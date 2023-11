Lewis på to måneder ble smittet av korona – fikk livreddende førstehjelp

Vesle Lewis lå hvit og livløs foran moren.

Kort tid før hadde hun lagt merke til at den to måneder gamle sønnen hadde merkelige pustepauser.

Moren ringte sykehuset på Elverum, og ble anbefalt å komme inn for observasjon.

Men før familien rakk å dra inn, sluttet sønnen helt å puste.

«Hvit, livløs baby på stuebordet, kun iført bleie»

Lørdag 4. november ble dramatisk for Anette Havn Borgen og Daniel Nordby.

De var blitt foreldre til to tvillinggutter 31. august. Brått lå Lewis livløs i stua.

Han reagerte ikke da pappa kløp ham hardt i foten, noe som normalt ville fremprovosert et skrik. Gutten var like stille.

Vesle Lewis på 2 måneder ble reddet av faren Daniel Nordby, med god hjelp fra 113. Foto: Frode Meskau / NRK

Foreldrene ringte 113, og fikk veiledning fra helsepersonell i den andre enden av telefonen. Dunke på ryggen, legge i sideleie, og til slutt beskjeden:

«Finn et hardt underlag og start kompresjoner!»

De feide av stuebordet, rev av klærne til gutten og gjorde som de ble fortalt.

Hjertekompresjoner og innpust i fem eviglange minutter, etterfulgt av den beste lyden foreldre i denne situasjonen kan oppleve: Babygråt!

Smittet med korona

Like etter at Anette og Daniel fikk livstegn fra sønnen sin, kom ambulansepersonellet løpende inn.

«Nå har du akkurat redda livet til sønnen din», sa ambulansearbeideren og strøk Daniel på ryggen.

Deretter ble far og sønn fraktet til sykehuset. Undervegs sluttet Lewis igjen å puste. Ambulansen ble stanset mens legen gav babyen ny hjerte-lunge-redning på riksvei 3.

Vel fremme på sykehuset løp legen inn på intensiven med Lewis i armene. Der stod et helt team klar.

På sykehuset ble det konstatert at Lewis var smittet med korona, og at det ikke var noe annet som feilet ham.

– Det er helt fantastisk. Da skjønte vi at han hadde overlevd, men det er litt sjokkerende også, at korona kan slå ut noen så veldig, sier moren Anette.

Slik gjør du førstehjelp på barn Ekspander/minimer faktaboks 1. Tegn til liv? Sjekk om barnet reagerer på tiltale og/eller forsiktig risting. 2. Hvis ingen reaksjon: Rop på hjelp

Ring 1-1-3

Slå på høytalerfunksjonen på mobiltelefonen

Følg anvisningen fra AMK

Hvis du er alene: Gi HLR i 1 minutt eller 5 sløyfer før du ringer 1-1-3 3. Åpne luftveien og sjekk pusten Prøv å åpne luftveien. Hvis du ikke får det til, snu barnet på ryggen først.

Sjekk om barnet puster normalt (ikke gispebevegelser).

Se, lytt og føl etter normal pust i inntil 10 sekunder

Hvis barnet puster normalt i 1 minutt: Legg barnet i sideleie og følg nøye med på pusten. 4. Gi 5 innblåsninger hvis barnet ikke puster normalt eller slutter å puste. 5. Start hjerte-lunge-redning med 30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger (30:2) 6. Hvis du fortsatt er alene etter 1 minutt eller 5 sløyfer: Hent hjelp! 7. Fortsett HLR til hjelpen kommer (Kilde: Norsk Resuscitasjonsråd, NRR)

Oppfordrer til vaksinasjon

Lars Tveiten er seksjonsoverlege på intensiv for nyfødte ved sykehuset i Elverum, og han bekrefter at det trolig er takket være livreddende førstehjelp fra foreldrene at Lewis nå lever.

– De har jo gjort alt riktig og har antakelig reddet barnet, så det er jo fantastisk, sier Tveiten.

– Det kunne gått alvorlig galt, sier han.

Han understreker at det er sjeldent at spedbarn reagerer så kraftig på korona, slik Lewis gjorde. Men også at han er bekymret for vaksinasjonsgraden i samfunnet.

Torsdag denne uken slo Folkehelseinstituttet fast i sin ukesrapport at covid-19-smitten øker.

– Videre økning forventes de neste ukene. Det haster derfor å få vaksinert eldre og personer i risikogrupper, skriver FHI i sammendraget for rapporten fra uke 43 og 44.

FHI ber sykehusene og kommunene om å være forberedt på flere innleggelser med covid-19. Risikoen for at barn blir alvorlig syke av covid-19 er svært lav, skriver FHI på nettsidene sine, noe de også bekrefter i en e-post til NRK.

Derimot skriver FHI i e-posten at alle infeksjonssykdommer kan i noen tilfeller gi alvorlig sykdom hos enkelte.

– De minste barna har små luftveier, og infeksjoner fører oftere til sykehusinnleggelser både fordi de kan bli medtatt av infeksjonen, spise dårlig og bli dehydrerte, og i større grad kan ha behov for behandling og pustehjelp av ulike slag.

Det skriver overlege Margrethe Greve-Isdahl som er spesialist i barnesykdommer og leder av barnevaksinasjonsprogrammet.

Bedre og bedre dag for dag

Lewis blir bedre for hver dag som går, og foreldrene er svært takknemlige for alle involverte.

Men, Lewis har en tvillingbror, Leon, som ble født hjertefeil. Leon har bodd på sykehuset siden han ble født, og ligger der fortsatt.

Derfor er foreldrene ekstra varsomme, og ber alle ha respekt for korona.

– Tenk på at de er som er syke også. For eksempel, den andre sønnen vår, det er ikke sikkert han hadde klart dette så godt, sier Anette.

– Derfor er vi mere obs, og ønsker at andre også kanskje kan være det, sier hun.

Daniel Nordby og Anette Havn Borgen ble foreldre til Leon og Lewis for to måneder siden. Leon har en hjertefeil, og ligger fortsatt på sykehus. Foto: Frode Meskau / NRK

Daniel har lagt ut et innlegg på Facebook der han ber om at om å ta hensyn til korona:

«Meningen med å dele denne historien, er for at folk skal vise respekt for covid. Det er rett og slett ikke alle som tåler det! Vi håper på ingen mulig måte at noen opplever det samme som vi har gjort. Det gikk fort fra 100 % frisk til 100 % dårlig baby. Vi er uendelig glad for at ting gikk bra og at vi reagerte raskt. Og en million takk til ambulansen på Hamar, samt Elverum sykehus.»