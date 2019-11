– Det er kjempestor interesse for sjamanisme og spiritualitet i Norge. Vi har fått høre i mange år om viktigheten av tankens kraft, og Dureks bok tar opp at dette kan slå begge veier. Dette er gammelt nytt, sier forlegger Jan Mesicek i Lille Måne forlag til NRK.

Da Cappelen Damm stoppet boka i oktober, hadde den tittelen «Spirit Hacking». På nettsidene til Lille Måne forlag har den blitt døpt om til «Sjamanens reise».

Lille Måne beskriver seg selv som et forlag som «gir ut bøker for tenkende og følende mennesker». Verretts bok skal utgis 29. november, opplyser forlaget på sine nettsider.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Endrer innhold: «Rabalder»

Mesicek sier til NRK at forlaget fikk vite at de fikk rettighetene til boka natt til torsdag norsk tid. Før den skal utgis, skal imidlertid Verrett endre på flere avsnitt.

– Durek Verrett vil omformulere noen passasjer, som er blitt tatt helt ut av sin kontekst. Han har gått gjennom manus og skrevet om et par avsnitt som kan feiltolkes, forutsatt at de leses med en intensjon om å tolke i vond mening. Det er dét noen har gjort, sier Mesicek.

Endringene skjer etter massiv kritikk mot flere avsnitt i boka, som blant annet omhandler årsaker og behandlingsformer for kreft. Blant annet skrev Verrett at kreft er «selvpåført» og et resultatet at man ikke lenger ønsker å leve.

– Det er noen få avsnitt som er kontroversielle, og som har skapt så mye rabalder at jeg ble forskrekket over alt det gode i boka som er blitt fullstendig oversett. Dette er en bok som gir påfyll til sjelen, sier Mesicek.

Han forteller at kritikken mot boka var årsaken til at forlaget fikk øynene opp for den.

– Mediedekningen bærer preg av «nå skal vi ta»-journalistikk. Det vekket også vår nysgjerrighet for boka. Denne boka hadde ikke vært på vår radar før nå, sier han.

Ble stemplet «skadelig»

Cappelen Damm trakk boka i oktober, etter omfattende kritikk av innholdet i den. Forlaget selv omtalte passasjer i boka som skadelig.

– Vår konklusjon er at boka ikke burde vært antatt, den vil ikke bli utgitt, og forlaget har orientert rettighetshaverne om dette, skrev Cappelen Damm i en pressemelding den gang.

Dette sa Cappelen Damm i oktober: Forlaget stopper utgivelsen av Durek Verretts bok

Forlagssjef Knut Ola Ulvestad i Cappelen Damm er ordknapp om at et annet forlag nå utgir boka.

– Jeg har vel ikke egentlig rukket å tenke så mye om det. Heller ikke vane for å uttale meg om andre forlags bøker, sier forlagssjef Knut Ola Ulvestad til NRK.

– Vet du om de bruker deres oversettelse?

– Det har jeg ingen kjennskap til. Vi har frasagt oss rettighetene til denne boka.