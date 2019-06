Dette bildet viser hvordan Gokstadskipet forfaller

Bildene har aldri vært vist frem før. Metoden ingeniør Bjarte Aarseth har brukt på Gokstadskipet på Vikingskipshuset viser bekymringsfulle forandringer på fem år. 3D-bildene som er gjort med en avansert skanner viser forfallet til vikingskatten.

– Det er litt sjokkerende å for første gang virkelig se hva som er i ferd med å skje med skipet, sier Aarseth.

Han forklarer at bildene av hele skipet skulle være grønnfarget. Det var de for fem år siden. De mange fargene, rødt, gult og turkis viser tydelig at det er ting som skjer med det.

– Jeg får hakeslipp. Det er ikke morsomt å se på. Det er deprimerende. Her ser du svart på hvitt hva som skjer med skipet, sier ingeniøren.

Sammenligningen viser at på fem år har skipet seget opptil fem millimeter. Og det siger både innover og utover. Skipet forandrer rett og slett fasong.

Skanningen viser helt ned til 0,005 millimeters nøyaktighet. Det fungerer som et veldig sterkt mikroskop. Kanskje synes folk ikke fem millimeter høres mye ut. Men når dette har skjedd på fem år, sier det mye om skipets tilstand. Det blir som en historiebok, forklarer Aarseth.

Ingeniør Bjarte Aarseth har skannet Gokstadskipet med fem års mellomrom. For første gang kan man se hvordan tilstanden til vikingskatten har forandret seg til det verre. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Store endringer

Direktøren for Kulturhistorisk museum Håkon Glørstad forklarer at de nye skanne-metodene gir mulighet til å se store endringer i skroget.

– En endring på opptil fem millimeter på fem år, viser at det er store bevegelser i skipet, sier han.

Glørstad legger til at hvis det hadde seget en millimeter i de 90 årene det har stått der, ville man ikke kjent det igjen.

Han peker på at bildene viser at det er en sterk belastning på deler av skroget og en deformasjon og endring av skipsplankene. Skipet er støttet på et gammelt oppstøttingssystem som er 90 år gammelt.

Mange besøker

Lenge har ledelsen ved museet bedt om at det må settes en tid for byggestart for et nytt museum som skal ligge vegg i vegg med det nåværende bygget. Regjeringen har ikke gitt noen løfter om når byggingen skal starte. Og ingen bevilgning til byggestart. Det er ikke satt noen dato. Men regjeringen understreker at de er svært opptatt av å ta vare på skipene.

Besøkstallene til museet går stadig oppover. I det nåværende museet blir det mange vibrasjoner når folk skal gå rundt å se på skipene.

– De er ikke vibrasjonssikret, forklarer Glørstad.

Han forteller at det ikke er verken plass eller muligheter til å lage moderne støttesystemer i det nåværende bygget. Også klimaendringer og luftfuktighet, gjør at tilstanden for skipene forverres.