Får opptre for Russland under neste års Eurovision-finale

Oppladningen til årets Eurovision Song Contest-finale i Kiev preges av storpolitikk og den fiendtlige stemningen mellom Ukraina og Russland.

Onsdag ble det kjent at den ukrainske sikkerhetstjenesten nekter Russlands artist Julia Samojlova innreise til landet i tre år, og dermed kan hun ikke delta i finalen.

Årsaken er at hun har opptrådt på Krim-halvøya etter at den ble annektert av Russland i 2014, og at hun dermed har brutt ukrainsk lov.

Skal få delta uansett

Men de russiske kringkasterne har sørget for at den rullestolbundne Julia Samojlova skal få synge under en Eurovision-finale uansett hva ukrainerne gjør.

Pervyj Kanal og VGTRK har i en felles uttalelse slått fast at Samojlova skal være Russlands bidrag under Eurovision 2018 dersom hun ikke får delta i Kiev. Dette skal skje uavhengig av hvilke av de to kanalene som har rettighetene til showet.

En klar forutsetning er selvsagt at Ukraina ikke vinner på hjemmebane i år. Dette har skjedd før i Eurovision-historien, som da Irland vant tre år på rad på 1990-tallet.

Et åpent spørsmål er om Russland kommer til å boikotte Eurovision i sin helhet i årene framover, noe enkelte russiske politikere har tatt til orde for. Det er også knyttet usikkerhet til hvorvidt vedtaket fra den ukrainske sikkerhetstjenesten blir stående.

Forventer at vedtaket omgjøres

Reaksjonene har vært sterke, og Russlands viseutenriksminister Grigorij Karasin omtaler dette som «enda en forferdelig, kynisk og umenneskelig handling fra myndighetene i Kiev».

Torsdag sier president Vladimir Putins mektige talsperson Dimitrij Peskov at han forventer at Ukraina omgjør sitt vedtak, som han omtaler som «fullstendig urettferdig».

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) sa onsdag at de er skuffet over Ukrainas beslutning.

– Vi må respektere de lokale lovene til vertslandet. Men denne beslutningen mener vi strider mot både konkurransens ånd og ønsket om inkludering som er en av dens grunnleggende verdier, heter det i en offisiell uttalelse fra EBU.

Morten Jentoft om utestengelse av Russisk ESC-deltaker Du trenger javascript for å se video.

Du trenger javascript for å se video.