Norge bak Sverige i Eurovision-finalen etter korrigering fra EBU

Durek Verrets bok kommer på norsk

Det har vært budrunder om «Spirit Hacking» og Cappelen Damm fikk tilslaget på de norske rettighetene. Det amerikanske forlaget som gir ut boka i oktober skriver at «han gir råd til alt fra kjendiser som Gwyneth Paltrow og Nina Dobrev til kongelige som prinsesse Marta av Norge og innovative ledere». Verrets bok har undertittelen «Shamanic Keys to Reclaim Your Personal Power, Transform Yourself, and Light Up the World». (NTB)