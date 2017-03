EBU vil la russiske Julia Samojlova opptre via satellitt

22. mars ble russiske Julia Samojlova, som er Russlands kandidat i Eurovision Song Contest, utestengt fra Ukraina fordi den ukrainske sikkerhetstjenesten nekter henne innreise til landet i tre år, og dermed kan hun ikke delta i finalen.

Årsaken er at hun har opptrådt på Krim-halvøya etter at den ble annektert av Russland i 2014, og at hun dermed har brutt ukrainsk lov.

På grunn av de spente situasjonen valgte Russland å trekke sin kandidat og lovet at hun skulle få være Russlands kandidat neste år.

Kan få opptre i år likevel

Men nå kommer EBU med et nytt forslag i en pressemelding. For å la sangkonkurransen være en ikke-politisk arena, har de jobbet hardt med å finne en løsning. Derfor har de tilbudt Channel One i Russland muligheten til å overføre Samojlovas opptreden under den andre semifinalen live via satellitt fra Russland. Om hun klarer å kvalifisere seg vil det samme bli mulig under finalen. Dette har aldri før vært gjort i sangkonkurransens 60 år gamle historie.

Fortsetter dialog

– Vi fortsetter vår dialog med ukrainske myndigheter med ambisjonen om å ha alle artister til stede under arrangementet i Kiev, som er det vi foretrekker. Vi mener det er viktig at ESC er fri for politikk, og at alle kringkasterne får delta, og har derfor tilbudt Russland å overføre opptredenen via satellitt, sier leder for ESC Jan Ola Sand i en pressemelding.