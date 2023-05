Sverige og Loreen ble historiske da hun ble første kvinne som vinner av Eurovision Song Contest for andre gang, men de fikk ikke toppoeng fra publikum.

Dersom publikum hadde fått bestemme, hadde Finland vunnet, Sverige fått andreplass, og Norge hadde kommet på tredjeplass.

Det var fagjuryens tyngde som gjorde at resultatet ble annerledes.

– Nå er det relativt få jurymedlemmer som har fryktelig mye makt, i forhold til mange millioner mennesker, sånn at det er noe som er litt rart her, sier Norges MGP-sjef Stig Karlsen, til NRK.

Alessandra Mele kom på en femteplass i Eurovision, men dersom publikum hadde fått bestemme, hadde det blitt en tredjeplass. Foto: Chloeh Ashemi

Flere reagerer

Han mener at spriket mellom folkestemmene og juryen i år er tydeligere enn noen gang, og at kanskje folket burde få følelsen av å ha mer makt.

– Det er ikke noen tvil om at dette nå må evalueres. Jeg tenker at den debatten som kommer nå er veldig velkommen, sier Karlsen, om at flere reagerer på juryordningen.

Norges MGP-sjef synes uansett at en tredje plass blant folket og femte plass totalt er veldig bra.

Stig Karlsen er Norges MGP-sjef. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

– Det er mest gøy å vinne publikum gunst, ettersom artister og musikk først og fremst er for folket, sier Karlsen.

Folk flest

Artisten Alessandra Mele er først og fremst veldig fornøyd med resultatet, og ser nå fremover.

Hun sier seg samtidig enig i at fagjuryen har vel mye makt.

– Jeg mener at folk burde ha sin mening, det er det jeg tenker. Jeg tenker at en jury ikke burde ha så mye å si, sier Mele til NRK.

Hun peker på at det generelt er folk flest som har meninger om musikk.

– Når det kommer ut en sang, er det ikke en jury som sier om det er bra eller ikke. Jeg tenker at folk bør ha mer å si, sier Mele.

Hun foreslår at det kunne ha vært en idé å la en jury avgjøre tjue i stedet for femti prosent.

Den norske leiren i Liverpool, Storbritannia, før Eurovision Song Contest 2023. Foto: Heiko Junge / NTB

– Må avskaffes

Venstrepolitikeren Sveinung Rotevatn var i salen under finalen lørdag, og opplevde at det ble opprørsstemning da folk skjønte at resultatet ble et annet enn det publikum ønsket.

– Det kan ikke være sånn i en folkelig musikkonkurranse at det ikke er folket som bestemmer, men at anonyme fagjuryer får fram en låt som ikke har flertallet i ryggen, sier Rotevatn til NRK.

Han ønsker ikke å gjøre saken til en politisk kampsak for Venstre, men har en klar mening:

– Jeg mener at juryen må avskaffes. Jeg ser ingen grunn til at du trenger en jury. Eurovision er ikke en kunstkåring, det er en folkelig musikkonkurranse, og da bør folket få lov til å bestemme. Enkelt og greit, sier Rotevatn.

– Mer makt

European Broadcasting Union (EBU) skriver i en e-post til NRK at endringer i stemmesystemet i år allerede har gitt mer makt til publikum. Folk flest fikk nemlig avgjøre hvilke sanger som skulle gå videre fra semifinalen til finalen.

– Vi introduserte også en avstemning for resten av verden for også å la seere i ikke-konkurrerende land delta i arrangementet, skriver EBU.

Publikum i resten av verden fikk en samlet stemme, som ble lagt til publikumsstemmene i deltakerlandene.

– Dette gav seerne mer makt til å avgjøre resultatet, skriver EBU.

Dermed var 50,7 prosent av stemmene fra publikum, og 49,3 prosent fra juryene i de 37 deltakerlandene.

Alessandra Mele ser frem til å slippe en ny singel.

– Og nå gleder jeg meg til å dra hjem, og fortsette på skolen, sier Mele, og får et kyss av sin stolte kjæreste.

Oversikt over plasseringer basert på publikum Ekspandér faktaboks Hvis kun publikumsstemmer hadde avgjort ville oversikten over topp 10-listen sett slik ut: 1. Finland 2. Sverige 3. Norge 4. Ukraina 5. Israel 6. Italia 7. Kroatia 8. Polen 9. Moldova 10. Albania Kilde: Eurovision World