Dette er deltakerne i årets Stjernekamp

Ti artister skal kjempe om tittelen som «Norges ultimate entertainer» når den sjuende sesongen av NRK-programmet «Stjernekamp» ruller over TV-skjermene i høst.

Dette er årets deltakere:

Heine Totland har erfaring fra musikaler og sjangere som rock, soul og jazz. De tre siste årene har han hatt suksess sammen med Gisle Børge Styve, med forestillingen «Musikk e komme for å bli». Heine Totland. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Maria Arredondo. Artisten fra Vennesla har, siden hun debuterte musikalsk som 17-åring, gitt ut seks album og levert hits som «Just a Little Heartache» og «In Love With an Angel». Hun gjorde i 2008 suksess i musikalen «Sound of Music», og deltok i MGP i 2010. Maria Arredondo. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NTB scanpix

Chris Holsten ble oppdaget som artist og låtskriver gjennom internett allerede som 17-åring, og har siden blitt streamet millioner av ganger og toppet både norske og utenlandske hitlister. Han har blant annet gitt stemmen til Broiler-hiten «Rays of Light», og hatt stor suksess med den egenproduserte hiten «Mexico». Christ Holsten (t.v.) sammen med artistkollega Jesper Jenset under fjorårets P3 Gull. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Ella Marie Hætta Isaksen. 20-åringen fra Tana har med bandet ISÁK etablert seg som et hett navn innen samisk musikk det siste året, og opptrådte blant annet på Spellemannsprisen i februar i år. Hætta Isaksen ble først kjent da hun vant Sami Grand Prix i 2016, og har i tillegg gjort en samisk versjon av Cezinandos superhit «Håper du har plass». Ella Marie Hætta Isaksen opptrådte under Spellemannsprisen 2017. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ole Børud ble kjent allerede i barne- og ungdomsårene, som artist i det kristne musikkmiljøet. Han har også vært medlem flere metallband, og har vært med på flere turneer og plateinnspillinger. Musikeren har i nyere tid markert seg med musikksjangre som jazz og funkpreget pop. Ole Børud som gjesteartist under «Det store korslaget»på TV 2 i 2010. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Ulrikke Brandstorp . 22-åringen fra Sarpsborg kom i 2015 på fjerdeplass i TV2-programmet The Voice, vært deltaker i Idol og kom til fjorårets gullfinale av Melodi Grand Prix med låten Places. Ulrikke Brandstorp under generalprøven før finalen i Melodi Grand Prix 2017 i Oslo Spektrum. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

. 22-åringen fra Sarpsborg kom i 2015 på fjerdeplass i TV2-programmet The Voice, vært deltaker i Idol og kom til fjorårets gullfinale av Melodi Grand Prix med låten Places. Alexander Pavelich. 29-åringen fra Nordfjordeid var ekspert i sjangeren elektronisk dansemusikk i fjorårets sesong av «Stjernekamp», og har erfaring som både låtskriver og utøver. Pavelich har skrevet musikk for stjerneartister som Nick Jonas og Julie Bergan, og hatt samarbeid med flere internasjonale artister. Alexander Pavelich, her som ekspert i sjangeren EDM under fjorårets sesong av «Stjernekamp». Foto: NRK

Samantha Gurah har det siste halvannet året bodd i Stockholm, hvor hun har innehatt hovedrollen i musikalsuksessen «The Book of Mormon». Gurah er i tillegg et kjent ansikt fra norske scener og har vært korist for store artister som Mira Craig. Samantha Gurah. Foto: Trøndelag Teater

har det siste halvannet året bodd i Stockholm, hvor hun har innehatt hovedrollen i musikalsuksessen «The Book of Mormon». Gurah er i tillegg et kjent ansikt fra norske scener og har vært korist for store artister som Mira Craig. Hilde Louise Asbjørnsen. I tillegg til å ha spilt i en rekke musikaler og kabareter har hun lang erfaring som jazzsanger, låtskriver og tekstforfatter. Sammen med Lene Kongsvik Johansen har hun satt opp flere musikalske humorshow, og blitt nominert til Komiprisen tre ganger. Hilde Louise Asbjørnsen. Foto: Gitte Johannessen / NTB scanpix

Dag Ingebrigtsen gjorde gjennombrudd med «The Kids» i 1980 og står bak den populære låten «Forelska i lærer´n». Han har i flere tiår vært et midtpunkt i trøndersk musikkliv og har de siste 16 årene turnert sammen med sitt eget band. Dag Ingebrigtsen før premieren på «We Will Rock You» på Folketeatret i Oslo 2011. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Publikum bestemmer

Gjennom programmet skal de ti artistene testes i et bredt spekter av musikalske sjangere, hjulpet av noen av landets mest erfarne sangcoacher, dansere og musikere. Én deltaker ryker ut i hver episode, og det er opp til publikum å stemme frem sine favorittartister.

Til slutt avholdes finalen mellom to gjenstående artister, hvorpå én av dem vinner tittelen som «Norges ultimate entertainer».

En publikumsfavoritt

I fjorårets sesong var det nordamerikaneren Adam Douglas som sjarmerte sin vei til topps og vant den nervepirrende finalen mot Didrik Solli-Tangen, etter å ha imponert med sin egenskrevne låt "I Once Was An Honest Guy".

Adam Douglas kapret flest stemmer under fjorårets finale. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Les mer om finalen her: Adam Douglas vant Stjernekamp

Stjernekamp er blant NRKs største publikumsfavoritter. Fjorårets sesong hadde i snitt 834.000 seere per episode og en markedsandel på 54 %, og ble dermed den mest sette Stjernekampsesongen så langt.

Les også: Over ein million fekk med seg Stjernekamp-finalen

Programleder er Kåre Magnus Bergh, mens det faste musikkekspertpanelet består av Mona B. Riise og Thomas Felberg.