Den populære sørkoreanske DJ-en, som egentlig heter Youn Sung-ho, vekker harme hos Singapores buddhister.

I et innlegg på Facebook ber Singapore Buddhist Federation om at DJ-ens konserter i juni må avlyses.

Buddhistene reagerer på at DJ-en bruker en munkekappe, selv om han ikke er ordinert prest.

Sørkoreaneren fremfører også tekster hentet fra buddhistisk visdom, med moderne dansemusikk mikset med buddhistiske mantraer.

«Dette er mot Vinaya», skriver Singapore Buddhist Federation. Ifølge Al Jazeera ber organisasjonen myndighetene inndra konsertlisensen til artisten. De mener han «bringer skam over buddhister».

Ifølge en meningsmåling fra 2020 er over en tredjedel av Singapores 5,6 millioner innbyggere buddhister. Det gjør religionen størst i landet.

Aksepterer sensur

Klagesangen lyder nå i maktens korridorer i Singapore.

Innenriksminister i landet, Kasiviswanathan Shanmugam, advarer på Facebook om at «tiltak vil bli iverksatt» hvis DJ-en fortsetter sin vanlige opptreden.

– Dette er uakseptabelt, skriver ministeren.

Club Rich, der konserten skal avholdes, ligger like ved et av de største og mest populære buddhistiske templene i Singapore.

Etter å ha snakket med politiet, bestemte også spillestedets eier at noe måtte gjøres.

Klubbeieren Jackie He sier til Al Jazeera at konserten vil være «ikke-religiøs». Det vil ikke være munkekapper, religiøse instrumenter eller musikk knyttet til buddhistiske mantraer. Han mener DJ NewJeansNim har flere strenger å spille på – buddhisme er bare deler av det utsolgte showet hans.

DJ-en selv har akseptert sensuren, og vil ikke komme med noen kommentar.

Youn Sung-ho, som han egentlig heter, har tidligere spilt konserter i Taiwan, Hongkong, Macau og Sør-Korea. Foto: AFP/NTB Scanpix

Buddhisme Ekspander/minimer faktaboks Buddhisme er en ikke-testisk religion eller filosofi basert på læren fra Siddharta Gautama, som antas å ha levd mellom ca 563 f.Kr og 483 f Kr i India.

Buddhismen spredde seg gradvis fra India, gjennom Asia til Sentral-Asia, Sri Lanka, Tibet, Sørøst-Asia og de østasiatiske landene Kina, Mongolia, Korea og Japan.

Buddhismen er med sine rundt 360 millioner tilhengere verdens fjerde største religion, og regnes som en av de store verdensreligionene.

(Kilde: Wikipedia)

Upopulær i Malaysia

Det er ikke første gang denne våren at DJ NewJeansNim blir forsøkt kansellert.

I begynnelsen av mai i år skulle artisten egentlig spille i Kuala Lumpur, hovedstaden i Malaysia. Da gikk politikere og religiøse ledere sammen og ba regjeringen forby konserten.

Spillestedet bestemte seg til slutt for å avlyse konserten av «samfunnsmessige hensyn».

Får støtte fra hjemlandet

Dette skjer samtidig som DJ NewJeansNim får støtte fra andre deler av det buddhistiske miljøet.

Religion er på synkende kurve i et stadig mer sekulært Sør-Korea.

Det buddhistiske samfunnet ser derfor etter kreative måter å inspirere interesse for buddhismen blant den yngre generasjonen.

I hjemlandet Sør-Korea har DJ-en blitt ansatt av landets største buddhistiske orden. De har takket ham for «å spre en mye yngre buddhisme til den unge generasjonen», ifølge Korea Herald.

Oslo Buddhistsenter: – Vi er liberale

Generalsekretær i Oslo Buddhistsenter, Gunaketu, mener det er helt greit at buddhistene sier ifra.

– Det er lov å si at noe går over streken. Så lenge de er tydelige på hvilke konsekvenser det har for det buddhistiske samfunnet, sier Gunaketu.

Han skjønner at folk som har en vestlig tilnærming til buddhisme kanskje blir forvirret av å lese dette.

– Hvorfor kan et kunstprosjekt vekke så kraftige reaksjoner hos en buddhist?

– Friheten til at DJ-en skal få uttrykke seg, kommer her i konflikt med å ta vare på tradisjonen. Her finnes det mer enn ett svar, sier Gunaketu.

Han sier at slike tilfeller ofte dukker opp for en buddhist. Tidligere hadde Oslo Buddhistsenter lokaler vegg i vegg med baren «Buddah Bar», som følgelig solgte alkohol.

– Det var vanskelig for meg. Jeg vurderte å si ifra, men endte opp med å ikke gjøre det, sier Gunaketu.