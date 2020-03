Samtlige partier ble enige om del én av den økonomiske krisepakken.

Enigheten ble presentert på en pressekonferanse i Stortinget klokken 09.15, og her er hovedpunktene:

Disse er nå sikret lønn:

Permitterte i 20 dager.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere – etter 17 dager uten inntekt, kan de få 80 prosent av inntekten sin fra NAV. Dessuten får de rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.

Lærlinger som mister lærlingplassen.

I tillegg kan flere med lav inntekt få dagpenger. Vanligvis må man ha hatt en inntekt over 150.000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen midlertidig til 75.000 kroner.

Slik skal Stortinget hjelpe næringslivet ut over tiltakene regjeringen har fremmet:

Arbeidsgivere skal bare betale sykepenger og omsorgspenger for de første tre dagene. Omsorgspenger gjelder blant annet foreldre som er hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager.

Bedrifter slipper å betale MVA og forskuddsskatt ved fristen i april.

Momssatsen for blant annet persontransport og hotellovernattinger reduseres fra 12 til 8 prosent.

Gi private flyplasser kompensasjon for tapt inntekt av flyplassavgift.

Bredt flertall

– Disse strakstiltakene vil bidra til å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet, og sikrer velferden til de som blir hardest rammet av krisen. Det at et bredt flertall på Stortinget samler seg om dette på kort tid viser norsk politikk på sitt aller fineste, sier lederen av finanskomiteen på Stortinget, Mudassar Kapur fra Høyre.

– Det har vært viktig for Arbeiderpartiet at vi sender et tydelig signal om at ingen blir stående alene, sier Arbeiderpartiets Hadia Tajik.

Når det gjelder permitteringer får arbeidsgiver plikt til å betale lønn det første to dagene. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned til 0,75 G (74.894 kroner). Lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 prosent av inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter lønnen faller bort.

Dette må de jobbe videre med

I tillegg vedtar Stortinget følgende:

Aktivitetskravene ved dagpenger og andre sosiale ytelser blir satt på vent inntil videre.

og andre blir satt på vent inntil videre. Folk som mottar tidsavgrensede ytelser fra NAV mister foreløpig ikke retten til disse ytelsene hvis fristen går ut nå.

fra NAV mister foreløpig ikke retten til disse ytelsene hvis fristen går ut nå. Regjeringen må jobbe videre med kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere, initiativer for å sikre luftfart og annen kritisk infrastruktur, og statlige lånegarantier.

Grunnloven krever at lovendringer behandles to ganger i Stortinget. Derfor må noen av tiltakene opp til ny votering torsdag.

Se omtale av alle tiltakene i denne pressemeldingen

DISKUTERTE KRISEPAKKE: Finansminister Jan Tore Sanner og Ap-leder Jonas Gahr Støre møttes i Politisk kvarter på NRK. Foto: Svein Olsson / NRK

To tiltakspakker

En rekke store bedrifter har varslet omfattende permitteringer.

Regjeringen fikk ikke flertall for tiltakene de varslet før helgen, og partiene på Stortinget forhandlet helt fram til morgentimene mandag.

Statsminister Erna Solberg sa i forrige uke at regjeringen blant annet vil endre permitteringsregelverket som ett av flere strakstiltak.

Søndag lovte statsminister Erna Solberg minst 100 milliarder kroner til norske virksomheter som frykter massearbeidsløshet som følge av korona-krisen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa i Politisk kvarter mandag morgen at mange vil oppleve økonomiske vanskeligheter når jobber blir borte, og at dette hviler tungt over partiene.

– Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV har gått sammen om å kommentere skissen regjeringen kom med, og gjøre den bedre. Gjøre den mer sosial og sørge for at arbeidsfolk ikke får en urettferdig regning. Vi skal også sørge for at de som ikke har noen sikring, frilansere, selvstendig næringsdrivende blir tatt godt vare på, sa Støre.

Sanner: Endres fra dag til dag

– Hvorfor lå ikke dette i utgangspunktet deres, Jan Tore Sanner?

– Vi ser nå at situasjonen enders fra dag til dag. De mest inngripende tiltakene på helsesiden ble lagt fram torsdag. Vi la fram den første proposisjon fredag morgen. Dette var i stor grad avsluttet før de mest inngripende helsetiltakene kom, svarte Sanner.

Som finansminister vil han ikke legge seg opp i diskusjonene som skjer på Stortinget, men sier han er opptatt av at partiene står sammen og håper på så brede løsninger som mulig.