Trumps kjendislag

Han kaller seg Fabio, den gyllenblonde modellen som ikke er redd for å si at han støtter Trump. Han har prydet flerfoldige forsider og spiste nylig middag på Donald Trumps klubb i Sør-Florida.

– Jeg vil gjerne hjelpe til, sier han. Allerede har han bidratt litt og gitt Donald Trump hemmeligheten om hvordan han holder seg i form.

Fabio støtter Trumps immigrasjonspolitikk og mener det er på tide at en president tar vare på amerikanske borgere. Selv er han fra Italia og ble nylig amerikansk statsborger.

Omfavner Trump

Det manglet ikke på stjerner i Hollywood som tok avstand fra Donald Trump under valgkampen. De skygget banen etter at han ble valgt.

Et nytt lag kjendiser omfavner nå den nyvalgte presidenten.

STØTTER: Stephen Baldwin, lillebroren til Alec Baldwin støtter også Trump. Foto: Isaac Brekken / AP

Skuespilleren Stephen Baldwin var en de første kjendisene som sa han støtter Trump.

Han er lillebroren til Alec Baldwin som tvert imot parodierte Trump i «Saturday Night Live».

Den tidligere bokseren Mike Tyson har kalt Donald Trump ekte vare og legger ikke skjul på at han støtter ham.

Flere kjendiser som støtter Trump er skuespillerne Chuck Norris, Kirstie Alley og Jon Voight. Også tidligere basketballspiller Dennis Rodman, realitystjerne og tidligere idrettsutøver Caitlyn Jenner, rapper Azealia Banks, countryartist Loretta Lynn og tidligere wrestler Hulk Hogan sier de er på Donald Trumps lag.

COUNTRY: Countrysangeren Loretta Lynn er også på støttelista til Trump. Foto: Evan Agostini / Ap

Kald skulder

Mange kjendiser har takket nei til å være med på presidentinnsettelsen 20. januar.

Men den populære Las Vegas artisten Wayne Newton advarer de som gir innsettelsen og Trump en kald skulder. Selv har han opptrådt for sju presidenter. Han er skuffet over at så mange har sagt nei.

– De har selvfølgelig rett til det, men de går glipp av noe, sier han til Ap.

OPPTRER: Wayne Newton har opptrådt for sju presidenter. Foto: Kevork Djansezian / AP

Ikke likt presidenten



– Det har vært ganger hvor Hollywood-eliten ikke har likt den valgte presidenten, men det har ikke vært så lett å se. Den gangen hadde vi ikke sosiale medier, sier Patricia Phalen, professor ved George Washington Universitetet. Hun har studert forholdet mellom eliten i politikken og populærkulturen.



Flere av kjendisene som støtter Trump tror han blir en suksessfull president. Baldwin tror og håper at Trump kan få orden på økonomien i landet. Det er noe USA desperat trenger, sier han.

– Hva Trump skal gjøre for å samle landet igjen er jeg veldig nysgjerrig på, sier Baldwin til Ap.