– Vi får det til sammen. Det løser vi på best mulig måte. Vi jobber som et lag, sier kronprinsen til NRK

Tirsdag og onsdag var kronprinsen på besøk i Tromsø. Tirsdag besøkte han Tarevokterne.

Onsdag besøkte han elever på Kongsbakken videregående skole. Der holdt han foredrag om internasjonal utvikling og fattigdomsbekjempelse.

Kronprins Haakon var i Tromsø. Der kommenterte han kongens nedtrapping. Du trenger javascript for å se video. Kronprins Haakon var i Tromsø. Der kommenterte han kongens nedtrapping.

Mandag var kong Harald friskmeldt og tilbake i arbeid, nærmere åtte uker etter at han ble syk på ferie i Malaysia og innlagt på sykehus

Her er kongen fotografert på kontoret sitt i forbindelse med NRK-programmet «Året med kongefamilien» i 2022. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Men kongehuset varslet at kongen kommer til å jobbe mindre.

– Kongen er glad for at han er tilbake i sitt virke. Vi andre er så glad for at det er mulig. Så må han ta hensyn til alder og form, sier kronprins Haakon til NRK.

Ifølge kongehuset skal kongen gjennomføre møter og audienser på Slottet og fortsatt dra på offisielle besøk rundt om i landet.

«Hans Majestet Kongen er glad for å være tilbake og gjenoppta sitt virke» opplyste kongehuset i pressemeldingen.

Med 431 oppdrag i fjor er Europas eldste monark ennå i full jobb for kongeriket – og nordmenn flest ønsker at han skal fortsette livet ut.

Kongen: – Har avlagt ed, den varer livet ut

Mandag hadde kongen tre audienser på Slottet. Denne uken skal kongen blant annet lede statsråd på slottet.

– Jeg fastholder det jeg har sagt hele tiden; at jeg har avlagt en ed til Stortinget, og den varer livet ut.

Kronprinsen tok seg tid til selfier under onsdagens besøk i Tromsø. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Det sa kongen i januar, da han ble spurt om å han har vurdert å gi fra seg tronen etter at hans tremenning i Danmark, dronning Margrethe, gjorde det.

Å reise rundt og møte folk der de bor, er det viktigste kongeparet gjør, har kong Harald sagt.

Også i år har kongeparet reiseplaner. Nye norske kommuner skal få kongelig besøk.