Her er enda en sak om «den tunge tiden»

– Du må få med at jeg syns åpenhet er bra, altså.

Lars Berrum er en av årets mest omtalte komikere. I dag er han også litt alvorlig:

– Altså, jeg svarer bare på de spørsmålene jeg får i intervjuer. Men når jeg prater med en journalist i over to timer om mange temaer, så er det litt kjedelig at sakene nesten alltid ender opp med å handle om angst og kjærlighetsbrudd.

Berrum har selv valgt å «snakke ut» om livets mørke sider i rikspressen. Både Dagbladet, VG og Se og Hør har fått sitt. Ja, nå blir det også nevnt hos NRK.

– Hvor bevisst har du vært på at du velger å fortelle om «den tunge tiden» når det fort kan bli vinklingen?

– Jeg har vært i lange intervjuer og snakka om alt i mitt liv. Jeg har aldri blitt booka på et intervju om «den tunge tiden» og har aldri ringt media for å fortelle om «den tunge tiden».

Berrum er åpen om det meste. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles/Nieu Scene

Komikeren savner litt mer variasjon fra norske medier:

– Skal de baaare ha sånne saker? Det er ikke kjendisenes feil. Eller leserne. For folk går vel lei dette?

Vel, SPOILER-ALERT!: Det virker ikke som om folk er lei.

Sjef i analysebyrå snakker ut om tallene

– Det er fortsatt en tydelig økende trend, sier Guro Lindebjerg.

Sjefen i analysebyrået Retriever har en søkbar oversikt over det meste som er publisert i norsk presse:

– De siste ti årene har det vært en jevn økning av saker om personer som snakker ut om psykiske utfordringer og personlige problemer. Bare de siste fire årene har antallet denne typen saker doblet seg.

Og jada, i de aller fleste tilfellene er det kjente personer, såkalte kjendiser, som har uttalt seg, bekrefter Lindebjerg.

Nå, i år 2021, skrives det i snitt over 100 saker i måneden innenfor denne sjangeren – og det er grunn til å anta at denne typen omtale vil fortsette å øke, ifølge Retrievers analyser.

– Det er viktig å nevne at økt omtale av slik tematikk vanligvis bidrar til å gjøre tabubelagte temaer mer normale fordi problemene får et ansikt og en stemme, påpeker Lindebjerg.

Men selv psykologer begynner å tvile på om det er riktig.

Psykolog snakker ut om alle som snakker ut

– Jeg er skeptisk til om åpenhet fra kjente mennesker alltid fører noe godt med seg.

Ole Jacob Madsen er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo. Han syntes åpenhetskulturen er såpass spennende at han sysler med en bok om temaet.

– Kjendiser kan regne med mye oppmerksomhet og anerkjennelse når de åpner opp, siden de er berømte, ofte talentfulle og gjerne befinner seg i et miljø der dette er enklere. Vanlige mennesker opplever ikke nødvendigvis det samme.

– I tillegg snakkes det ofte om «den tunge tiden» som noe de har vært igjennom, mens for mange er psykiske lidelser kroniske eller tilbakevendende hele livet. Noe som ikke gir overskudd til å kunne snakke så åpent om.

Madsen forsker på menneskets psyke liv. Foto: Tor Stenersen

Madsen påpeker at selv dagligtalen vår er i ferd med å bli forandret.

– Mange bruker ord som at de er «deppa» eller at de «angster», i stedet for å si at de er lei seg eller engstelig. Et slikt språk kan sette preg på vår selvforståelse.

– Hva mener du? Kan mye åpenhet i media føre til at flere tror de er syke?

– Vi vet jo at helseangst og følelsen av sykdom kan skyldes at folk ofte finner mye informasjon selv på nettet. Så på den måten kan det være selvforsterkende, ja.

Okey, nå må vi ta en prat med dem som oftest skriver slike saker.

Redaktør snakker ut om hvorfor de skriver så mange saker om å snakke ut

Dagbladet og Se og Hør topper lista NRK har fått fra Retriever.

Av de 950 sakene som ble publisert om personers «tunge tid» i fjor, stod Se og Hør og Dagbladet for rundt 200 av dem. Det kan riktignok ofte ha vært samme sak som har blitt publisert begge steder. De har nemlig samme eier, Aller Media – og samme redaktør.

– Ja, jeg heter Jonas Jørstad og er redaktør for kjendisdesken i Aller Media.

Jonas Jørstad er glad i kjendiser. Foto: Privat

– Hvorfor vinkler dere ofte saker om kjendiser slik?

– Det er ekstra oppsiktsvekkende når kjente mennesker åpner opp noen dører som vanligvis er lukket. Og saker om kjendiser bør være noe mer enn at noen skal lansere en ny plate eller en ny TV-serie. Vi er opptatt av å finne en vinkling på saken som gjør at leseren trekkes inn i historien vi har skrevet.

– Så sakene vinkles slik for å få flere klikk på saken?

– Ja, i den grad at vi ønsker å lage en inngang som gjør at folk leser saken.

– Hvordan vet dere at folk ikke ville lest saken om den var vinklet på en annen måte?

– Det hender at vi vinkler saker på andre måter. Men vi har jo verktøy som ser hvilke overskrifter leserne velger å klikke på. Folk vil gjerne ha nære historier om menneskers liv og det kan hjelpe mange å lese om kjendiser som snakker om tabubelagte temaer.

Berrum og Beyer snakker ut om greier

Nevnte Lars Berrum og kompisen Martin Beyer-Olsen snakket om tematikken i forrige ukes episode av podkasten «Berrum og Beyer snakker om greier».

Her påstod Beyer-Olsen at han aldri hadde gitt noe portrettintervju.

– Ja, det stemmer, sier han da vi møter komikerne noen dager etter.

Men så, noen dager før denne saken skal publiseres, dukker det likevel opp et lite portrettintervju med Martin i VG. Han er intervjuet i forbindelse med den nye sesongen av «Ikke lov å le på hytta». Her snakker Beyer-Olsen om å få barn, om utfordringene som komiker og sine hobbyer. Men null «angsting» og «depping».

– Hvis jeg skulle gjort et større portrettintervju en annen gang hadde overskriften vært «Jeg er mentalt stabil», sier han og ler høyt sammen med Berrum.