– Jeg er ikke veldig begeistret for å være en del av denne bransjen nå, fordi mange tjener gode penger på unge jenters usikkerhet, sier Kristin Gjelsvik.

Dermed deler hun synet til Ulrikke Falch som trakk seg fra Vixen Influencer Awards forrige uke.

Gjelsvik er kjent gjennom bloggen sin, og vant pris under kåringen denne søndagen.

– Publikum på blogg er mye yngre enn publikum på tradisjonelle medier. At det ikke finnes et strengere regelverk for hva vi har lov til å reklamere for synes jeg er skremmende, sier hun til NRK.

Hun mener reglene må strammes inn.

– Jeg blir lei meg og forbannet over å se at det ikke får noen konsekvenser å dele for eksempel rabattkuponger på Botox til et ungt publikum, sier hun.

Kristin Gjelsvik er blogger, og vant pris i årets livsstil-kategori under Vixen Influencer Awards. Hun har over 110.000 følgere på sin instagram-konto. Foto: Petter Nielsen / NRK

Trenger kunnskap heller enn strengere regler

– Man kan alltid diskutere om regelverket burde vært strengere, men jeg tror det er minst like viktig at barn og unge gis kunnskap så de selv lærer å bli bevisste mediebrukere, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Mari Velsand er direktør i Medietilsynet. Foto: Kristin Granbo / NRK

De har utarbeidet egne veiledere for hvordan reklame skal merkes, og Velsand sier de følger med på bransjen.

– Det er klart det er et marked i rask endring, så det er viktig å følge med på utviklingen, og se etter hvert om det er behov for andre type tiltak enn vi har i dag, sier hun.

Hadde tilsyn i høst

Enn så lenge er Velsand opptatt av at påvirkere må tenke over på hvilken måte de påvirker sitt publikum.

– Mange av dem som driver med blogging er unge, og kan ikke nødvendigvis så mye om det regelverket som gjelder. Både de og annonsørene må ta ansvar for å sette seg inn i reglene og følge disse.

Forbrukertilsynet hadde høsten 2017 tilsyn med flere av de store påvirkerne i Norge. 18 av 20 fikk beskjed om å gjøre en bedre jobb med å merke sine innlegg.

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth har sagt de ikke ser bort ifra å gi økonomiske sanksjoner om det ikke er forbedringer ved neste tilsyn.

Blogger Marie Wolla mener påvirkerne selv må tenke nøye gjennom hva de ønsker å reklamere for. Foto: Kristin Granbo / NRK

– Får kastet annonsører etter oss

– Det er klart at det er blitt mye penger i blogging, og vi får kastet annonsører etter oss hele tiden. Jeg tror det har blitt enda viktigere nå enn før å være nøye med å velge hvem man reklamerer for, sier Marie Wolla, som lever av å være blogger og påvirker.

Kristin Gjelsvik er kjent gjennom bloggen sin. Nå vil hun ha strengere regler for hva man kan reklamere for i sosiale medier. Du trenger javascript for å se video. Kristin Gjelsvik er kjent gjennom bloggen sin. Nå vil hun ha strengere regler for hva man kan reklamere for i sosiale medier.

Det har vært mye diskusjon i forbindelse med utdelingen av Vixen Influencer Awards. Enkelte nominerte har vært på kant av markedsføringsloven, noen har bedt om å slippe stemmer fra sine følgere og andre har trukket seg fra hele utdelingen i protest.

Hans-Petter Nygård-Hansen håper debattene rundt kåringen kan føre til bedring i bransjen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Håper på bedring

Juryformann Hans-Petter Nygård-Hansen tror diskusjonene som har oppstått kan være med på å bedre bransjen.

– Med tanke på alt bråket som har vært, håper jeg vi ender opp med at alle involverte parter i influenser-nettverket blir mer bevisste sitt ansvar, inkludert influenserne, sier Nygård-Hansen.

Han får støtte av utviklingsredaktør i Adresseavisen, og tidligere sjef for sosiale medier i NRK, Ingeborg Volan.

– Jeg tror en slik kåring er med på å bidra til en profesjonalisering av en ny bransje, sier hun.