjøre noe.

Senere på kvelden blusset det opp idéer og gjengen satt i gang med planleggingen av oppstarten til VALY Sessions og av en livekonsert lørdagskveld.

Under to døgn senere ble konserten vist på Facebook med over 34 500 visninger.

VALY Sessions Ekspandér faktaboks VALY Sessions er et tiltak som er satt i gang av selskapet VALY for å gi artister muligheten til å holde konserter eller andre forestillinger som streames gratis på nett.

Det blir lagt opp til en løsning hvor publikum kan vippse penger til artistene for å hjelpe de på veien.

VALY står for lokale, nett og teknisk utstyr.

For å dekke kostnadene med teknisk personell som ellers måtte blitt permittert, inviterer vi til et samarbeid med bedrifter og institusjoner som har mulighet å bidra økonomisk for å få kulturen ut til folket VALY Sessions

– Prosjektet samlet inn 70 000 kr

Både produksjonen og artisten Petter Carlsen kunne ikke tro responsen konserten ga, da de samlet inn over 70 000 kr.

– Det var helt vilt. Jeg skvatt, det var kjempe artig. Det kommer så ufattelig godt med nå, sier Carlsen.

SPESIELT: Petter Carlsen syns det ble en merkelig men samtidig en spesiell opplevelse. Foto: VALY Sessions

Carlsen presiserer at dette kun blir en midlertidig løsning, som holder han flytende en stund da turneen og flere festivaljobber står i fare.

Men hele summen vil han fortsatt ikke ta selv.

– Jeg lar noe være igjen til initiativtakerne så de kan fortsette prosjektet.

Carlsen håper de kan fortsette med konseptet fremover med andre artister, og mener det er et veldig bra alternativ i den her rare tiden.

Samtidig håper han at alle kan ta koronaviruset på alvor.

– Det som skjer i Italia nå er grusomt, og det kan også skje her. Liv og helse kommer først. Lenge før økonomi og karriere.

I ekstase etter konserten

Leder i VALY John Henrik Guttorm var i ekstase etter konserten. Han hadde håpet på noen hundre seere, men fikk seg en overraskelse.

– Da Petter begynte å spille, så jeg satt meg foran pc-en, da var det allerede 700 seere. Og da hadde sendingen bare vart i to minutter.

Under konserten jobbet alle de ansatte gratis. Fremover håper Guttorm at selskapet kan finne flere samarbeidspartnere. De har allerede fått på plass en.

– Vi er så heldige at FEFO (Finnmarkseiendommen) har vedtatt at de vil støtte oss fordi det her bringer livsglede til våre områder og de mener det er veldig viktig i denne tiden, sier Guttorm.

Guttorm røper samtidig at det vil bli arrangert ny konsert neste lørdag.

– Jeg kan si at det er en samisk artist som skal spille. Mer enn det kan jeg ikke røpe. men vi gleder oss veldig.