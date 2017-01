Programmet for Donald Trumps presidentinnsettelse

Innsettelse av en amerikansk president er en historisk og symboltung seremoni. Feiringen startet allerede i går med velkomstkonserter og kransnedleggelse, men det er først etter edsavleggelsen fredag 20. januar at Donald Trump kan kalle seg USAs president.

14.30: Gudstjeneste

Fra klokka 14.30, norsk tid, deltar påtroppende president Donald Trump og kommende visepresident Mike Pence og deres familier på gudstjeneste i St. Johns Church ved Det hvite hus.

Etter gudstjenesten går den påtroppende presidenten over gaten sammen med ektefellen Melania Trump til Det hvite hus der de blir tatt imot av avtroppende president Barack Obama og ektefellen Michelle Obama ved North Portico.

Det er duket for et privat møte over en kaffekopp mellom de fire.

Følg innsettelsen av president Donald Trump på NRK1 og NRK.no fredag fra 15.55.

16.30: Obama-paret forlater Det hvite hus

Den avtroppende presidenten Barack og hans kone Michelle Obama forlater Det hvite hus, trolig for siste gang. Paret skal overvære resten av presidentinnsettelsen.

17.00: Bilkortesje

Begge ekteparene kjører sammen i bilkortesje på Pennsylvania Avenue til Capitol Hill.

17.30: Innsettelsesseremonien starter

Innsettelsesseremonien åpnes offisielt. Det blir taler og musikk. Dette er artistene som skal opptre under Trumps innsettelse.

Mike Pence tas i ed som visepresident av høyesterettsdommer Clarence Thomas.

Kl. 18: Trump tar presidenteden

Edsavleggelsen er det viktigste ritualet, og ledes av den amerikanske høyesterettsjustitiarius John Roberts.

Med en hånd hevet og den andre på bibelen skal Donald Trump gjenta 35 ord nedfelt i den amerikanske grunnloven fra 1789.

Trump skal bruke to bibler ved edsavleggelsen; en arvet fra Abraham Lincoln og en bibel han fikk av sin mor.

Etter å ha uttalt eden holder den nye presidenten sin tale på rundt 20 minutter.

Deretter tar Trump farvel med Obama. Obama reiser trolig av gårde med helikopter. Den nye presidenten går til lunsj med kongressen.

21.00: Paraden starter fra Capitol Hill

Paraden på rundt to kilometer går ned Pennsylvania Avenue i retning Det hvite hus der det nye presidentekteparet ser på.

Paraden varer i rundt to timer, og er ventet å bli preget av både tilhengere og motstandere av Trump.

Kvelden: Ball

Tradisjonen tro blir det arrangert flere ball- og gallaarrangementer i Washington D.C. fredag kveld/natt for å hedre den nye presidenten

Det er ventet at Trump skal besøke tre forskjellige offisielle innsettelsesball.

Lørdag ettermiddag er det på nytt gudstjeneste og nasjonal bønnestund i Washington National Cathedral.

Trump har sagt til avisa Times of London at hans første faktiske arbeidsdag blir mandag 23. januar, men at han allerede fredag skal underskrive noen «veldig betydningsfulle dokumenter».