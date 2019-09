Fikk topplasseringer i årets Melodi Grand Prix – møttes igjen i «Stjernekamp»

Lørdag kveld skal de ni gjenværende deltagerne i «Stjernekamp» konkurrere i EDM-sjangeren. Mentor denne uken har vært Alexandra Rotan (23) fra Keiino, som ble det norske bidraget til årets Eurovision finale i Tel Aviv.

Dermed slo de Adrian Jørgensens (27) bidrag «The Bubble», som tok andreplassen i årets norske Melodi Grand Prix-finale.

Denne uken har de to møttes igjen i et annet sirkus.

– Det var artig å ha henne som mentor, sier Jørgensen.

Han forteller at de to har møttes flere ganger rundt omkring i landet i forbindelse med musikkoppdrag, og at de møttes mye under oppkjøringen til den norske MGP-finalen.

Alexander Jørgensen på scenen under den norske MGP finalen i mars. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Hun er en veldig talentfull artist, slår Jørgensen fast.

Først ut: – Jeg går ut med hevet hode

– Det var veldig spesielt

23-åringen forteller at det var hyggelig å se Jørgensen igjen.

– Det var absolutt gjensynsglede, konstaterer Rotan.

– Han kan jo denne sjangeren, men jeg håper han syns jeg kom med nyttige tips, legger hun til.

Keiino på scenen under Eurovision finalen i Tel Aviv i mai. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

Det å være coach for andre har gitt mersmak for Rotan, men hun legger ikke skjul på at hun var spent på hvordan det ville bli å være mentor for etablerte artister.

– Jeg syns det var veldig spesielt når jeg som 23 år gammel artist, som har gjort en del, men ikke har like mye på CV-en som noen av de artistene. Jeg var spent på om de ville lære noe, men det virket det som de gjorde, forteller hun.

Rotans CV består blant annet av å være medlem i Keiino, «Idol»-deltagelse i 2016, turné med Alan Walker samme år og MGP jr. i 2010.

– Jeg har blitt tryggere på meg selv

Hun forteller at hun selv har lært mye av å være mentor den siste uken.

– Jeg har blitt tryggere på meg selv, og sett at jeg faktisk kan litt om musikk, sier hun og legger til at det absolutt har hjulpet på selvtilliten.

Se Jørgensens opptreden forrige lørdag:

Se Adrian Jørgensens MGP opptreden i «Stjernekamp»

Jørgensen forteller at det beste rådet han har fått av Rotan er at han skal være litt mer fri med tanke på formidlingen.

– Og at jeg skal mene det jeg synger, forteller han.

Siden Kygo slo gjennom i 2014 har Jørgensen hørt mye på sjangeren, og legger ikke skjul på at han ser frem mot å fremføre «Stargazing» på lørdag.

– Det er ikke hver dag man får mulighet til å gjøre en låt av Kygo og Justin Jesso på direkte TV, smiler han.

27-åringen har også nervene under kontroll.

– Jeg er ganske rolig. Jeg syns det er artig å være med, og jeg tar det ikke så tungt om jeg ryker eller ikke, forklarer han.

Han utdyper at han ser på seg selv som en «underdog» i «Stjernekamp»-sammenheng, og at han ser på deltagelsen som en mulighet.

– Det er en kul greie å være med på, legger han til.