David Chase avslører kva som skjedde med Tony Soprano

Dersom du er ein av dei (få) som framleis ikkje har sett TV-serien «The Sopranos», men har planar om det, bør du ikkje lese lenger. Denne saka inneheld handlingsreferat frå avgjerande delar av serien.

«The Sopranos» er stadig å sjå mot toppen av listene over dei beste TV-seriane gjennom tidene, og var også favorittserien til dåverande statsminister Jens Stoltenberg.

Serien handlar om mafiabossen Tony Soprano som går til psykolog for å klare å handtere problema han møter både på heimebane og på jobben.

TV-serien fekk blant anna 21 Emmy-prisar og fem Golden Globe-prisar.

Tony Soprano blei spelt av James Gandolfini, som døydde i 2013. 51 år gammal.

«The Sopranos» er den største suksessen til David Chase. Han prøvde å tilby serien til fleire TV-kanalar før HBO nappa på serien i 1999. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Omdiskutert avslutning

Siste episode av serien gjekk på lufta i 2007. I sluttscena har Tony Soprano samla familien til middag på ein «diner». I lokalet lurer det fleire menn som kan vere leigemordarar. Ein av dei er snarlik ein ung Al Pacino.

Dottera Meadow er den siste som kjem. Etter å ha lukeparkert utanfor spring ho mot døra. Og i det døra går opp, stoppar musikken og skjermen går i svart.

«The Sopranos» blir framleis nemnd som ein av dei beste TV-seriane gjennom tidene. Serien var populær både blant kritikarar og publikum. Serien sanka også mange prisar. Foto: HBO Max

Fansen har spurt seg om Soprano, og kanskje også familien hans, blei drepne på vegkroa.

«Sopranos»-skapar David Chase avviste, rett nok noko motvillig, dette i eit intervju i 2014. Mens han under eit arrangement i fjor sommar ifølge New York Post forsnakka seg, og sa at han hadde hatt dødsscena i tankane i to år før ho blei spelt inn.

Då han blei spurt om han hadde avslørt det alle lurte på, prøvde han å tøyse det bort.

Avslører kva som skjedde

Men no stadfestar Chase endeleg at Tony Soprano måtte bøte med livet med Journey og «Don't Stop Believin'» på jukeboksen.

I eit intervju med The Hollywood Reporter seier han samtidig at planen var å lage ei anna sluttscene.

– Kvar episode startar med at Tony Soprano køyrer bil frå New York til New Jersey. Planen var at han i den siste scena skulle køyre tilbake til New York til eit møte der han blir drepen, seier Chase.

Restauranten «Holsten's» i New Jersey heidra Michaels Gandolfini då han døydde i 2013. Det var her den siste scena i serien blei spelt inn. Det blei sett fram blomar og ei avis i båsen der Tony Soprano sette til livs sine siste laukringar. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

To år før siste episode skulle på lufta åt han frukost på ein restaurant som låg langs vegen, og tenkte at dette var staden å avslutte serien.

Plaga av reaksjonen til fansen

Men det som overraska Chase mest var måten fansen reagerte på, og nærast kravde biletbevis på at Tony Soprano var død.

– Det plaga meg. Dei ville vite at Tony var drepen med ansiktet grave ned i linguini.

Han seier han kjende seg plaga over dette kravet, og meiner fansen var urimeleg.

– Eg tenkte:«Herregud! De har følgd denne fyren i sju år, og eg veit at han er ein kriminell. Men ikkje fortel meg at de ikkje elskar han på ein eller annan måte, og at de har vore på hans side. Og no vil de sjå at han blir drepen?» Det plaga meg verkeleg, seier han.

I filmen «The Many Saints of Newark» spelar Michael Gandolfini den unge Tony Soprano. Foto: AP

Fansen veit med det korleis sagaen om Tony Sopranos slutta. Men nyleg kom filmen «The Many Saints of Newark», der Michael Gandolfini, sonen til James Gandolfini, spelar unge Tony Sopranos.

Og no er David Chase i samtalar om å lage ein TV-serie om dei unge åra til Tony Soprano, ifølge Deadline.