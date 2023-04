Desse vil bli ny direktør for Nasjonalmuseet

I januar vart det kjent at Karin Hindsbo gir seg som direktør for Nasjonalmuseet når åremålsperioden er ferdig i juni.

Hindsbo har vore direktør for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design sidan 2017, og er tilsett i ei åremålsstilling på seks år.

Desse vil bli ny direktør på Nasjonalmuseet Ekspandér faktaboks 1 Leevi Haapala (Mann), 50 år, Helsinki Museum director 2 Cecilie Øien (Kvinne), 50 år, Oslo Direktør 3 Kvinne (UO) 4 Stina Högkvist (Kvinne), 51 år, Oslo Direktør Samling 5 Trukket kandidat (Kvinne) 6 Nicolas Palacios (Mann), 28 år, Oslo Prisjeger 7 Cecilia Martinelli (Kvinne), 57 år, Pisa Arbeidssøker 8 Eleonora Guzzo (Kvinne), 38 år, Viareggio Art history professor 9 Jarle Strømodden (Mann), 57 år, Oslo Museumsleder 10 Guillermina De Gennaro (Kvinne), 56 år, Bari Visual artist and teacher 11 Mann (UO) 12 Alexander Andersen (Mann), 47 år, Svartskog Grafikk og webdesigner 13 Kvinne (UO) 14 Hanne Beate Ueland (Kvinne), 48 år, Stavanger Avdelingsdirektør 15 Peppe Bergström Hesselbom (Mann), 59 år, Stockholm Kulturchef 16 Jordi Toledo (Mann), 27 år, Oslo Selvarbeid 17 Kvinne (UO) 18 Sirianne Arnestad Hellerud (Kvinne), 26 år, Brattholmen Daglig leder 19 Merete Lie (Kvinne), 55 år, Fredrikstad Direktør 20 Francesca Carbone (Kvinne), 23 år, Neive Art Director 21 Trukket kandidat (Kvinne) 22 Sigurd Sverdrup Sandmo (Mann), 51 år, Oslo Direktør 23 Vito Pacifico (Mann), 54 år, Helsingør Konsulent 24 Priyanka Pal (Kvinne), 28 år, Chandannagar Student 25 Chantal Boynes (Kvinne), 25, Cascade Art Director 26 Kvinne (UO) 27 Jens Myrstad Ellingsen (Mann), 36 år, Oslo Driftstekniker 28 Mann (UO) 29 Lavinia Coniglio (Kvinne), 26 år, Roma Dosent 30 Trukket kandidat (Mann) 31 Jaime DeSimone (Kvinne), 44 år, Lincolnville Chief Curator 32 Mann (UO) 33 Johanne Alvis (Kvinne), 56 år, Bergen Kommunikasjonsdirektør

– Mest oppsiktsvekkande

I utgangspunktet var det 33 søkarar til saman, men tre har trekt seg.

Blant søkarane er Stina Högkvist, nåverande samlingsdirektør ved Nasjonalmuseet.

Stina Högkvist har vore samlingsdirektør ved Nasjonalmuseet sidan 2018. Foto: NTB

– Det er ein fantastisk spanande jobb, og eg ser fram til prosessen, skriv Høgkvist på SMS.

I vår var Högkvist under hardt vêr for å ha kalla måleriet «Leiv Eiriksson oppdagar Amerika» av Christian Krohg for «kolonialistisk», noko Högkvist seinare har beklaga.

– Det mest oppsiktsvekkande er at samlingsdirektør Stina Högkvist er blant søkarane, seier kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.

Nasjonalmuseet fekk måleriet i gåve frå The Leif Erikson Memorial Association i Chicago i 1900. Illustrasjon: CHRISTIAN KROHG.

– Då fekk ho sakleg mykje kritikk, men også hets. Ingen av delane har avskrekka ho. Ho er ein kandidat med eit veldig klart syn på kva eit nasjonalmuseum skal vera, og dette er eit syn som er omstridt. Ho ynsker nok å bryta med gamle normer og tradisjonar i større grad enn mange andre kandidatar.

– Tunge, norske namn

Ifølgje Aftenposten er KODE-direktør Petter Snare og direktør Solveig Øvstebø ved Astrup Fearnley Museet blant favorittane som er vorte nemnde til stillinga, men verken Snare eller Øvstebø står på den offentlege søkarlista.

– Elles finst det tunge norske namn på lista. Blant dei er Jarle Strømodden, sjef for Vigelandmuseet, og Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør ved Stavanger kunstmuseum.

Hobbelstad nemner også Sigurd Sverdrup Sandmo, som for ikkje så lenge sidan gjekk frå å ha ansvaret for Dei kongelege samlingar til å verta sjef for Kunst i offentlege rom (KORO).

– Nasjonalmuseet er ein helt spesiell institusjon som forvaltar store verdiar og moglegheiter på fellesskapen sine vegner, seier Sandmo.