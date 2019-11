Durek Verrett

Dette avsnittet er tatt ut av den norske boken:

«Når jeg er på sykehusbesøk og jobber med mennesker som har kreft, så er alltid det første spørsmålet jeg stiller «Hvorfor vil du ha denne kreften?» Det reagerer noen på. Barn, derimot, blir ikke påvirket av disse opphengene. Når jeg spør barn om hvorfor de vil ha denne kreften, så svarer de «fordi jeg ikke vil være her lenger»».

Det er erstattet med dette:

«Den vestlige medisinen er absolutt god nok, den redder mange liv. Den har min fulle støtte, og jeg er svært takknemlig for den hjelpen som den tradisjonelle medisinen tilbyr. Det er imidlertid viktig å merke seg at det jeg peker på, er at vi kan forbedre eksisterende behandlingsmetoder ved å utforske andre områder gjennom mer forskning. Hvis vi ønsker å gå fremover i utviklingen vår, må vi foreta en grundigere gransking av de mange faktorene som kan gi opphav til sykdom eller føre til svekkelser i kroppen. Jeg betrakter sykdommer som kreft og andre kroniske lidelser som funksjonsforstyrrelser som oppstår i forbindelse med den måten menneskekroppen fungerer på i samspill med miljøet vårt og kloden vår. Mye av det vi mennesker foretar oss er verken bra eller oppbyggende for kroppen. Vi sitter foran TV-en, er opptatt med videospill, deltar i krigføring, spiser usunn mat og lar oss oppsluke av voldelige temaer. Vi lærer ikke hvordan vi skal håndtere emosjonelle forstyrrelser, og dessverre lever vi på en planet som er fiendtlig innstilt til menneskekroppen. Det bevisste sinnet vårt lærer at dette er greit, men underbevisstheten vår vet at det er det ikke. Vi unngår å granske den dypereliggende delen av det underbevisste sinnet fordi vi er redd for hvilke sannheter som kan bli avdekket. Når vi spør noen hvorfor de er blitt syke, vil de generelt sett stille seg uforstående til spørsmålet. De vet ikke hva som er årsaken til sykdommen. For å gjøre det helt klart: Jeg sier ikke at kreft og andre sykdommer er selvpåførte. Det jeg imidlertid vil peke på, er den effekten omgivel sene våre har på motstandsdyktigheten og livskraften vår.

Vi har skapt ugunstige forhold på planeten vår med stråling, fossilt bren sel, kjemikalier, kreftfremkallende stoffer og andre elementer som er unatur lige for kroppen, noe som underbygger mitt standpunkt fra et sjamansk ståsted: at usunne omgivelser er en med virken de årsak når det gjelder å skape sykdom og funksjonsforstyrrelser i kroppen.»