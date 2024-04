Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En oter ble avlivet med stein i Harstad sentrum, noe som har vekket sterke reaksjoner.

Varaordfører i Harstad, Espen André Ludviksen (Sp), uttrykker sin misnøye med metoden.

Ludviksen mener at oteren kunne ha blitt avlivet på en mer human måte, for eksempel ved å bli tatt med til en dyrlege.

Oteren hadde en skade i foten, og ifølge ettersøksgruppa i Harstad, var avliving med stein den tryggeste metoden i bysentrum.

Ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) har bekreftet at hun har hatt en telefonsamtale med Ludviksen om hendelsen.

Ludviksen håper at man kan lære av situasjonen.

– Greit at denne oteren e skada, men at min egen kommune går hen å steine den midt i byen e ikje greit!

– Faen nu e æ forbanna!

Det skriver varaordfører i Harstad kommune, Espen André Ludviksen (Sp), på sin Facebook-side.

Uttalelsen kommer etter at en oter fredag ble avlivet med stein midt i Harstad sentrum.

REAGERER STERKT: Varaordfører Espen André Ludviksen (Sp) reagerer sterkt på måten oteren ble avlivet på. Her sammen med ordfører Kari-Anne Opsal (Ap). Foto: Henrik Einangshaug / NRK

I 13-tiden fredag ble en oter observert utenfor ett av byens kjøpesenter, noe som kjapt tiltrakk seg en del oppmerksomhet.

Bare noen få timer senere ble oteren avlivet utenfor kjøpesenteret. Dette ved bruk av stein, bekrefter Idar Kjøsnes i ettersøksgruppa i Harstad til Harstad Tidende.

– Videoen har jeg ikke sett enda, for jeg synes det er såpass fælt, så det har jeg ikke tenkt å gjøre heller. Jeg reagerer sterkt på at de velger å steine en oter midt i Harstad sentrum med vitner til stede, sier Ludviksen til NRK.

Det var iHarstad som først omtalte avlivingen.

– Ikke veldig smart

Varaordføreren reagerer sterkt på måten oteren ble avlivet på.

– Jeg skjønner at den var skadet og måtte avlives, men i dette tilfellet kunne det vært gjort på en annen måte, sier han.

Etter avlivningen, ble oteren lagt i en plastpose. Foto: Privat

Ludviksen påpeker at oteren, etter at den hadde blitt observert av forbipasserende, ble inngjerdet. Han mener det derfor hadde vært enkelt å lokke oteren i et bur, for så å frakte den med seg, helst til en dyrlege.

– Hvilket signal frykter du dette gir?

– Det er ikke en veldig smart måte å gjøre det på. Hvis de hadde tenkt seg litt om, så hadde de skjønt at det burde vært løst på en annen måte. De gjør sin jobb, og den har jeg veldig respekt for – avliving av dyr er ikke en enkel greie, sier han, før han fortsetter:

– Man skal være forsiktig med å kritisere dem for mye, men akkurat her kunne de ha vært litt smartere, og fått gjort det på en annen måte. Da hadde de ikke fått de reaksjonene de har fått.

SENTRUM: Avlivingen fant sted like ved kjøpesenteret Alti i Harstad sentrum. Flere personer var vitne til avlivingen. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Skadet

Idar Kjøsnes i ettersøksgruppa i Harstad opplyser til Harstad Tidende at oteren hadde en skade i den ene foten.

– Den klarte ikke å gå på foten i det hele tatt, så den ble tatt hånd om, sier han til avisen.

Dersom oteren ikke hadde vært skadet, ville den blitt tatt med til havet, forteller han.

Om hvorfor oteren ble avlivet med en stein, svarer han:

– Det er ikke så mange andre måter å gjøre det på nede i byen. Det er betydelig tryggere enn å bruke ei børse i byen. Hovedhensikten er at den ikke skal pines, sier han.

Prosjektil kan, dersom det treffer bakken eller vannflaten, endre retning. Dette kan medføre fare for omgivelsene.

NRK har ikke lyktes i å få en uttalelse fra Kjøsnes, som er forelagt kritikken fra Ludviksen.

Ordfører: «Ro ned»

I sterk frustrasjon sendte Ludviksen tekstmelding til ordfører Kari-Anne Opsal og kommunedirektør Børge Toft.

– Det endte opp med at ordføreren ringte meg, og endte opp med å si «ro ned, vi skal se på det her i fellesskap».

SENDTE MELDING: Varaordfører Espen Ludviksen (t.h.) sendte melding til kommunedirektør Børge Toft og ordfører Kari-Anne Opsal etter hendelsen. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Ordfører Kari-Anne Opsal bekrefter telefonsamtalen overfor NRK.

Ludviksen forteller at de nå vil se på en eventuell gjennomgang av rutinene.

– Jeg håper man kan ha lært litt av slike situasjoner, også synes jeg det er bra at det er enormt med tilbakemeldinger på saken. Det viser at folk engasjerer seg, og ikke minst er glad i dyr, enten det er husdyr eller ville dyr.