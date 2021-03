NRK-serien «Exit» tar for seg mangemillionærer og småbarnsfedre med en umettelig appetitt på dop, vold, sex og grov innsidehandel.

Serieskaperne har skrevet serien med bakgrunn i intervjuer de har gjort med ekte mennesker i den lyssky delen av norsk finanselite. I sesong to vil vi få se kvinner som tar hevn på sine menn.

Episode 1 av sesong 2 av Exit: Gutta ønsker å tjene noen laks på en innsidehandel. Adam sjekker om Hermine fortsatt bryr seg. Du trenger javascript for å se video. Episode 1 av sesong 2 av Exit: Gutta ønsker å tjene noen laks på en innsidehandel. Adam sjekker om Hermine fortsatt bryr seg.

Serien har vært omstridt, og næringen har syntes det har vært ubehagelig å bli assosiert med karakterene i serien. Derfor tok vi en sjekk med finanstopper for å høre hva som er deres favorittserier- og filmer fra egen bransje.

Kjersti Haugland, som er sjeføkonom i DNB Markets opplever at slike skildringer først og fremst har underholdningsverdi, og at hun sjelden kjenner seg igjen i miljøene som beskrives.

– Sånn må det vel bli: En vanlig hverdag i markets-verdenene er både hyggelig og spennende, men ikke på langt nær sjokkerende og spektakulær nok til å få seerne fanget, sier hun.

Tom Staavi, som er informasjonsdirektør i Finans Norge, vektlegger at «næringen består av helt vanlige, ærlige og hardt arbeidende kvinner og menn som jobber i banker, forsikringsselskaper eller i livselskaper som forsikrer helse og sikrer folk pensjon».

– Men som underholdning kan det fungere å smøre godt på, innrømmer han.

Jan Petter Sissener – investor

«Wall Street» (1987)

– Filmen beskriver nok finansmiljøet på 80-tallet bedre enn dagens verden. Den viser veldig godt presset som investorer og meglere var under, og hvordan de prøvde å innynde seg når de ikke helt hadde skjønt etikkens ABC. Verden har nok heldigvis beveget seg framover siden den tid. Filmen hadde mange bra skuespillerprestasjoner, og det er noen kommentarer der som har blitt udødeliggjort, som «greed is good» og «if you're not inside, you're outside».

– Jeg satt som megler i London i 1987 og tror nok de fleste i miljøet så den filmen. Man skal huske på at Norge da hadde et amatørmessig børsmiljø sammenlignet med «de store guttene» på Wall Street. Det var en virkelighetsbeskrivelse som ingen hadde opplevd.

Michael Douglas som New York-aksjespekulanten Gordon Gekko i filmen «Wall Street». Filmen hadde premiere to måneder etter «den svarte mandagen», da verdens børser falt dramatisk. Foto: HO / REUTERS

Tom Staavi – informasjonsdirektør i Finans Norge

«Fartsblind» (TV-serie, 2019)

– Svensk TV-serie. Spennende med gode skuespillere. Skildrer hvor galt det kan gå når higet etter vekst hos en aktør blir for stort, og et svensk næringsliv som minner om et lukket adelskap.

Den svenske krimserien «Fartsblind» handler om journalisten Bea, som er forelsket i en bankdirektør, men får tips om store skjulte uregelmessigheter i akkurat hans bank. Foto: FXL / NRK

Cecilie Langum Becker – økonomikommentator i NRK

«Industry» (TV-serie, 2020)

– En serie om unge folk i 20-årene som kjemper om å få fast jobb i den fiktive investeringsbanken Pierpoint, i Londons finansdistrikt City. Den skildrer det ekstreme i en verden mange ønsker å komme seg inn, både på grunn og prestisje- og ikke minst penger. Den har også med en klar referanse til da Merrill Lynch-praktikanten Moritz Erhardt døde etter å ha jobbet tre 21-timers dager på rad. Den skildrer også maktforholdet mellom sjefer og de som kjemper for å komme gjennom nåløyet, for å kapre den faste plassen.

«Heksejakt» (TV-serie, 2020)

– Serien handler jo først og fremst om et advokatfirma i Oslo, men mye av dynamikken fra finansmiljøet er til dels gjenkjennelig. Holdningene, sjargongen og lojaliteten til arbeidsgiver er ekstrem, og betaler man nok er folk villig til å gå over lik (bokstavelig talt). Serien er inspirert at saken mellom Kari Breirem og BAHR fra, der Breirem varslet om falske fakturaer – en sak jeg husker veldig godt. Selv om mye av dialogen kanskje fremstår som litt konstruert, og ikke alt er like troverdig, synes jeg likevel det er en god påminnelse om at det også i Norge finnes folk som gjør ekstreme ting for penger.

Ingrid Bolsø Berdal spiller hovedrollen i serien «Heksejakt». Foto: Julianne Leikanger / TV2

Pål Ringholm – analysesjef i Sparebanken 1 Markets

«The Wolf of Wall Street» (film, 2013):

– Scorsese & DiCaprio viser deg hvordan «pump and dump» skal gjøres! Hvordan lure amatørene inn i aksjer basert på løgn, overdrivelser og totalt urimelig forhåpninger. Har aldri skjedd igjen etter at Jordan Belfort til slutt ble arrestert. Nei da…

Se P3s anmeldelse av The Wolf of Wall Street. Du trenger javascript for å se video. Se P3s anmeldelse av The Wolf of Wall Street.

«Moneyball» (film, 2011):

– What? En film om baseball? «Moneyball» handler faktisk om det finans er i virkeligheten: Det å ta systematiske og kalkulerte veddemål gjennom nitid analyse. Analyser foran følelser. Forberedelser foran det spontane. Ikke rart det blir lange arbeidsdager der det eneste kunstige substansen er til nød to suketter i kaffen.

Kjersti Haugland – sjeføkonom i DNB Markets

«Billions» (TV-serie, 2016 –)

– Min absolutte favoritt i denne sjangeren skildrer New Yorks finansmiljø, med hedgefondtoppen Axelrod og statsadvokaten Rhoades i sentrum. Rett og slett på grunn av drivende god historiefortelling og interessante karakterer.

Damian Lewis og Malin Akerman i TV-dramaet «Billions», som handler om hvitsnippkriminalitet på Wall Street. Foto: Jeff Neumann / HBO Nordic

Henriette Trondsen – analytiker i Arctic Securities

«The Big Short» (film, 2015)

– Er basert på en bok som jeg synes var bedre enn filmen. Den tar for seg personer som så problemene i det amerikanske boliglånsmarkedet før det smalt, og så mulighetene som lå der. Jeg synes den er underholdende og viser hvor ille det kan gå – og hvordan noen få likevel kan tjene på en total krise.

