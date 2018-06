Maria Arredondo: – Gruer meg som en unge til hiphop

I dag ble det kjent hvilke artister som skal kjempe om tittelen som «Norges beste entertainer» under den sjuende sesongen av NRKs publikumssuksess «Stjernekamp».

Artistene skal gjennom ti episoder testes innenfor sjangrene rock, country, hiphop, soul, opera, blues, EDM, vise hardrock, joik og musikal.

Disse artistene skal konkurrere i den sjuende sesongen av Stjernekamp som går av stabelen i høst. Foto: Julia Marie Naglestad

Sønnen begynte å le

Blant deltakerne finner vi Maria Arredondo, som debuterte som artist allerede som 17-åring. Selv om hun er best kjent for sine hits innenfor popsjangeren, ser hun frem til å prøve seg innenfor sjangere som blues og opera.

– Det blir spennende, opera har jeg for eksempel aldri vært borti. Jeg håper jeg kommer til den sendinga!

Er det noen sjangre du gruer deg til?

– Jeg gruer meg som en unge til hiphop. Jeg prøvde å rappe for sønnen min, og han begynte å le.

– Jeg føler meg litt som en tante som skal synge hiphop Foto: NRK

– Blir ikke noe autotune

Én av sesongens yngste deltakere, Chris Holsten (25), ble oppdaget gjennom internett allerede som 17-åring. Han har markert seg stort innenfor den musikalske sjangeren EDM (elektronisk dansemusikk) og har til sammen millioner av avspillinger på strømmetjenesten Spotify.

– Jeg er en pop-, soul-, funk-dude så det blir deilig å vise en annen side av meg selv. Det blir ikke noe autotune.

Kåre Magnus Bergh intervjuer EDM-artist Chris Holsten under presselanseringen av årets deltakere til Stjernekamp.

Håper å bli et kjent fjes

Ella Marie Hætta Isaksen (20) er ikke et navn alle kjenner til, men hun har det siste året markert seg sammen med bandet ISÁK, hvor hun mikser engelsk og samisk språk i tekstene.

Les mer om Ella Marie her: Samisk artist med i «Stjernekamp»

20-åringen fra Tana håper at hun kan bli en «underdog» som klatrer til topps, slik som fjorårets vinner Adam Douglas.

– Jeg føler «Stjernekamp» er et sted hvor man kan oppdage nye fjes, så jeg håper definitivt det skjer med meg og.

Se Ella Marie Hætta Isaksen på lanseringen av årets deltakere.

Thomas Felberg i programmets ekspertpanel ber folk holde øynene oppe for nettopp de artistene som ikke har et like etablert navn i forkant av konkurransen.

– Det var ikke så mange som flokket seg rundt Adam før fjorårets program, men han endte opp med å vinne. Vinneren kan både bli en ukjent eller en alle vet hvem er.