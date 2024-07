Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Gjellestadskipet, et vikingskip funnet i Halden, er i ferd med å råtne bort.

Soppangrep har forverret tilstanden, og treverket har en konsistens nesten som smør.

Utgravningen av skipet ble ledet av Kulturhistorisk museum og finansiert gjennom ekstrabevilgninger i statsbudsjettet.

Fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje mener det er en statlig oppgave å bevare kulturminner for ettertiden, og ber om midler over statsbudsjettet for å sikre funnet.

Det er håp om å skape et besøkssenter for å formidle vikingarven, og skipet kan være nøkkelen for Norge til å søke om verdensarvstatus for vikingarven.

Arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen mener et besøkssenter på stedet vil gjøre vikingarven mer tilgjengelig for folk. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det pleide å være en spøk blant arkeologene i fylket som er ute og undersøker stort og smått av mulig verneverdi: «Vi finner ikke et vikingskip her, i alle fall»

Så, en ettermiddag i 2018 på vei for å hente i barnehagen, tikket en SMS inn til arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen i Østfold fylkeskommune:

«Vi har en liten sensasjon her ...».

Nyhet verden rundt

Fylket hadde fått inn en søknad fra en grunneier som ville drenere et jorde like ved E6 på Gjellestad i Halden. Da ble det arkeologenes jobb å undersøke om det lå spor fra fortiden verdt å bevare først.

Et helt vanlig oppdrag på et litt uvanlig jorde. Arkeologene hadde vært og gravd litt i jordekanten tidligere på Gjellestad, fordi området var kjent for kulturminner.

Siden området var kjent for kulturminner fra før, leide de inn en georadar for å undersøke jordet grundig. Men ingen hadde sett for seg hva som da åpenbarte seg: Omrisset av et helt vikingskip i jorden.

– Det var utrolig uventet. Og veldig gøy, sier Gundersen.

Nyheten gikk verden rundt. Arkeologen har vært intervjuet på japansk TV og sett en rekke internasjonale TV-team komme reisende for å filme fra funnet.

I 2020 ble det for første gang på over 100 år satt i gang en storstilt utgraving av et vikingskip i Norge. Pengene kom fra ekstrabevilgninger i statsbudsjettet og Kulturhistorisk museum ledet arbeidet.

Tidfestingen av Gjellestadskipet er ikke helt presis så langt, men det er fra mellom 780-830, tidlig vikingtid, ifølge Kulturhistorisk museum.

Gravingen ble foretatt med tanke på at det som ble liggende igjen kunne bevares og vises frem i et besøkssenter. Blant annet er hver av de over 1.300 skipsnaglene hentet ut på en måte som gjør at de kan legges tilbake på riktig plass i skipsavtrykket.

Men selve avtrykket av skipet i tre er i ferd med å råtne helt bort.

Soppangrep har gjort situasjonen verre.

Soppangrep

– Restene av treverk som ligger i jorden har en konsistens nesten som smør. De kan ikke løftes ut. Det er mer som jord med trefarge og trestruktur, beskriver Gundersen.

Etter utgravningen ble disse restene dekket til med jord og plast for å bremse nedbrytningen.

Sigrid Mannsåker Gundersen, arkeolog. Foto: Viken Fylkeskommune

Lederen for utgravningen ved Kulturhistorisk museum, Christian Løchsen Rødsrud, anslår overfor forskning.no at de hadde rundt ti år på seg fra utgravningen var ferdig til alt ville være borte. Anslaget er usikkert, men den klokken har allerede tikket og gått i noen år.

I første omgang trengs et vernebygg for å sikre at ikke det som er igjen råtner helt bort de neste årene. Deretter er håpet å kunne skape et besøkssenter for å formidle vikingarven:

– Vi har flere skipsgravhauger i Norge. Men på Gjellestad har man mulighet til å se noe som ikke finnes noe annet sted. Det kan bli et veldig fint og spesielt sted å besøke, tror arkeologen.

Ber staten betale

Fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje sier det må være en statlig oppgave å bevare kulturminner for ettertiden:

– Den økonomiske kostnaden for å sikre dette funnet for all fremtid, mener vi er en statlig oppgave, sier fylkesordføreren.

Tidligere i juni besøkte han østfoldbenken på Stortinget med samme budskap sammen med ordføreren i Halden og arkeologen som ledet utgravningene for Kulturhistorisk museum.

Budskapet var at det haster.

– Tilstanden til skipet er kritisk, det er ikke mange millimeterne igjen av de plankene, sier fylkesordføreren.

Håpet er å få midler over statsbudsjettet. Saken har også vært omtalt i Halden Arbeiderblad.

– Funnet er unikt i verdenssammheng, og nøkkelen dersom Norge nå skal søke om verdensarvstatus for vikingarven, sier Martinsen-Evje.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen har imidlertid ingen millioner å love bort til bevaringen. Eriksen sier det er et veldig spennende funn, der staten allerede har bidratt med over 30 millioner kroner til utgravning, dokumentasjon og sikring av funnet.

– Når det gjelder bevaring av det gjenværende avtrykket av skipet, har Klima- og miljødepartementet ikke nå noen planer om å gi et statlig bidrag til dette, sier statsråden.

En del av kjølen til Gjellestadskipet løftes ut av bakken. Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Verdensarv-mulighet

For en arkeolog er det en «once in a lifetime»-opplevelse å oppdage at restene av et vikingskip ligger rett under overflaten på nærmeste jorde ved E6.

For Norge kan vikingfunnet også være puslespillbrikken som har manglet i den vikingarven man sitter på.

Vikingminnene kan nemlig komme på Unescos verdensarvliste, som samler viktige verdensminner som Akropolis, Pyramidene og Bryggen i Bergen. Dette er et oppdrag Riksarkivaren nå jobber med.

– Riksantikvaren arbeider med å vurdere det faglige grunnlaget for en eventuell nominasjon, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

– For å havne på Unescos verdensarvliste, må man ha bevart kulturminner på originalstedet. De eksisterende vikingskipene i Norge er gravd ut og flyttet, påpeker arkeolog Gundersen.

Hun tror et besøkssenter på stedet der det faktisk ligger rester av et ekte vikingskip, vil gjøre hele vikingarven mer tilgjengelig for folk. Det kan formidles i sammenheng med funnene utstilt på det nye vikingtidsmuseet i Oslo.

– Dette trenger ikke være en konkurranse. Jeg tror alle de ulike vikingfunnene vil løfte hverandre om vi får mulighet til å vise folk hvor disse skipene faktisk kommer fra.