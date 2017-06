Det gikk ikke upåaktet hen da danske foreldre denne uka kastet seg over Roskilde-festivalens Facebook-side for å klage over at barna deres var kalde og frøs.

Nå trer den danske veldedige organisasjonen Folkekirkens Nødhjælp støttende til.

«Du kan hjelpe!»

I en ny video ber organisasjonen følgerne sine om tre støttende til for de vanskeligstilte ungdommene på festivalområdet.

Over dystre sort/hvitt-bilder fra et gjørmete og rotete festivalområde serveres det alvorlige budskapet:

«Børn fanget alene, våde, frysende, uden forældre. Med kun sig selv og det, de kunne bære. Sidder i disse dage på en mark i Roskilde uden plads til deres telte. DU kan hjælpe!» heter det i videoen, som har hatt over en million visninger på ett døgn.

Ved å sende kodeordet CURLING til en SMS-tjeneste, kan man gi 20 kroner til verdens fattige, samtidig som organisasjonen lover å sende en varm tanke til Roskilde-ungdommenes foreldre.

CURLING spiller på «curlingforeldre», et populært kallenavn på foreldre som skjermer barna sine for motstand og utfordringer.

I-LANDSPROBLEM: Generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen sier de ønsket å sette Roskilde-ungdommens problemer i et større perspektiv. Foto: Thomas Frandsen / Folkekirkens Nødhjælp

Ville ikke være slemme

– Vi syntes det var interessant å lage overskrifter på noe som er et i-landsproblem sammenlignet med hva andre opplever, og om vi kunne bruke dette til å belyse det vi gjør ute i verden, forteller generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen i Folkekirkens Nødhjælp til NRK.

Reaksjonene var umiddelbare. Ett døgn etter at videoen ble lagt ut, har den blitt vist over 1,2 millioner ganger, og har blitt delt av over 30.000.

Qvist-Sørensen sier de ikke ønsket på være slemme, men sette ting i perspektiv. Og selv om videoen har det moro på overbeskyttende foreldres bekostning, har reaksjonene stort sett vært positive, forteller hun.

– Nittifem prosent er positive. Og de negative kommentarene er langt færre enn vi vanligvis får på våre innlegg.

I tillegg til å gi mange dansker en latter, har kampanjen allerede samlet inn et sekssifret kroner til Folkekirkens Nødhjælps arbeid.

– Vi lagde den ikke for å samle inn penger, men den har faktisk samlet inn 300.000 kroner. Og når hver donasjon er 20 kroner, er det jo riktig mange som har gitt, sier Qvist-Sørensen.