Enorm interesse for «Fifty Shades»-oppfølger

På fredag har den kinopremiere i Norge. Oppfølgeren til en av de mest sette filmene i 2015.

«Fifty Shades of Grey», basert på EL. James sin bok, ble stort sett slaktet av kritikerne da den kom for to år siden.

Aftenposten og VG gav den terningkast to og sistnevnte kalte den for en «avansert drittfilm». NRK var mer positive og gav den terningkast fire.

Til tross for labre kritikker ble den hyllet av fansen og ble en av de mest sette filmene det året i Norge med over 320.000 billetter solgt.

Det kan virke som om norske fans heller ikke skuffer oppfølgeren.

(artikkelen fortsetter under bildet)

MØRKERE: Filmskaperne lover en mørkere stemning i den andre filmen. Her er de to hovedrollene med masker. Foto: Doane Gregory

Nest mest noensinne

Over 60.000 nordmenn har kjøpt billett til «Fifty Shades Darker» før premieren. Bare i Oslo har over 7000 mennesker kjøpt billetter.

Det er mer enn hva fjorårets største kinosuksess «Kongens Nei» hadde solgt før noen hadde sett den.

– Den har solgt godt over noen andre filmer vi har hatt før. Bortsett fra den første filmen, forteller Bård Eion Flaen i distribusjonsselskapet UIP.

Venninnegjengeffekten

SEXSCENER: Hovedrolle i filmen Dakota Johnson har fortalt om flere hete sexscener i den kommende filmen. Foto: Doane Gregory

Flaen sier også at de merker at billettene ofte blir kjøpt i store kvanta.

– Vi registrerer at billettene blir solgt gruppevis, altså flere billetter samtidig. Her er det mye jentegjenger som går sammen og har avtalt venninnekvelder på kino. Det ser vi også på Facebook, at venninner «tagger» hverandre for å avtale, sier han.

Christin Berg i Nordisk Film, som driver flere av de største kinoene i Oslo, tror heller ikke denne gangen at salget vil påvirkes av anmelderne.

– Det blir spennende å se mottakelsen fra kritikerne, men uansett er det den dedikerte fansen som bestemmer hvor stor den blir til slutt, sier hun til NRK.

Se traileren til «Fifty Shades Darker», som satte verdensrekord da den kom som den den mest sette traileren i løpet av 24 timer noensinne – med over 114 millioner visninger: