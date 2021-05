Lagde selvbiografisk musikkvideo etter å ha rømt fra sykehus

Etter å ha opplevd fem år med mentale og fysiske lidelser er multiinstrumentalisten Stian Carstensen tilbake med et smell.

Hans musikkvideo til «Hippocampus Serenade», som byr på temmelig surrealistiske sekvenser, inkludert gitarspill midt i en flomstor elv, får folk til å måpe:

«Serenade» er definert som et «underholdende instrumentalstykke», men det er mer rystende enn underholdende å se den absurde, grensesprengende og kreative musikkvideoen til Carstensens låt på YouTube», skriver Dagbladets anmelder i sin terningkast seks-hyllest av «Hippocampus Serenade», som er den første låten som slippes fra Carstensens kommende album.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Terapi

Den allsidige musikeren har hatt en sterk tilstedeværelse i norsk musikkliv i lang tid. Han slo igjennom med bandet Farmers Market, og mange husker ham også fra hans innsats i NRK-programmet «Landeplage» for 15 år siden, hvor han spilte versjoner av ulike hits på trekkspill i sin campingvogn.

Til høsten slipper han albumet «Musical Sanatorium», som har en alt annet enn tilfeldig tittel.

– For meg har det vært terapi å lage denne plata siden jeg har hatt en ruskete periode i livet mitt, forteller han til NRK.

Se intervjuet med multiinstrumentalisten og komponisten Stian Carstensen i Hovedscenen på NRK. Du trenger javascript for å se video. Se intervjuet med multiinstrumentalisten og komponisten Stian Carstensen i Hovedscenen på NRK.

Han forteller om både mentale problemer og en merkelig fysisk lidelse, som gjorde at han ble lam på den ene siden. Carstensen var ute av stand til å røre på tre av fingrene, noe som kan være høyst problematisk når man er musiker.

– Jeg havnet på slagavdelingen på et tysk sykehus, og legen sa at jeg måtte være der i minst to måneder. Men så klarte jeg å rømme og kom meg til Norge. Jeg var redd for å bli gjeldsoffer. Jeg stakk av tidlig på morgenen og slepte meg av gårde, forteller han om episoden, som kan virke kjent når man ser musikkvideoen.

Han forteller at han klarte å google seg til å bli frisk etter å ha vært syk i fire år.

– Folk sier «du må ikke finne på å google hva som feiler deg». Men det reddet livet mitt. For det var ingen leger som klarte å finne ut at det var hjernebetennelse, sier Carstensen.

Han fikk tak i de riktige medisinene og ble kvitt lammelsene på to og en halv uke, forteller han til NRK.

Katakomber

De siste årene beskriver han som en vandring i de mentale og fysiske katakomber. Arbeidet med plata har vært terapien som har fått ham på beina igjen. Det og å være i nærheten av rennende ferskvann.

At plata som kommer til høsten heter «Musical Sanatorium» kommenterer han slik:

– Hvis man er bastet og bundet og lukket og låst inne på sanatorium, så er man prisgitt de med hvit frakk. Man kan ikke gjøre som man vil og man blir ikke lyttet til. Det er en selvbiografi som ligger i dette. Men som jeg også har fått noe ut av, sier han.

Rent musikalsk er det et allsidig stykke arbeid Stian Carstensen har på gang. Han sier at han med den nye plata ønsker å slå et slag for den europeiske kunstmusikken. Samtidig har han forsynt seg av rytmikken fra Trakia, som er et historisk og geografisk område i sørøstlige Europa.

På instrumentfronten har ikke Carstensen valgt å safe på noen som helst måte:

Han har fått hjelp av mange musikere fra Kringkastingsorkestret, og det bys på alt fra harpe, fagott og strykere til leirgjøker, steelgitar, banjo, bulgarsk fløyte, sekkepipe, kontrafagott, hammondorgel, moog, mellotron og trekkspill.

– Det er en del sammensetninger av lyder som ikke har vært så mye prøvd ut før som har vært morsomt å eksperimentere med, sier han.