Maskorama-sirkuset fortsetter, og akkurat beskrivelsen «sirkus» er vel temmelig oppbrukt, men få andre TV-konsepter lever opp til stempelet like godt som Maskorama.

Mine kjære meddetektiver her i NRK har gjettet seg støle gjennom hele høsten, og når det nå er semifinale er jeg rimelig sikker på to av deltakerne.

Kattepusen må være Kevin Vågenes, og om ikke Spøkelset viser seg å være gestaltet av Charlotte Frogner, skal jeg spise pannebåndet til Tix. Neida.

I kveld skal publikum fjerne nok en maske, og om det er noe konsekvent over stemmegivningen er det nok Romvesenet som må åpenbare sitt virkelige jeg.

Fremføringer:

Spirrevippen

Supertramp/Scooter: «The Logical Song»

Spirrevippen, som jeg mistenker Anneli Drecker for å stå bak, har valgt seg Supertramp, et band som ble dannet i hennes fødselsår 1969. Det er kanskje søkt, men jeg ser etter hva som helst nå.

Mange tror på Linnéa Myhre her, men jeg mener det må være klin umulig for en ikke-proff vokalist å synge «Wuthering Heights» så bra som Spirrevippen under premieren tidligere i høst.

Men både Drecker (Tromsø) og Myhre (Molde) kan passe inn dialektmessig, for Spirrevippen er neppe innfødt østlending.

Ved åpningen holdt jeg på tanken om at denne vokalen her absolutt ikke kan tilhøre Linnéa Myhre, men når Scooter-galskapen slippes løs virker det som et Linnea-påfunn. Hun er opptatt av 90-tallskultur, og jeg kan se for meg at Scooter er et slags ironisk idol for henne. Men har hun denne energien? Hahaha, litt av et show i alle fall!

Hint om Spirrevippen Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Spirrevippen er full av energi! Hen er søt, flaksete og generelt gira. Spirrevippen er her for å oppfylle en barndomsdrøm, men har nok litt overtenning! Spirrevippen er både tøff og smart. Hen evner å komme seg nøyaktig dit hen vil. Spirrevippen liker å gjøre ting ingen andre spirrevipper har gjort før. I hintvideoen for noen uker siden sto det «talent søkes». Kanskje har personen inni vært med i en talentkonkurranse før? Forrige lørdag hadde Spirrevippen med seg solkrem og et glass med multebær som hint til dommerne. Ekstra hint: Jeg flyr som regel alene, men en gang møtte jeg mine fjærkledde kamerater og delte melodiske samtaler. Dette har detektivpanelet gjettet: Programleder Selda Ekiz, artist Anneli Drecker, skuespiller Henriette Steenstrup, programleder Adeline Ibishi, påvirker Aurora Gude, artist Marie Ulven Ringheim (girl in red), påvirker Emilie Nereng, programleder Ida Fladen, forfatter og påvirker Linnea Myhre, sanger Anneli Drecker.

Kattepusen

Brandi Carlile: «The Joke»

Kattepusen, som de aller, aller fleste av oss tror er Kevin Vågenes, er en dialektsterk luring som kan lure hvem som helst med sin språkføring.

Man kan jo definitivt høre likheten i stemmen, og de stemte S-ene føles også som et Vågenes-trekk. Her er Kattepusen helt oppe i det mest intense vokalleiet, og behersker det uten problemer.

Vi vet at Kevin er en meget habil sanger, så her er det i alle fall ingenting som taler mot ham. Og kanskje er han for god til at vi får et maskefall for Kattepusen i dag, altså. Publikum stemmer nok denne luringen helt til topps.

Et klassisk, smakfullt og elegant nummer dette, med en enorm vokalprestasjon som vanlig. Men for meg er nå all mystikk visket ut: Dette er Kevin Vågenes.

Hint om Kattepusen Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Selv om Kattepusen er allergisk mot pels, er den spesialist i å eie scenen. Denne verdensvante katta snuser opp spotlyset, og plasserer seg midt i det. Hard jobb og dedikasjon har ført Kattepusen til dit hen er nå. Er dette en kattepus eller en hissigkatt, mon tro? Vi vet iallfall at denne kattepusen kan synge. «En av de beste sangerne vi har hatt i Maskorama», sier Marion Ravn. Kattepusen er en globetrotter og liker å dra på spennende turer. Hen har «reist over hav og land» og sier hen har lært mye «over dammen». Ekstra hint: Jeg har hatt flere yrker og en gang var jeg den eneste i Norge i min stilling. Dette har detektivpanelet gjettet: Dragartisten Skrellex, komiker Adam Schjølberg, komiker Kevin Vågenes, sanger Kim Wigaard, skuespiller Jakob Schøyen Andersen, komiker Kristian Valen.

Romvesenet

Goo Goo Dolls: «Iris»

Her er nok den svakeste (men absolutt ikke håpløs) vokalisten av de gjenværende deltakerne.

Her tenker jeg at Annika Momrak var helt ukjent før hun plutselig fikk en telefon fra NRK (STATSkanalen), og hun fikk en stor sjanse i 4. ETG.

Men er det noe jeg har lært her i livet, er det at jeg tar feil. Hver eneste gang. Disse hintene er jo så grovt vanskelige også.

Men ER det Momrak har hun valgt seg en låt fra før hennes levetid. Og jeg er slett ikke sikker på at hun klarer disse lekne vokalsprangene. Flere har spekulert i Leah Isadora, og bare fuglene vet hvordan hennes sangstemme er.

Det virker ikke usannsynlig, men hva slags statlig kall er det hun har fått? Én ting kan passe godt med Leah Isadora: Romvesenet virker ikke spesielt scenevant, og byr kun på det aller mest elementære av showfaktor, og vokalen er konsekvent uvøren.

Dette er ingen høydare, altså.

Hint om Romvesenet Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Romvesenet er veldig utforskende og nysgjerrig på jordboerne. Elsker å lære seg nye ting, men er på grensen til godtroende. Romvesenet har ikke vært så lenge på denne planeten. Målet til Romvesenet er å spre glede og overraske, og har lyst til å sette sine spor. Kan dette være en ung person? Folk er nysgjerrige på romvesenet, faktisk såpass nysgjerrige at hen ble jaktet på – en jakt som endte i en forhistorisk tid. Romvesenet fortalte forrige uke at hen lykkes med mye, men at det er noe hen bare aldri får til. Da hen sa dette, kunne man se bilder av biler på TV-skjermen. Ekstra hint: Jeg har lært mye siden jeg ankom jorda. Jeg har lært om grunnstoffene krom og gull. Og har jeg pugget det greske alfabetet og forstått hva et døgn er. Dette har detektivpanelet gjettet: Programleder og journalist Selma Ibrahim, komiker Annika Momrak, artist Mari Bella, artist og skuespiller Tomine Harket, komiker Live Nelvik, artisten Skaar, og Leah Isadora Behn, datter av prinsesse Märtha Louise og forfatter Ari Behn.

Spøkelset

Röyksopp med Robyn: «Monument»

Spøkelset er nok den jeg er mest sikker på. Charlotte Frogners stemme er helt åpenbar, rett og slett.

Hun er også en meget god sanger, og det skal mye til for å bære de låtene Spøkelset har prestert i høst. Mange har nevnt at det lille spøkelset er en referanse til godeste Feng, hunden Charlotte Frogners karakter alltid har på armen i Side om Side.

Det er også teaterhint å spore i videoen, og Frogner har figurert på mang en scene oppigjennom. Både som regissør og skuespiller.

Denne låta ligger i en litt ukledelig toneart for henne, men det kan jo selv den mest garvede vokalist slite med. Det kan jo også være litt nerver i spill her, for showfaktoren er ikke akkurat gnistrende her heller.

Det går stille og rolig for seg, og den intense beaten får liksom ikke helt spillerommet den fortjener. Men la det ikke være noen tvil, dette er helt klart en trent vokalist. Og jeg mistenker at denne castingen er tatt med tanke på at mange nok ikke vet hvilken god vokalist Charlotte Frogner faktisk er.

Hundre prosent sikker!

Hint om Spøkelset Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Spøkelset er mystisk og tilbakeholdent, og ønsker å komme mer ut av komfortsonen. Har noen ganger med seg en liten venn, la oss kalle den Lille-spøk. Lille-spøk er støttende, selv om den ikke alltid skjønner seg på det store spøkelset. Spøkelset er ikke alltid komfortabel med all oppmerksomheten, det kan være overveldende. Er dette en proff sanger, muligens? Ekstra hint: Jeg er ofte midtpunktet i rommet, men inni meg hvisker en blyg hyllest som er fornøyd når støyen har lagt seg. Dette har detektivpanelet gjettet: Sanger Hilde Louise Asbjørnsen, skuespiller Kjersti Elvik, skuespiller og kanalvert Yasmin Syed, samfunnsdebattant Sanna Sarromaa, skuespiller Charlotte Frogner, komiker Lene Kongsvik, sanger Lisa Nilsson.

Andre runde: Duetter!

Romvesenet & Mari Bella

Rihanna: «Only Girl (In the World)»

«Mari har vært oppe blant stjernene, akkurat som meg!»

Det kan vel ikke være så enkelt som at Romvesenet har vært med i Stjernekamp? Jeg tror mer og mer på Leah Isadora, for større stjerner enn kongefamilien finnes vel knapt.

Men her blir det nok en gang tydelig at Romvesenet har vesentlig svakere scenetekke enn de andre i konkurransen.

Det er Mari Bella som har kontroll på dette her, og som bærer hele forestillingen. Når det er sagt krever det sin vokalist å følge med på Maris stålkontroll, og dette låter aldri surt slik det gjorde et par ganger på Goo Goo Dolls-tolkningen.

Harmoniene sitter også på denne meget vanskelige låta. Veldig vellykka!

Kattepusen & Ylva

Britney Spears: «Toxic»

Så skal vi til en av tidenes mest ikoniske låter, og Kevin Vågenes har fått med seg den godeste Ylva på denne bangeren. En fremføring av «Toxic» skal være litt extra, og da er det som Ylva selv sier ingen ulempe å ha med seg henne.

Her er det i alle fall ingen tvil om at det ikoniske i låta er tatt på alvor. Den er tatt betraktelig ned og mystifisert en god del i åpningspartiet.

Jeg syns ikke det funker såå bra med det slappe tempoet, så det var jaggu godt de fikk fart på dette her etterhvert. Faktene til Kattepusen er så Vågenes at du kan kalle dem Kevin.

Dette er langt fra det beste Kattepusen har prestert hittil i høst, og det handler om at disse to aldri får helt kontroll på låta og blir halsende etter. Ylva gjør heller ikke karrierens beste prestasjon, så her ble det gjennomgående heseblesende, dessverre.

Spirrevippen & Aleksander With

Donna Lewis: «I Love you Always Forever»

Spøkelset & Alessandra

Låt avsløres når deltakeren kommer på scenen

