Flere NTB-ansatte melder om mobbing og trakassering

– Hadde det ikke vært for arbeidsklimaet hadde jeg gjerne fortsatt, sier en tidligere NTB-ansatt til NRK.

Forrige uke fikk nyhetsbyrået tilbake svarene fra en medarbeiderundersøkelse som ble sendt ut i midten av november.

NRK har sett noen av resultatene, og sjefredaktør Mads Yngve Storvik bekrefter disse overfor NRK.

13 av 112 ansatte svarer at de mener seg utsatt for mobbing eller trakassering i løpet av det siste året. 82 prosent av nyhetsbyråets 136 ansatte har svart på undersøkelsen.

Mener toppledelsen beskytter hverandre

– Problemene ligger hos ledelsen, slik som jeg har oppfattet det. De har lav tillit blant de ansatte, sier personen som har jobbet i mediehuset i flere år.

Den tidligere ansatte ønsker å være anonym, men presiserer at det er viktig at noe må gjøres med byråets arbeidsmiljø.

– Avstanden mellom ledelsen og de ansatte har økt med årene. Det er blitt en kultur for at toppledelsen beskytter hverandre. De har mistet kontakten med gulvet.

I løpet av flere år i byrået har personen også vært vitne til flere håndteringer av NTBs arbeidsmiljø.

– Flere uenigheter har endt opp med å bli styrt av advokat, og ledelsen har leid inn konsulenter fremfor å løse problemene selv, sier den tidligere ansatte.

Sjefredaktør i NTB Mads Yngve Storvik sier til NRK at det fra tid til annen har vært ulike håndteringer av personalsaker.

Advokat er blitt brukt i helt spesielle tilfeller, men det skal ifølge Storvik være snakk om få saker.

Har ikke mottatt varslinger

Sjefredaktøren sier de ser svært alvorlig på resultatene fra undersøkelsen.

– Det er 112 ansatte som har tatt undersøkelsen. Det er ikke bra at så mange har svart på nedre del av skalaen når det kommer til mobbing og trakassering, sier Storvik.

Videre forteller han at det er innkalt til møte tirsdag denne uken, sammen med tillitsvalgte og verneombud for å komme til bunns i problemet.

SKAL TIL BUNNS: Sjefredaktør i NTB Mads Yngve Storvik sier de denne uken skal forsøke å finne ut av hva som er årsaken til at flere ansatte mener de blir mobbet og trakassert. Foto: Birger Morken/Posten Norge

– Vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering. Undersøkelsen viser ikke hva som er bakgrunnen for svarene, så dette skal vi finne ut av, sier Storvik.

– En tidligere ansatt hevder problemet kommer fra ledelsen. Hva tenker du om det?

– Det er dette vi må finne ut av, så jeg har ingen forutsetning for å si verken ja eller nei på dette, sier Storvik, og legger til at han ikke kjenner seg igjen i påstanden om at toppledelsen beskytter hverandre.

– Men slike tilbakemeldinger er også det vi trenger når vi skal gå inn i hvordan å finne ut av dette, sier Storvik.

Han påpeker at de etter fjorårets metoo-høst oppfordret ansatte til å varsle om arbeidsforhold.

Likevel skal de ikke ha mottatt noen bekymringsmeldinger som tilsier at mobbing er et stort problem hos dem, sier Storvik.

– Godt arbeidsmiljø

Verneombud Bibiana Dahle Piene sier resultatene var overraskende, og bekrefter også at de vil jobbe for å finne ut av hvor problemet ligger.

GODT MILJØ: Verneombud Bibiana Dahle Piene sier hun selv synes NTB har et godt arbeidsmiljø. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Nå skal vi gå i gang med å analysere dette og finne ut hva det handler om, sier Piene og fortsetter:

– En av grunnene til at jeg har jobbet i NTB i 16 år, er at det har vært et usedvanlig godt arbeidsmiljø, med veldig mange hyggelige folk.

Grethe Brandsø, som er tillitsvalgt og klubbleder i NTB, sier til NRK at de vil jobbe med saken, og at hun har tillit til at Storvik vil håndtere situasjonen på riktig måte.