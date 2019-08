«Stjernekamp»-Hanne: – Sparer ingen overraskelser til sendingen

Tilbake på scena etter skuldingar

Den verdsberømte operasongaren Plácido Domingo (78) er tilbake på scena igjen under Festspela i Salzburg i morgon. Dette er første gongen spanjolen opptrer etter fleire skuldingar om overgrep tidlegare denne månaden. To operahus i USA har avlyst konsertar med songaren, men presidenten for festspela i Salzburg seier Domingo har hennar fulle støtte, melder The Washington Post.