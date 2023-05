Bare 15 minutters gange unna klubbscenen The Cavern, som er blitt kalt fødestedet til The Beatles, synger 16 artister i kveld for avansement til lørdagens Eurovision-finale.

John, Paul, George og Ringo spilte 292 konserter på The Cavern i løpet av to år på starten av 1960-tallet. Ti av kveldens semifinaleartister får synge en gang til i Liverpool.

Disse ti artistene gikk videre i kveld Ekspandér faktaboks Armenia: Brunette med «Future Lover»

Estland: Alika med «Bridges»

Belgia: Gustaph med «Because of You»

Kypros: Andrew Lambrou med «Break a Broken Heart»

Polen: Blanka med «Solo»

Slovenia: Joker Out med «Carpe Diem»

Østerrike: Teya og Salena med «Who the Hell Is Edgar?»

Albania: Albina & Familja Kelmendi med «Duje»

Litauen: Monika Linkytė med «Stay»

Australia: Voyager med «Promise»

Norge, Sverige og Finland gikk som ventet videre på tirsdag. Danmark og Island røyk ut torsdag kveld.

TikTok-generasjonen

Danmark og Reiley med «Breaking my heart» rørte ikke nok europeiske hjerter.

«Av, av, av! Danmark ude af Eurovision før finalen for 3. år i træk,» er overskriften til DR.

Ekstra Bladet er ikke nådigere, kaller det en kjempefiasko og skriver:

«Fiasko. Flop. Fuser.»

Bidraget var et frieri til TikTok-generasjonen, med et digitalt lydbilde, ifølge president i den norske MGP-klubben, Morten Thomassen. Han er glad for at Danmark omsider sendte noe moderne. De siste årene har Danmark nærmest reist i en tidsmaskin tilbake til 1980-tallet.

– Dette bidraget høres ut som det endelig kommer fra riktig tiår, sier Thomassen.

– Hans enorme følgerskare på TikTok er Danmarks styrke. Hvis mange nok av dem stemmer, er den i finalen, sa ESC-ekspert Anders Tangen.

Før semifinalen. For det var ikke mange nok. Danskene ble ikke stemt inn til finalen.

Begge er enige i at Reileys sangprestasjonen ikke holder.

– Han leverte bedre enn på øvelsene, men det er fortsatt en svak og vel sukkersøt opptreden, sier Thomassen.

– Danmark framstår stilig visuelt. Men hakkete musikalsk. Ikke lett å få denne til å fly, mener Tangen.

Svak semifinale

Mens startfeltet på tirsdag inneholdt storfavoritter som Sverige og Finland, ble torsdagens semifinale sett på som klart svakere.

– Dette er den dårligste semifinalen i Eurovision siden 2018, da Alexander Rybak representerte Norge. Da vant Rybak sin semifinale, men ble bare nummer 15 i finalen, sier Morten Thomassen, president i den norske Melodi Grand Prix-klubben.

Islendingene fra «sagaøya» i vest ble ikke levnet store sjanser.

– Island sendte en låt som kunne vært en juryfavoritt, men i semifinalen var det bare folket som stemte. Selv ikke mine islandske venner og Eurovision-fans hadde trua.

– Dette er nok kveldens tissepause, sa Thomassen til NRK før showet.

Island: Diljá «Power» Du trenger javascript for å se video.

Romania og San Marino lå nederst på oddsen, og ingen av dem gikk videre.

– Det er som en 18-åring som opptrer på russerevyen, med en låt bare en mor kan elske, sa Thomassen om låta til Romania.

Problemet var låta, og ikke artisten, skal vi tro eksperten.

– Theodor er en talentfull kar, det er låten som er for dårlig her. Jeg skal fortelle det en morsom ting, han kan faktisk synge Tix-låta «Ut Av Mørket» på norsk.

Romania: Theodor Andrei «D.G.T. (Off and On)» Du trenger javascript for å se video.

Neglebitende for Alessandra

Finalistene ble lest opp i tilfeldig rekkefølge. Tirsdag ble Alessandra og Norge ropt opp som siste nasjon, etter en neglebitende opplesning.

Se Alessandras fremføring Du trenger javascript for å se video.

– Det var et skikkelig kick. Stemningen var elektrisk! sa Alessandra etter framføringen.

NRKs anmeldere trillet både 1-ere og 6-erer på terningen under tirsdagens semifinale:

Finaleklare Eurovision-artister Ekspandér faktaboks Disse gikk videre fra tirsdagens semifinale: Kroatia: Let 3 med «Mama ŠČ!»

Moldova: Pasha Parfeni med «Soarele și luna»

Sveits: Remo Forrer med «Watergun»

Finland: Käärijä med «Cha cha cha»

Tsjekkia: Vesna med «My Sister's Crown»

Israel: Noa Kirel med «Unicorn»

Portugal: Mimicat med «Ai coração»

Sverige: Loreen med «Tattoo»

Serbia: Luke Black med «Samo mi se spava»

Norge: Alessandra med «Queen of Kings» Disse seks nasjonene var forhåndskvalifisert til finalen. I tillegg til fjorårsvinneren Ukraina, er det «de fem store»: Tyskland: Lord of the Lost med «Blood & Glitter»

Storbritannia: Mae Muller med «I Wrote a Song»

Frankrike: La Zarra med «Évidemment»

Spania: Blanca Paloma med «Eaea»

Italia: Marco Mengoni med «Due vite»

Ukraina: Tvorchi med «Heart of Steel»

Lørdagens finale i Liverpool starter klokka 21, og sendes på NRK.