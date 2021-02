Hevnjakt og horeri

Styrtrike småbarnsfedre som sniffer kokain, kjøper prostituerte og driver med innsidehandel. Serien Exit om en indre krets i et norsk finansmiljø underholdte, sjokkerte og provoserte.

Jeppe, William, Adam og Henrik er tilbake i kjent stil. Denne gangen vil seerne få større innsikt i hvordan de designerkledde herrene tjener alle pengene sine.

Snart sparkes den nye sesongen i gang på NRK, og vi har fått regissør og manusforfatter Øystein Karlsen til å lette på sløret for hvordan han har jobbet frem handlingen og karakterene.

I tillegg dukker det opp nye karakterer, spilt av blant andre Maria Bonnevie. Sistnevnte spiller en karakter bygget på en kvinne som regissøren har intervjuet.

En viktig del av researchen har vært å komme i kontakt med kvinner, som er, eller har vært i ekteskap, hvor de er økonomisk avhengige av sin svært rike ektemann.

Regissør og manusforfatter Øystein Karlsen. Han bekrefter at vi denne gangen får se kvinner på jakt etter hevn.

Regissøren forteller om to kvinner de har hentet inspirasjon fra.

– Hun ene gikk inn i det med helt åpne øyne og tenkte at dette er helt greit.

Ifølge Karlsen visste hun at ektemannen kom til å ligge med alle. Hun tenkte det var greit, for da kunne hun gjøre det samme. Hun kunne slippe å jobbe. Planen var å få barn, ansette au pair og holde fasaden utad.

Den andre kvinnen visste ikke at det foregikk utroskap i det hele tatt, ifølge Karlsen.

– Hun trodde at alt var bra inntil hun fant ut at han hadde ligget med begge au pairene, og deretter psykologen de gikk i terapi med. I tillegg hadde han overført store deler av en felles formue de hadde til sin egen konto, forteller han.

Karlsen understreker at de ikke har løpt rundt og snakket med kvinner som føler seg som ofre. Han peker på at vi denne gangen får se kvinner på jakt etter hevn.

– Noen av kvinnene viser at de er fullt kapable til ta vare på seg selv og de kan ta igjen på ganske utspekulerte måter.

Det er fruenes tur. Celine, Hermine og Tomine får mer tid på skjermen denne gangen. Her er de på maskeradeball.

For å få et best mulig innblikk i kvinnenes liv, og sørge for at de fikk være anonyme, ble intervjuene gjort hjemme hos folk. Ikke bare åpnet folk seg mer på hjemmebane, men her fikk man også et gyllent innblikk i det luksuriøse levesettet og interiøret.

– Måtte ta i bruk alt jeg har av følelser

I slutten av første sesong så vi Hermine, spilt av Agnes Kittelsen, ta grep for å skape avstand fra livet hun hadde levd. Hun vil nå sikre seg et økonomisk selvstendig liv, uten Adam. I slutten av sesong 1 er Hermine forslått, etter at eksmannen dyttet henne ned en trapp, og gravid med hans bestekamerat.

– Hermine sitt utgangspunkt er at hun ikke vil være i dette miljøet lenger. Det gjenstår å se hvor lett hennes eksmann lar henne leve sitt eget liv, sier Kittelsen.

Selv om det fortsatt handler om de fire finansmennene, er Hermine en motor som driver historien fremover. –​​​​​​​ Jeg føler vi får se veldig mange sider av Hermine. Manuset er skrevet slik at jeg må ta i bruk alt jeg har av følelser. Jeg følte at jeg måtte grave ganske dypt i meg i denne sesongen. Det er noe av det vanskeligste jeg har gjort rent skuespillermessig.

Hermine utsettes for både psykisk og fysisk vold fra ektemannen Adam. – Det er heldigvis veldig fjernt fra mitt liv, eller noen andre jeg kjenner. Under innspilling så handlet det om finne en følelse av redsel. Og redsel har jeg kjent på. Selv om jeg ikke har blitt slått. – Jeg henter mye gjennom det emosjonelle.

Her er Agnes Kittelsen sammen med stuntkvinnen, Fannie Redman. Bildet er tatt i forbindelse med en av de voldelige scenene.

Nå som Hermine er uten Adam ville kostymedesigner Kjell Nordström tilbake til «Hermine sitt opprinnelige DNA», altså hvem hun var før hun giftet seg med Adam.

– Det var ganske morsomt arbeid. Vi skrellet vekk de blomstrete kjolene og ukomfortable hæler. Vi fant tilbake til noe som var kanskje var Hermine før hun ble gift. Hun er egentlig en som går i skinnjakke, forteller Kittelsen.

Den nye og tøffere Hermine får hjelp av en finanskvinne i New York til å ta grep om sitt eget liv. Finanskvinnen spilles av Sofia Helin.

Pengene rår fortsatt

Serieskaper Øystein Karlsen inviterer oss inn i innsidehandelens mørke avkroker, og vi lærer hvordan Adam og de andre tjener pengene sine.

Å granske sakspapirer fra Økokrim høres kanskje ikke så spennende ut, men det har vært en viktig del for å bygge opp historien.

– Økokrim regner med at den svarte økonomien i Norge og internasjonalt er på mellom fire og åtte prosent av brutto nasjonalprodukt. Det gir et omfang på mange milliarder kroner, også i Norge, sier Karlsen.

Han viser til dokumenter fra Økokrim, Skatteetaten og Panama Papers-avsløringene, som viser en stor svart økonomi og formuer i skatteparadis, var en inspirasjon.

Også fiskerinæringen trekkes inn i denne sesongen.

– Én av fem fisk selges svart. For Norge vil det si et ulovlig utbytte for denne sektoren alene på over en milliard kroner. Ut ifra det ble det lett å stable en historie, sier Karlsen.

NRK har fått bekreftet fra Økokrim at opplysningene om svart økonomi og fiskerinæringen er korrekte.

På den andre siden av bordet sitter Skatteetaten og Økokrim med den vanskelige jobben det er å følge pengene.

– Det er vanskelig for dem å bevise hvilken informasjon som blir gitt over en øl i en bar, eller på en horetur til London, sier Karlsen.

Henrik spilt av Tobias Santelmann. Her er han på en bar med Adam som spilles av Simon J. Berger. Foto: Fremantle

70 prosent ekte

I kjølvannet av den første sesongen oppstod det en diskusjon om det virkelig finnes miljøer i den norske finanseliten som kan sammenlignes med «Exit».

– Jeg føler at sannhetsgehalten er på godt over 70 prosent denne gangen. Fiksjon binder det hele sammen, for å få en dramaturgi som er gøy å følge.

Også denne gangen er Karlsen tydelig på at miljøet han skildrer er basert på virkeligheten.

– Det at du ikke vet at det eksisterer, vil ikke nødvendigvis si at det er ikke eksisterer – du ble kanskje bare ikke invitert på den festen.

Etter den første sesongen ble serieskaperne kontaktet av en drøss med folk som ville dele historier fra sitt «Exit-liv».

Karlsen tror folk tok kontakt fordi de har et behov for å fortelle historiene sine.

– De synes kanskje det er en form for lettelse å fortelle. I andre tilfeller dreide det seg om en så bra historie, at de mente den måtte bli fortalt.

– Har sluttet å dømme

Etter utallige intervjuer med finansrikinger og folk som tilhører en slags ekte «Exit-verden», sitter regissør og manusforfatter Øystein Karlsen igjen med en tanke om at disse menneskene kunne vært hvem som helst.

– Jeg tror at alle mennesker i en gitt situasjon er i stand til å oppføre seg nesten hvordan som helst. Jeg tror at visst jeg hadde vært 23 år gammel og hadde hatt 50 millioner kroner på konto, så hadde jeg vært helt annerledes enn den jeg er i dag, sier Karlsen.