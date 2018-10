Kulturtopper rystet over at Norges kulturarv forfaller

Flere av Norges fremste kulturpersonligheter er opprørt over forfallet ved viktige norske kulturinstitusjoner som Nationaltheatret og vikingskipene.

I går fortalte skuespiller ved Nationaltheatret, Mads Ousdal, at han frykter at teateret må stenge, og konstaterer at han frykter det er i ferd med å falle sammen.

Utenpå takmaleriet i Nationaltheatret er det nå lagt en presenning med samme motiv for å hindre at det faller biter ned i hodet på folk. Foto: Anders Fehn / NRK

Skammelig

Mangeårig skuespiller ved teateret, Lise Fjeldstad, er rystet over hvordan det står til med vernet av Norges kulturarv.

– Jeg synes det er skammelig, flaut og Norge uverdig, sier hun til NRK.

Etter 40 år ved Nationaltheatret kan Fjelstad mye om store sprekker, mangelfull ventilasjon og dårlige arbeidsforhold. Hun mener den totale situasjonen når det gjelder våre historiske bygg, er alvorlig.

– Jeg synes ståa er så dårlig som den kan få blitt. Vår fremtid må bygge på vår fortid, og vi må ha fortiden i bunnen. At vi bare skusler det bort på denne måten!, sier hun.

Hun mener at problemene ved Nationaltheatret burde vært ordnet opp i for minst 25–30 år siden.

– Teatret har smuldret og sprukket opp og falt fra hverandre. Man har visst om det, men ingenting har blitt gjort. Vi bygger nå det vi kaller signalbygg for milliarder av kroner, men tar ikke vare på vår nasjonale arv, sier hun.

Vikingskipene kan stå i fare for å forvitre, og universitetet i Oslo har sendt et bekymringsbrev for å sikre at det bevilges penger til å bevare dem. Foto: Mårten Teigen

En internasjonal katastrofe

Fjelstad får støtte av Ellen Horn, skuespiller og tidligere sjef ved Nationaltheatret. Hun var også kulturminister for Arbeiderpartiet i ett år på begynnelsen av 2000-tallet.

– Jeg blir sint og opprørt. Både som kulturpolitiker og ansatt på Nationaltheatret begynner jeg å bli ganske tom for ord. Det er rett og slett uverdig slik som dette har blitt hengende, og utsatt igjen og igjen. Om vikingskipene skulle gå tapt, ville det vært en internasjonal katastrofe, sier hun.

Forfatter Anne B. Ragde mener situasjonen skyldes at kulturen blir nedprioritert.

– Alt forfaller her til lands, og kulturinstitusjoner er nederst på lista. Det har det alltid vært, selv om det er det som trekker folk. Ingen tar ansvar, og politikere sitter for en kort og stakket stund og vil ikke ta upopulære beslutninger eller gå i forkant, mener hun.

Ikke flau

Kulturminister Trine Skei Grande (V) forsikrer at hun og regjeringen tar situasjonen og nasjonalarven på alvor.

Kulturminister Trine Skei Grande (V). Foto: Anne Lognvik / nrk

– Vi har startet med en plan for å løfte vikingskipene, og har gjort viktige vedtak for å komme videre når det gjelder Nationaltheatret. Ellers så er det mange år med dårlig vedlikehold som gjør at vi kommer i disse situasjonene. Vi må bli mye bedre til å ta vare på byggene, enn å ha store sjau hvor vi skal redde dem, sier hun.

Hun mener at Norge ikke har noe å være flaue over.

– Men vi har nok hatt en kultur hvor det har vært lettere å få til nye bygg enn å ta vare på de gamle, og det må vi få slutt på. Vi må begynne å vedlikeholde og rehabilitere våre gamle bygg og ikke tro at all prestisje ligger i å bygge nye, sier hun.

Riksantikvar Jørn Holme er glad for at prosessen med bygging av et nytt vikingmuseum på Bygdøy går fremover.

– Riksantikvaren er svært bekymret over tilstanden til vikingskipene, især Osebergskipet og flere av gjenstandene fra skipet. Det er viktig at Kulturhistorisk museum sikres de nødvendige bevilgninger slik at vår vikingskipssamling blir konservert sikret for fremtiden når det nye museumsbygget er klart. Vikingskipene er Norges største og viktigste fysiske kulturarv til verdenshistorien, skriver Holme i en e-post.