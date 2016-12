Artister vegrer seg for å spille for Trump

Innsettelesesdagen for Donald Trump er 20. januar og USAs neste president har plukket ut de viktigste navnene på lista over dem som skal lede landet sammen med han.

Millardærer uten politisk erfaring, aktivister, erkekonservative og tre generaler

Men, det er fortsatt uklart hvilke artister som skal opptre for han på den storslåtte seremonien i januar 2017. Å spille på festlighetene knyttet til innsettelsen av presidenten har tradisjonelt vært ærefulle oppdrag for artister. Tidligere har Beyoncé, Aretha Franklin og Ricky Martin opptrådt på disse seremoniene.

SNART PRESIDENT: Om en måned er han USAs president. Men han sliter med å samle artister som støtter ham. Foto: TIMOTHY A. CLARY / Afp

Foreløpig er det kun Jackie Evancho fra «America's got talent» som er bekreftet til innsettelsen av Donald Trump. Time magazine har gått gjennom uttalelser fra artister som skal ha vært aktuelle for seremonien, og Trumps team har en vanskelig jobb om dagen.

Ice T: Rapperen fortalte på Twitter at han var blitt kontaktet for å opptre, han skriver at han «tok ikke telefonen og blokkerte nummeret».

Så viste det seg at Ice T ikke var blitt spurt likevel. Han fulgte opp med denne tweeten for han sier at den som trodde at han ville blir spurt om dette, er en dum faen.

Zara Larsson Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Zara Larsson: «Jeg ville aldri gjøre det», sier hun til BBC.

Elton John ønsker ikke å opptre for Trump. Foto: Marit Langseth / NRK

Elton John: BBC fikk opplyst av teamet til Trump at Elton John skulle spille for den kommende presidenten. En talsperson for sangeren sendte New York Times et klart svar på dette: «Ukorrekt. Han kommer IKKE til å opptre.»

John Legend Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

John Legend: «Kreative mennesker har en tendens til å være liberale, når vi ser noen tale om hat og fordommer, er det ikke sannsynlig at personen vil finne mange kreative mennesker som ønsker å være assosiert med han», sier Legend til BBC.