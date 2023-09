Espen Lind: – Mange i musikkbransjen kommer til å miste jobben

– Flere av de som for eksempel lager stemningsmusikk til TV-serier eller reklamer, de vil snart bli arbeidsledige, sier Espen Lind.

Vi møter den svært erfarne artisten, låtskriveren og produsenten i hans enorme studio som er fylt opp av «analoge» instrumenter.

– Det er allerede svært imponerende hva kunstig intelligens kan få til i musikkverdenen, sier han.

Kunstig intelligens vil føre til at mer musikk høres lik ut, sier Espen Lind. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

KI-sang foreslått til Grammy

Det finnes allerede flere kjente populærkulturelle eksempler på hva kunstig intelligens kan skape av musikk.

David Guetta som gjenskaper stemmen til Eminem, et helt album av Oasis (for anledningen kalt Aisis) som er laget ved hjelp av KI og sist, men mest aktuelt:

Sangen «Heart on my sleeve» som nylig er foreslått til Grammyprisen, der KI har brukt stemmene til Drake og The Weeknd for å lage en helt ny sang.

Tjenester som «MusicLM» og «Boomy» finnes allerede. Musikkgeneratorer som er styrt av kunstig intelligens. Kall det gjerne ChatGPT for musikk.

Ole Henrik Antonsen er styreleder i NOPA og er selv komponist. Foto: Anne Valeur

– Det er et nytt paradigmeskifte her. Derfor må også hele lovverket endres, sier Ole Henrik Antonsen.

Han er styreleder i Norsk forening for komponister og tekstforfattere – og er stressa over pengestrømmen fremover.

For hvem skal få betalt når maskiner i større grad «eier» musikken? Maskinene bruker jo musikk laget av ekte musikere som «ingredienser» når de produserer. Så hvilke artister skal da få betalt?

– Rettigheter er utvilsomt en stor utfordring, sier Antonsen.

De yngste bryr seg ikke

Men har egentlig musikkbransjen noe å frykte? Folk vil vel ha musikk som er laget av mennesker?

Vel...

I en undersøkelse gjennomført av Norstat for NRK svarer fire av ti nordmenn at de ikke bryr seg om en sang de liker er laget av et menneske eller en datamaskin.

Det er de yngste som bryr seg minst, mens det er viktigere for de over 50 år at musikk er laget av mennesker.

Hvis du liker en sang - bryr du deg om det er et menneske eller en datamaskin som har laget sangen? Totalt antall respondenter: 1019 Total Mann Kvinne 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Samme for meg 37 % 39 % 34 % 46 % 49 % 45 % 33 % 22 % 21 % Viktig at musikk er laget av mennesker 51 % 49 % 54 % 43 % 37 % 47 % 53 % 65 % 69 % Vet ikke 12 % 12 % 12 % 11 % 14 % 9 % 14 % 13 % 10 %

Tror tallene vil forandre seg

– Folk tenker kanskje ikke så mye over dette når de hører på musikk. Men jeg tror at folk innerst inne bryr seg om hvem som har laget musikken, sier styrelederen i komponistforeningen.

– Men fire av ti sier jo at de ikke bryr seg?

– Jeg tror dette tallet vil forandre seg. Når det kommer mer KI-musikk vil det bli viktigere for folk at musikk er laget av mennesker.

Espen Lind er ikke veldig overrasket over tallet. Han blir heller ikke veldig stresset.

– Det kommer alltid til å finnes et behov for musikk som er skapt av mennesker. Og jeg tror at etterspørselen etter de som virkelig klarer å lage ektefølt musikk fra hjertet kommer til å øke fremover, sier den erfarne musikeren.