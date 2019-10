Torsdag 3. oktober spiller hun i Oslo.

Adiele Helen Krüger Arukwe mener Ariana Grande bør få kred for talentet sitt. Foto: Madeleine Delp Bergsjø

– Ariana Grande er det jeg vil kalle en klassisk barnestjerne, sier musikkprodusent i P3, Adiele Helen Krüger Arukwe. Som musikkjournalist i P3 og MP3 har hun fulgt med på karrieren til Grande.

– Hun har jo vært på auditions, sunget i musikaler og opptrådt siden hun var liten. Hun har blitt testa på talentet sitt.



Her er syv grunner til at Ariana Grande er en av verdens største artister akkurat nå.

SUPERSTJERNE: Ariana Grande topper flere lister. Foto: KEVIN WINTER / AFP

1. Fra barnestjerne til popdiva

Ariana Grandes karriere startet i Nickelodeon-showet Victorious. Fra 2010 til 2013 spilte hun den rødhårede karakteren Cat Valentine og gjentok rollen en kort stund i spin-off serien «Sam & Cat». Takket være dette var hun allerede et tenåringsidol da hun bestemte seg for å satse på musikkarrieren for alvor.

Grande var også tidlig aktiv på Youtube, og lastet opp videoer av seg selv som synger covere av kjente sanger. Dette førte til at hun så tidlig som i 2011 ble oppdaget av plateselskapet Republic Records. I 2013 kom det første albumet hennes «Yours Truly» ut og ble startskuddet for hennes karriere som popprinsesse.

Ariana Grande som fjortenåring.

2. Sosiale mediers makt

I tillegg til å legge ut videoer på Youtube, har Ariana Grande vært på Twitter i mange år, og hun har aktivt brukt plattformen til å kommunisere med fansen sin. Det var gjennom Twitter at hun ble kjent med sin fremtidige kjæreste og duettpartner, rapper Mac Miller. Resultatet ble duetten «The Way».

Arukwe mener at Grandes tilstedeværelse på Twitter og Instagram bidrar til at fansen føler en slags nærhet med idolet sitt.

På Twitter deler artisten fra privatlivet sitt og gir fansen smakebiter fra kommende album som holder diskusjonen gående lenge etterpå.

Det er ikke bare Twitter og Youtube Grande er god på. Hun ligger per i dag på tredje plass av de med flest følgere på bildedelingstjenesten Instagram, bare forbigått av Cristiano Ronaldo og Instagram selv.

3. Samarbeid

Tidligere var noen av de mest kjente sangene til Grande duetter med andre stjerner. Artisten har samarbeidet med Iggy Azaelia og Nicki Minaj på hits som «Problem» og «Side to Side». I 2014 samarbeidet hun med Minaj og den britiske artisten Jessie J på superhiten «Bang Bang». Sangen ble så mye spilt at enkelte av fansen til Grande har tryglet henne om å aldri synge den igjen.

BANG BANG: Ariana Grande har flere samarbeid med store artister. Her med Nicki Minaj (t.v.) og Jessie J (t.h.). Foto: MARIO ANZUONI

– Plateselskapene setter jo ofte sammen disse samarbeidene for at de skal gagne alle. Når Ariana synger med en annen artist når hun jo også den artistens fanbase, sier Adiele Helen Krüger Arukwe.

Allikevel forteller Arukwe at for mange slike samarbeid kan bidra til å vanne ut artister og synes det er interessant at Grande har hatt så mange av dem.

– Jeg merker meg jo at det er færre duetter med kjente folk på de siste albumene hennes, sier hun.

4. Stemmen

– Vi må gi stemmen til Ariana litt oppmerksomhet her, sier Arukwe.

Hun mener vi altfor ofte lar talentet til kvinnelige artister forsvinne blant kontroverser og image.

KRAFTFULL: Ariana Grande har en stemme som er større enn henne selv. Foto: MARIO ANZUONI

Ariana Grande blir sammenlignet med storheter som Whitney Houston og Mariah Carey. Mye av dette er takket være at stemmen hennes, i likhet med Carey og Houston, har en spennvidde på fire oktaver.

Til tross for den imponerende vokalen, har Grande aldri gått til sangpedagog eller fått profesjonell hjelp til å utvikle stemmen.

5. Imaget

Da Grande fortsatt var et uskyldig tenåringsidol, fikk hun ofte skryt for å ikke kle seg like utfordrende som andre stjerner på egen alder. I forbindelse med debutalbumet endret hun stil og skapte et ikonisk image bestående av korte skjørt, lårhøye støvletter og den karakteristiske høye hestehalen.

FARLIG KVINNE: Det er ikke lenger Audrey Hepburn som er stilikonet til Ariana Grande. Foto: Todd Williamson

Arukwe mener at Ariana Grande beveger seg i grenseland mellom sukkersøt og sexy. Uskyldig og utfordrende.

– Hun fremstår uskyldig og barnevennlig, men så spiller både sangene og imaget mye mer på sex enn det man kanskje får inntrykk av.

Denne lekenheten gjør Grande til en artist som kan appellere til både de yngste og de litt mer voksne av oss.

– Kusina mi er tretten, fjorten og hun er helt hinsides fan, forteller Arukwe.

6. Rekordåret

Det siste året har vært fullt av milepæler for Ariana Grande. I februar ble hun den første siden The Beatles som okkuperte de tre første plassene på Billboardlisten i USA. I juli ble hun også den første kvinnen med tre album med over tre milliarder strømminger på Spotify.

30. november 2018 hadde musikkvideoen til superhiten «thank u, next» premiere og fikk en million visninger på 34 minutter. De neste fire dagene slo videoen to nye rekorder: K-popbandet BTS sin rekord for flest antall visninger på en video på 24 timer og for å ha raskest nådd 100 millioner visninger.

Med dette ble hun historisk i 2019.

7. thank u, next

I mai 2017 ble 22 mennesker drept og 139 skadet i et selvmordsangrep under en av konsertene hennes i Manchester. Artisten ble sterkt preget av hendelsen og samlet noen av verdens største stjerner i en minnekonsert til inntekt for ofrene etter terrorangrepet.

VENNER: Ariana Grande fikk god hjelp av blant annet Miley Cyrus (t.v.) da hun holdt minnekonsert for ofrene etter terrorangrepet under konserten hennes. Foto: DAVE HOGAN FOR ONE LOVE MANCHEST / AFP

Ett år senere, i 2018 ble det slutt mellom Ariana Grande og kjæresten Mac Miller. Da Miller døde av en overdose i september samme året, opplevde Grande å bli hetset av fansen hans på sosiale medier.

Kort tid etter at Mac Miller gikk bort, ble det også slutt mellom Grande og forloveden Pete Davidson. En sorgpreget Grande gikk rett i studio og skapte albumet som skulle slå alle rekorder: «thank u, next». Albumet fikk enormt med oppmerksomhet allerede før første sangen var sluppet, mye takket være Grandes sårbarhet og ærlighet i sangene.

