Lalla Carlsens hus fredet

I 1930 sikret Lalla og Carsten Carlsen seg en sveitservilla fra 1800-tallet i Oslo, som de kalte Villa Gro-Gro. I dag er deres barnebarn, Vibeke Sæther, som eier huset sammen med sin ektemann. – Familiens formidable innsats for å ta vare på huset gjør at vi i dag har bevart et av Norges mest spennende kunstnerhjem, sier riksantikvar Jørn Holme via en pressemelding. Huset regnes som det best bevarte av de få gjenværende eiendommene som utgjorde den gamle trehusforstaden Briskeby i Oslo (NTB).