Frykter for vikingskipenes framtid

Professor i arkeologi Håkon Glørstad er redd for at verdensarven kan gå tapt hvis det ikke prioriteres å gi penger til å redde vikingskattene. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

– Vi er bekymret for at politikerne ikke skal forstå alvoret. De store kreftene truer med å bryte ned samlingen. Nå har vi funnet metodene og hvis det ikke bevilges penger til dette så fortsetter ødeleggelsen av samlingen.

Det sier Håkon Glørstad, som er direktør for Kulturhistorisk museum og professor i arkeologi, til NRK.

Internasjonal oppmerksomhet

I et brev som Universitetet i Oslo nylig sendte til kunnskapsdepartementet ved statsråd Iselin Nybø uttrykkes det stor bekymring rundt fremtiden til skattene i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo.

«Vi er svært bekymret for at fremdriften av arbeidet med sikrings- og flyttemetoder forsinkes ytterligere ved at nødvendige bevilgninger uteblir. En slik situasjon vil være dramatisk fordi framdriften i prosjektet da vil stoppe opp, og sikringen av vikingtidssamlingen vil kunne stå i fare», heter det i brevet.

Vikingtiden er en del av den felles historien til Europa. Nå er også BBC opptatt av sikringen av vikingskipene

Glørstad sier at de har vært bekymret for vikingskipene i mange år.

– Vi har gjort en akutt oppstøtting av Gokstadskipet nå i sommer, men det er en nødoppstøtting, sier han.

Også BBC har kastet seg inn i denne saken og har nå vært i Norge for å lage reportasje.

– Vikingene og vikingtiden er en del av vår felles europeiske historie og kultur, og derfor også britisk historie. Enhver trussel mot noen av verdens best bevarte eksempler av vikingskip er en stor sak for oss, sier journalist Matt Pickles som jobber for BBC.

Står i fare for å avsluttes

For en del år siden ble det oppdaget at flere av gjenstandene fra vikingtiden var konservert med alun, noe som førte til at de forvitret og måtte støttes opp med nagler og tråder.

Så startet en prosess hvor man innhentet internasjonal ekspertise for å se om det var mulig å redde gjenstandene som ble funnet i vikingskipene da de ble gravet ut. Ettersom det ikke ble gitt noen penger i revidert budsjett, så står dette arbeidet i fare for å måtte avsluttes.

En gruppe internasjonale forskere jobber med å finne metoder for å redde og bevare vikingskattene som smuldrer i stykker. Foto: Marianne Rustad Carlsen

Et nytt museum skal bygges vegg i vegg med det gamle på Bygdøy, og skip og gjenstander må sikres før de kan flyttes. Nå er det ikke mer penger igjen til å fortsette å sikre skipene som etter hvert har fått sprekker. Og ledelsen ved Kulturhistorisk museum har ikke fått noen løfter om penger i statsbudsjettet.

Opptatt av sikring

Kunnskapsdepartementets ekspedisjonssjef Knut Børve skriver i en e-post til NRK at departementet er svært opptatt av å sikre at kulturskatter som vikingtidssamlingen på Bygdøy blir bevart for fremtidige generasjoner. Han forteller at Stortinget har bevilget 35 millioner kroner de siste fire årene for å forske frem metoder for å sikre skattene.

«Bevilgningen til oppstart av selve byggeprosjektet er et budsjettspørsmål som vurderes i arbeidet med statsbudsjettet», skriver han til NRK.

Men Glørstad sier at 35 millioner ikke er nok til å gjennomføre det omfattende arbeidet.

– Dette er verdensarv og hele verden er opptatt av dette, sier Glørstad som håper politikerne skjønner alvoret.