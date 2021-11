Får meldinger fra fans som sliter

I høst meldte NRK at det i snitt skrives over 100 saker i måneden der profilerte personer snakker om psykiske utfordringer eller «den tunge tiden».

Likevel sies det lite om hvilke konsekvenser det kan ha å være åpen om egen mentale helse.

Popsanger Ruben Markussen (26), med 170 millioner avspillinger på Spotify, forteller at han får tunge meldinger fra fans som sliter psykisk.

Mørke detaljer

Ruben sier til NRK at han brukte den del tid på å finne ut hva han selv slet med da han var yngre.

– Derfor ble låtskriving et middel for å kartlegge tankene, finne et svar, forstå meg selv og kanskje bli forstått, sier han.

Han har selv vært åpen om egen psykiske motgang, noe man hører i gjennombrudds-hiten «Walls» og EP-en «Melancholic». Og han skjønte fort at denne tematikken også skaper gjenklang hos andre.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger om hvordan musikken min har hjulpet folk, og at det er godt å ha noen som snakker om de vanskelige tingene, sier han.

Han får mye kjærlig respons, men også direktemeldinger på Instagram fra fans som selv sliter psykisk.

– De forteller om sin egen psykiske motgang, og har i noen tilfeller bedt om tips eller hjelp til hva de kan gjøre i situasjonen sin. Det er enkelte meldinger som går i veldig mørke detaljer på hva som har hendt dem i livet, og at de ikke helt ser en utvei. Det kan være ganske tungt, sier Ruben.

I noen tilfeller må han be personene om å oppsøke profesjonell hjelp. Det viktigste er å ha noen å prate med om tingene man føler på, sier artisten.

Ruben slo gjennom i 2018 med låten «Walls». Hans mest kjente sang «Lay By Me» vant spellemannsprisen for årets låte i 2019. Foto: JAVIER ERNESTO AURIS CHAVEZ / NRK

Selv om sangeren i all hovedsak setter pris på responsen han får fra fans, legger han ikke skjul på at noen av meldingene også kan gå inn på ham.

– Mange av de tyngre meldingene påvirker meg jo selvsagt, det tror jeg de fleste ville ha kjent på. Noen ganger må jeg velge om jeg skal ta stilling til dem eller ikke, sier Markussen.

– Det er jo selvfølgelig en tillitserklæring at folk åpner seg, men etter hvert har jeg skjønt at jeg ikke kan stå for lenge i andres situasjoner. Det tar definitivt på i lengden.

Et utbredt fenomen

Det er ikke bare Ruben som opplever denne typen meldinger. I forbindelse med verdensdagen for selvmordsforebygging fortalte artisten Maria Mena til TV 2 at hun får meldinger fra fans som sliter med selvmordstanker.

Direktør i Universal Music Norge, Bjørn Rogstad, bekrefter at pågangen fra fans som sliter psykisk er noe plateselskapet er kjent med. Han kaller det «et utbredt fenomen».

Rogstad sier at artisters ansvar må stoppe ved musikken, selv om den både har evnen til å røre og hjelpe mennesker.

– Musikk kan i seg selv være «helbredende», men alvorlige problemer krever selvsagt profesjonell hjelp, understreker Universal-direktøren.

Psykolog Peder Kjøs er tydelig på at artister ikke har ansvar for å hjelpe fans. Han mener artister bør be folk om å ta kontakt med profesjonelle dersom de sliter. Foto: Kristoffer Myhre

Psykolog Peder Kjøs forklarer at noen tillegger idoler egenskaper som man har behov for at de skal ha. Dette, i kombinasjon med en følelse av nærhet, gjør at mange synes det kan være lettere å betro seg til kjendiser enn til folk i sitt eget liv.

– Når noen er åpne, kan dette også føles som en invitasjon til å selv være åpen overfor vedkommende. Man får en følelse av at det endelig er en som kan forstå. Veldig ofte er denne forestillingen veldig overdreven; man vet jo egentlig veldig lite om de man ser på TV eller leser om, selv om de er ganske åpne om et begrenset område av livet sitt, forteller Kjøs.

En vanskelig balanse

Ruben forteller at han synes det er vanskelig å finne en balanse på hva han skal svare på og ikke.

– Jeg føler jo på et ansvar siden psykisk helse er et tema jeg har snakket mye om og bryr meg om. Jeg vil jo hjelpe og være et godt medmenneske, men det går jo utover meg også. Jeg synes det er vanskelig, men jeg prøver å finne balansen.

Markussen forteller videre at han i begynnelsen svarte på alt, men at han ble så sliten at han så seg nødt til å trappe ned. Likevel synes han ikke det er lett å skulle avstå fra å svare fans som sliter.

– De gangene jeg velger å ikke svare på slike meldinger kan de bli liggende og rulle bak i hodet en stund. Man vet jo aldri om den ene meldingen fra meg kunne vært med på å hjelpe – eller forhindre noe.

Selv mener Ruben at han nå har blitt bedre til å sette grenser. Han får ikke svart på alt, men finner glede i de tilfellene hvor han kan hjelpe, uten at han selv går i kjelleren hver gang. Foto: JAVIER ERNESTO AURIS CHAVEZ / NRK

Peder Kjøs mener denne typen meldinger i verste fall kan være triggende for noen som selv sliter.

– For en som kanskje har det vanskelig selv, kan det være en stor belastning å bli involvert i andres vanskeligheter. Det kan bli en påminnelse om egne vonde erfaringer, eller det kan føles som et overveldende ansvar og en slags forpliktelse som man ikke har bedt om.

Kjøs er tydelig på at artister hverken kan eller bør ha ansvar for fansen sin psykiske helse.

– Det er et stort behov der ute for å ha noen å henvende seg til. Et stort behov for kontakt, trøst og ivaretakelse. Men ofte krever det en kompetanse som artister ikke nødvendigvis har, og dessuten kan det kreve mye tid og engasjement, sier Kjøs og understreker at det ikke er artisters ansvar å svare på slike henvendelser.

– Hvis man vil svare, tenker jeg at det er mest ansvarlig å be personen om å ta kontakt med noen som har kompetanse og mulighet til å hjelpe. Hvis noen forteller om selvmordstanker, bør man be dem om å ta kontakt med legevakta, fastlegen eller noen andre som kan hjelpe videre.

Selv mener Ruben at han nå har blitt bedre til å sette grenser. Han får ikke svart på alt, men finner glede i de tilfellene hvor han kan hjelpe, uten at han selv går i kjelleren hver gang.

– Jeg forstår at folk trenger å lufte sine egne tanker, og det betyr noe for meg å vite at jeg muligens hjelper noen gjennom musikken. Kanskje det hjelper dem på samme måte som musikken og låtskriving har hjulpet for min egen del, sier han, og legger til:

– Jeg husker spesielt en melding hvor det sto «You’re adding days to my life». Det var en veldig fin melding å få.

Har du tanker om det du har lest i denne saken, eller trenger noen å snakke med? Du kan nå Mental Helse på hjelpetelefonen 116 123. Eller ta kontakt med din fastlege, som kan henvise deg videre.

