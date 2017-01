STILLER: Toby Keith Foto: Evan Agostini / Ap

Forrige uke kom det som etter alt å dømme er den endelige lista over artistene som skal opptre under innsettelsen av USAs 45. president fredag 20. januar.

Amerikanske medier har allerede i månedsvis spekulert på hvilke artister som vil stille opp for Donald Trump. Mye har vært skrevet om hvordan Trump-teamet sliter med å skaffe artister som er villig til å spille i forbindelse med seremonien.

Seremonien

Dette er artistene som ifølge programmet er bekreftet til selve innsettelsesseremonien:

The United States Marine Band – De amerikanske marineinfanteristenes offisielle musikkorps har spilt ved alle innsettelsesseremonier siden Thomas Jeffersons i 1801.

Kvelden før kvelden

Flere artister er skal også opptre på en egen velkomstkonsert på trappene til Lincoln-monumentet torsdag kveld. Arrangementet, med tittelen «Make America Great Again! Welcome Celebration» har i skrivende stund følgende bekreftede artister:

Toby Keith – Countrysangeren er kjent for sine patriotiske tekster, blant dem «American Soldier». Keith sier han ikke vil unnskylde seg for å opptre for landet sitt, og påpeker også har opptrådt på arrangementer i regi av Barack Obama og George W. Bush.

– Den ene halvparten av RnB-duoen Sam n Dave, mest kjent for 60-tallshiten «Soul Man». Jon Voight – Skuespiller kjent fra filmer som Piknik med døden og Midnight Cowboy, og som faren til Oscar-vinner Angelina Jolie. Voight erklærte tidlig støtte til Trumps kandidatur, mend et er uklart nøyaktig hva han skal bidra med.

Etterfesten

Tradisjonen tro blir det arrangert flere ball- og gallaarrangementer i Washington D.C. fredag kveld for å hedre den nye presidenten. Nettstedet Vulture er blant dem som har samlet en oversikt over artistene som skal opptre på disse. Den inkluderer countryduoen Big & Rich, gospelsangeren Travis Green og den Grammy-vinnende R & B-artisten Chrisette Michelle.

Ifølge Washington Post har også de gjenværende medlemmene av legendariske The Beach Boys sagt ja til å spille på ett av ballene fredag kveld.

Heller ikke ballene har vært fri for kontroverser. Denne uken ble det kjent at Bruce Springsteen-coverbandet The B Street Band har kansellert sin opptreden på et av ballene ut av respekt for «The Boss» og hans politiske ståsted.

Obama-tilhengeren Springsteen ble i november hedret med frihetsmedaljen, og spilte ifølge The Guardian en privat avskjedskonsert for Obama og staben forrige uke.

Flere har avslått

Søndag denne uka ble det kjent at Broadway-stjernen Jennifer Holliday likevel ikke ville være blant artistene som opptrer under innsettelsen.

Holliday, som først forsvarte beslutningen om å opptre, ombestemte seg etter kraftige reaksjoner. I et åpent brev skrev Holliday at hun hadde utvist sviktende dømmekraft ved å takke ja.

Flere andre artister har takket blankt nei til å opptre under seremonien, i hvert fall ifølge dem selv.

Blant dem skal være Moby, som i en Instagram-post forrige uke hevdet å ha avslått en forespørsel om å være DJ for Trump.

Den walisiske sangeren Charlotte Church har også gått ut offentlig og avslått fremstøt fra Trumps arrangører.

I tillegg har Elton John, Céline Dion og Andrea Bocelli alle gått ut offentlig og avkreftet at de skal opptre.

Smørsanger Paul Anka har også takket nei til Trump, men presiserer overfor TMZ at det skyldes andre forpliktelser.

