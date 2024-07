Angelsaksisk steinkyrkje kan vere Noreg eldste

Undersøkingane til Norsk institutt for kulturminneforsking (NÌKU) viser at «underbygningen» har murverk som er karakteristisk for den angelsaksiske byggetradisjonen, og derfor eldre enn det som tidlegare er lagt til grunn. Nyheita er slått stort opp i lokalpressa som skriv at det kan dreie seg om «den eldste kyrkja i landet».